Ceny ofertowe wszystkich nowych mieszkań już jawne. Co to zmieni?

Jawność w internecie cen wszystkich lokali w ofercie deweloperów to dla konsumentów nie tylko komfort, ale i poprawa pozycji negocjacyjnej na rynku pierwotnym, jak i wtórnym – oceniają eksperci.

Publikacja: 11.09.2025 04:30

Deweloperzy mają obowiązek zamieszczania określonych informacji na stronach internetowych oraz raportowania ich codziennie do rządowego portalu dane.gov.pl

Foto: Adobe Stock

Adam Roguski

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są nowe wymagania dotyczące ujawniania cen mieszkań przez deweloperów?
  • Jak jawność cen wpływa na pozycję negocjacyjną konsumentów na rynku nieruchomości?
  • Co mogą zmienić nowe przepisy w strategiach sprzedaży deweloperów?
  • Jakie potencjalne scenariusze mogą dotyczyć ruchów cenowych na rynku pierwotnym?

Przyjęte w wakacje przepisy obligowały deweloperów do podawania od 11 lipca w internecie cen mieszkań wprowadzonych od tej daty do sprzedaży. Dla inwestycji będących już w ofercie przewidziano dwumiesięczne vacatio legis. Tym samym od czwartku konsumenci powinni mieć dostęp do cen wszystkich lokali z rynku pierwotnego.

Foto: Tomasz Sitarski

Deweloperzy mają obowiązek zamieszczania określonych informacji na stronach internetowych oraz raportowania ich codziennie do rządowego portalu dane.gov.pl. Kara za naruszenie przepisów może sięgnąć nawet do 10 proc. rocznych przychodów przedsiębiorstwa. Te dane to: ceny całkowite i w przeliczeniu na mkw. mieszkania/domu, ceny pomieszczeń przynależnych (np. komórek lokatorskich czy miejsc postojowych), wszystkie dodatkowe koszty do poniesienia przez nabywcę – plus pełna historia zmian tych parametrów.

Z punktu widzenia konsumentów będzie przejrzyściej – dotychczas deweloperzy mogli w internecie pokazywać ofertę, ale po szczegóły zapraszali do stacjonarnych biur sprzedaży. Zmiany to efekt starań ministry funduszy Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz i ustawy autorstwa posłów Polski 2050.

Poszukujący mieszkania zyskują nie tylko komfort. Co daje jawność cen ofertowych?

Co, oprócz komfortu, zyskają konsumenci? Co zmieni się w strategiach deweloperów?

– Możliwe, że zaobserwujemy spadek średnich stawek ofertowych, wynikający ze zmian w strategiach sprzedaży. Obecnie wiele firm przyciąga klientów rabatami. Po 10 września część deweloperów może jednak zrezygnować z takich mechanizmów na rzecz bezpośredniego korygowania cenników. To mogłoby obniżyć średni poziom cen ofertowych bez większego wpływu na ostateczne transakcje – komentuje Przemysław Dziąg, zastępca dyrektora generalnego Polskiego Związku Firm Deweloperskich. – Nie można też wykluczyć odmiennego scenariusza. Sama perspektywa wysokich kar przewidzianych w ustawie może skłonić niektóre firmy do ostrożniejszego podejścia. W efekcie zamiast obniżek mogą pojawić się podwyżki, traktowane jako bufor bezpieczeństwa. Jak faktycznie zachowa się rynek, okaże się w ciągu najbliższych tygodni – dodaje.

Zdaniem Agnieszki Mikulskiej, ekspertki rynku mieszkaniowego w CBRE, ustawa wpłynie przede wszystkim na działania i strategie marketingowe deweloperów, które nie będą mogły się już opierać na próbie przyciągnięcia nabywcy do biura sprzedaży poprzez utajnienie ceny.

– Większa przejrzystość rynku może też zachęcić do sprawdzenia oferty przez tych nabywców, których zniechęcała polityka ukrywania cen. Prawdopodobnie deweloperzy będą testować różne rozwiązania. Już teraz obok informacji o konkretnej cenie pojawia się czasem zachęta „zapytaj o promocję”, co oznacza, że deweloper nadal zdecydowanie preferuje bezpośredni kontakt z klientem – mówi Mikulska. – Inni deweloperzy mogą jednak postawić na jak najbardziej funkcjonalne i atrakcyjne strony internetowe. Jawność cen mieszkań może docelowo wpłynąć na ujednolicenie wskaźników prezentowanych w analizach rynku, natomiast wpływ na realne ceny będzie zapewne niewielki. Ujawnienie cen nie wpływa na kluczowe elementy kształtujące ich poziom – chodzi o koszty budowy, ceny działek, koszty finansowania – mówi Mikulska.

W sierpniu popyt na kredyty mieszkaniowe lekko spowolnił. Ta korekta nie zmienia trendu: zainteresow
Anton Bubiel, ekspert rynku mieszkaniowego w SonarHome mówi, że nowe przepisy realnie skracają czas potrzebny na analizę ofert i umożliwiają klientom szybkie zorientowanie się w możliwościach finansowych. – Co więcej, zwiększony poziom jawności poprawia pozycję negocjacyjną kupujących, którzy – mając wiedzę o cenach konkurencyjnych inwestycji – mogą świadomie kształtować warunki transakcji. Zwiększona przejrzystość cen na rynku pierwotnym podniesie świadomość konsumentów i wpłynie na sposób kształtowania warunków transakcji także w segmencie mieszkań z drugiej ręki. Obowiązek ujawniania cen nie obejmuje portali ogłoszeniowych, można jednak zakładać, że rynek samoczynnie podąży w tym kierunku. Platformy, które nie dostosują się do nowej rzeczywistości, ryzykują utratę wiarygodności i zaufania klientów. Dla osób niezdecydowanych, czy wybrać mieszkanie z rynku pierwotnego, czy wtórnego, porównanie ofert stanie się prostsze i bardziej miarodajne – mówi Bubiel.

Poselskie, społeczne i rządowe. Bazy danych z cenami transakcyjnymi

Obowiązek przesyłania przez deweloperów danych na portal dane.gov.pl nie oznacza, że państwo stworzyło wygodny portal pozwalający zapoznać się z pełną ofertą rynkową w jednym miejscu. Resort cyfryzacji pracuje jednak nad poprawą tego stanu rzeczy.

W środę Komisja Infrastruktury skierowała do I czytania w Sejmie projekt ustawy – kolejny autorstwa posłów Polski 2050 – o zapewnieniu darmowego dostępu do Rejestru Cen Nieruchomości.

Pojawiła się też inicjatywa oddolna – portal Deweloperuch.pl prowadzi zbiórkę na zakup danych z RCN, by później upublicznić ceny transakcyjne. W środę na portalu X serwis poinformował, że uzyskał już dane z kilku miast.

Tymczasem rząd pracuje nad projektem ustawy o portalu DOM, który ma prezentować transakcyjne ceny z rynku pierwotnego i wtórnego uśrednione dla danego obszaru z maksymalnie dwóch lat wstecz.

Nieruchomości Budowa Domu Deweloperzy Mieszkania

Od czwartku ceny wszystkich mieszkań na rynku pierwotnym muszą być dostępne w internecie.
Nieruchomości mieszkaniowe
Łukasz Szatkowski, menedżer w zespole nieruchomości w kancelarii MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Par
Spór wokół podatku od nieruchomości od gotowych niesprzedanych mieszkań. Czy Katowice słusznie domag
TAG Immobilien to jedyny tej skali inwestor PRS, który postanowił rozwijać biznes w Polsce w dług
