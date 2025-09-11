Czytaj więcej Nieruchomości Dlaczego deweloper ukrywa ceny Wielu deweloperów nie podaje cen oferowanych mieszkań. Czy zmieni to nowy kodeks dobrych praktyk?

Rzeczywiście tak jest. Na stronach części deweloperów obok cen mieszkań pojawia się dopisek: „zapytaj o rabat”. Są też hasła: „zapytaj o ofertę i zostaw swoje dane kontaktowe”. Inne firmy zachęcają elastycznymi harmonogramami płatności, np. 20/80: 20 proc. ceny klient wpłaca po podpisaniu umowy, resztę przy odbiorze kluczy.

Ujawnienie cen to bez wątpienia duża zmiana na rynku deweloperskim. W lipcu ubiegłego roku Katarzyna Tworska, dyrektor zarządzająca REDNET24, mówiła „Rzeczpospolitej”, że w zależności od rynku ceny mieszkań nie były podawane w 60-80 proc. inwestycji. – To reguła, że ceny nie są przedstawiane w przypadku ponad połowy projektów. Na największych rynkach czy w mikrolokalizacjach, gdzie jest duża konkurencja, nawet 80 proc. inwestycji nie pokazuje cen lub pokazuje ceny tylko części lokali. W mniejszych miastach, gdzie ceny są mniej zróżnicowane, a deweloper często nie ma profesjonalnego biura sprzedaży, ceny są podawane częściej – mówiła ponad rok temu.

Maciej Dymkowski, prezes portalu Tabelaofert.pl, komentuje, że jawne ceny nieruchomości to rzetelne, aktualne i porównywalne dane, dzięki czemu możemy dokonać świadomego wyboru swojego wymarzonego M. – Szukając nowego telewizora czy samochodu nie muszę zgadywać, ile za niego zapłacę, a od dzisiaj (11 września – red.) ta zasada dotyczy także mieszkań i domów, z czego należy się cieszyć – podkreśla prezes Dymkowski. – Pamiętajmy, że z ustawy są wyłączone lokale usługowe, lokale inwestycyjne aparthotele i condohotele. Możemy więc znaleźć oferty, które na pierwszy rzut oka wyglądają jak mieszkania, ale w świetle przepisów nimi nie są, dlatego deweloperzy nie muszą pokazywać ich cen. Z naszych doświadczeń wynika, że przytłaczająca większość deweloperów nie ma problemów z podawaniem cen nie tylko na swoich stronach, do czego są ustawowo zobowiązani, ale i na portalach nieruchomości. Dziś jest pierwszy dzień obowiązywania ustawy, trwa masowe aktualizowanie danych. Jestem przekonany, że w krótkim czasie wszystkie firmy będą pokazywały ceny także na portalach ogłoszeniowych.