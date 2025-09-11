Z punktu widzenia konsumentów będzie przejrzyściej – dotychczas deweloperzy mogli w internecie pokazywać ofertę, ale po szczegóły zapraszali do stacjonarnych biur sprzedaży. Zmiany to efekt starań ministry funduszy Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz i ustawy autorstwa posłów Polski 2050.

Poszukujący mieszkania zyskują nie tylko komfort. Co daje jawność cen ofertowych?

Co, oprócz komfortu, zyskają konsumenci? Co zmieni się w strategiach deweloperów?

– Możliwe, że zaobserwujemy spadek średnich stawek ofertowych, wynikający ze zmian w strategiach sprzedaży. Obecnie wiele firm przyciąga klientów rabatami. Po 10 września część deweloperów może jednak zrezygnować z takich mechanizmów na rzecz bezpośredniego korygowania cenników. To mogłoby obniżyć średni poziom cen ofertowych bez większego wpływu na ostateczne transakcje – komentuje Przemysław Dziąg, zastępca dyrektora generalnego Polskiego Związku Firm Deweloperskich. – Nie można też wykluczyć odmiennego scenariusza. Sama perspektywa wysokich kar przewidzianych w ustawie może skłonić niektóre firmy do ostrożniejszego podejścia. W efekcie zamiast obniżek mogą pojawić się podwyżki, traktowane jako bufor bezpieczeństwa. Jak faktycznie zachowa się rynek, okaże się w ciągu najbliższych tygodni – dodaje.

Zdaniem Agnieszki Mikulskiej, ekspertki rynku mieszkaniowego w CBRE, ustawa wpłynie przede wszystkim na działania i strategie marketingowe deweloperów, które nie będą mogły się już opierać na próbie przyciągnięcia nabywcy do biura sprzedaży poprzez utajnienie ceny.

– Większa przejrzystość rynku może też zachęcić do sprawdzenia oferty przez tych nabywców, których zniechęcała polityka ukrywania cen. Prawdopodobnie deweloperzy będą testować różne rozwiązania. Już teraz obok informacji o konkretnej cenie pojawia się czasem zachęta „zapytaj o promocję”, co oznacza, że deweloper nadal zdecydowanie preferuje bezpośredni kontakt z klientem – mówi Mikulska. – Inni deweloperzy mogą jednak postawić na jak najbardziej funkcjonalne i atrakcyjne strony internetowe. Jawność cen mieszkań może docelowo wpłynąć na ujednolicenie wskaźników prezentowanych w analizach rynku, natomiast wpływ na realne ceny będzie zapewne niewielki. Ujawnienie cen nie wpływa na kluczowe elementy kształtujące ich poziom – chodzi o koszty budowy, ceny działek, koszty finansowania – mówi Mikulska.