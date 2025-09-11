Aktualizacja: 11.09.2025 12:24 Publikacja: 11.09.2025 11:54
11 września, dzień odkrycia cen nowych mieszkań, jest przełomem na rynku
Foto: Adobe Stock
Uchwalona w wakacje ustawa o jawności cen mieszkań zobowiązała deweloperów do podawania od 11 lipca cen nieruchomości wprowadzonych do sprzedaży po tej dacie.
Osiedla, które były już w ofercie, objęło dwumiesięczne vacatio legis. Oznacza to, że od dziś – 11 września, na stronach internetowych firm muszą być prezentowane ceny wszystkich oferowanych mieszkań i domów. Deweloperzy muszą też codziennie przesyłać raporty pokazujące ofertę i zmiany cen do rządowego portalu dane.gov.pl.
– Brak oferty na stronie czy brak raportowania do rządowego systemu może być potraktowany jako naruszenie zbiorowych interesów konsumentów, w zależności od określonego stanu faktycznego i stopnia naruszenia obowiązków – mówi Przemysław Dziąg, zastępca dyrektora generalnego Polskiego Związku Firm Deweloperskich (PZFD). – W razie wątpliwości co do prawidłowego wypełnienia obowiązków firmy powinny wstrzymać sprzedaż do czasu upewnienia się, że ich działania są zgodne z przepisami – uważa Przemysław Dziąg.
Sprawdzamy, czy deweloperzy pokazali ceny wszystkich nieruchomości.
Na portalu RynekPierwotny.pl jest 85 tys. ofert. – Odsłoniliśmy ceny wszystkich mieszkań – mówi Arkadiusz Słodkowski z tego portalu. – Dodatkowo wdrożyliśmy narzędzie AI, które ułatwi dopasowanie mieszkań do potrzeb kupujących. Napis: „zapytaj o cenę” został tylko przy lokalach użytkowych z 23-proc. VAT, przeznaczonych np. na sklep i przy niektórych lokalach inwestycyjnych (też ze stawką VAT 23 proc.), np. przy pokojach w condohotelach. Ale i w tym segmencie duża część deweloperów zdecydowała się odsłonić ceny – podkreśla.
Arkadiusz Słodkowski nie ma wątpliwości, że dzień odkrycia cen jest przełomem na rynku. – Widać to po ogromnym zainteresowaniu użytkowników i internautów – podkreśla ekspert portalu RynekPierwotny.pl. – Od wczesnego rana nasz portal notuje absolutnie historyczne, rekordowe poziomy oglądalności. Jawne ceny na pewno ułatwią porównanie ofert i prawdopodobnie przyspieszą decyzje kupujących mieszkania. W ten sposób na ujawnieniu skorzystają też deweloperzy – i wizerunkowo, i z powodu przyspieszenia procesu sprzedaży – uważa.
Agnieszka Mikulska, ekspertka rynku mieszkaniowego CBRE, podkreśla, że deweloperzy do ujawniania cen mieszkań na swoich stronach przygotowywali się od kilku miesięcy. – Technicznie największy problem mogą mieć mali, lokalni deweloperzy, którzy nie potrzebowali dotychczas własnej strony internetowej lub mieli tylko rzadko aktualizowaną stronę o podstawowych funkcjonalnościach.
Utajniający ceny deweloperzy liczyli na przyciągnięcie klienta do biura sprzedaży. Teraz, jak mówi Agnieszka Mikulska, zamiast formuły „zapytaj o cenę” mogą testować inne strategie marketingowe. – Już dziś obok informacji o konkretnej cenie pojawia się czasem zachęta „zapytaj o promocję” – mówi ekspertka CBRE.
Rzeczywiście tak jest. Na stronach części deweloperów obok cen mieszkań pojawia się dopisek: „zapytaj o rabat”. Są też hasła: „zapytaj o ofertę i zostaw swoje dane kontaktowe”. Inne firmy zachęcają elastycznymi harmonogramami płatności, np. 20/80: 20 proc. ceny klient wpłaca po podpisaniu umowy, resztę przy odbiorze kluczy.
Ujawnienie cen to bez wątpienia duża zmiana na rynku deweloperskim. W lipcu ubiegłego roku Katarzyna Tworska, dyrektor zarządzająca REDNET24, mówiła „Rzeczpospolitej”, że w zależności od rynku ceny mieszkań nie były podawane w 60-80 proc. inwestycji. – To reguła, że ceny nie są przedstawiane w przypadku ponad połowy projektów. Na największych rynkach czy w mikrolokalizacjach, gdzie jest duża konkurencja, nawet 80 proc. inwestycji nie pokazuje cen lub pokazuje ceny tylko części lokali. W mniejszych miastach, gdzie ceny są mniej zróżnicowane, a deweloper często nie ma profesjonalnego biura sprzedaży, ceny są podawane częściej – mówiła ponad rok temu.
Maciej Dymkowski, prezes portalu Tabelaofert.pl, komentuje, że jawne ceny nieruchomości to rzetelne, aktualne i porównywalne dane, dzięki czemu możemy dokonać świadomego wyboru swojego wymarzonego M. – Szukając nowego telewizora czy samochodu nie muszę zgadywać, ile za niego zapłacę, a od dzisiaj (11 września – red.) ta zasada dotyczy także mieszkań i domów, z czego należy się cieszyć – podkreśla prezes Dymkowski. – Pamiętajmy, że z ustawy są wyłączone lokale usługowe, lokale inwestycyjne aparthotele i condohotele. Możemy więc znaleźć oferty, które na pierwszy rzut oka wyglądają jak mieszkania, ale w świetle przepisów nimi nie są, dlatego deweloperzy nie muszą pokazywać ich cen. Z naszych doświadczeń wynika, że przytłaczająca większość deweloperów nie ma problemów z podawaniem cen nie tylko na swoich stronach, do czego są ustawowo zobowiązani, ale i na portalach nieruchomości. Dziś jest pierwszy dzień obowiązywania ustawy, trwa masowe aktualizowanie danych. Jestem przekonany, że w krótkim czasie wszystkie firmy będą pokazywały ceny także na portalach ogłoszeniowych.
