Elastyczne biura. CitySpace rośnie w Łodzi

W biurowcu React przy ul. Kilińskiego w Łodzi CitySpace, operator elastycznych biur, zajmie 3,5 tys. mkw. powierzchni.

Publikacja: 10.12.2025 10:43

W biurowcu przy ul. Kilińskiego w Łodzi można wynająć elastyczne biura

To druga lokalizacja CitySpace w tym mieście. Atutem wybudowanego przez Echo Investment biurowca React jest lokalizacja przy jednej z głównych arterii miasta, alei Piłsudskiego, w sąsiedztwie Galerii Łódzkiej i Dworca Tramwajowego Centrum.

Ponad 500 stanowisk pracy i adres

CitySpace React oferuje 3,5 tys. mkw. elastycznej powierzchni. – Wszystkie przestrzenie biurowe i ponad 40 miejsc coworkingowych są już gotowe do natychmiastowego wynajmu – mówią przedstawiciele operatora.

Oferta obejmuje 520 w pełni wyposażonych stanowisk pracy, 16 sal konferencyjnych – od kameralnych tzw. salek rekrutacyjnych dla dwóch-trzech osób, aż po przestronne sale szkoleniowo-eventowe mieszczące nawet 50 osób.

Oprócz tradycyjnych biur serwisowanych i dostępu do stref relaksu (chillout zone, stół bilardowy, strefa gier online) i przestrzeni eventowej na wynajem, klienci mogą skorzystać z usług wirtualnego adresu.

– To rozwiązanie dla firm potrzebujących np. formalnej reprezentacji w centrum miasta – mówią przedstawiciele operatora.

W ekologicznych biurowcach

– Otwarcie drugiej lokalizacji CitySpace – w budynku React, to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na elastyczne powierzchnie biurowe w centrum miasta – mówi cytowana w komunikacie Urszula Majchrzak z CitySpace. – React, dzięki centralnej lokalizacji i nowoczesnym rozwiązaniom, odpowiada na potrzeby rynku i dywersyfikuje naszą ofertę – dodaje.

Pierwszą łódzką lokalizacją operatora było biuro w Fuzji – wielofunkcyjnym kompleksie na terenie dawnych zakładów Karola Scheiblera.

CitySpace to część Grupy Echo. Ogólnopolską sieć biur typu flex operator rozwija od 2015 r. Dziś zarządza 13 lokalizacjami w pięciu największych miastach Polski, oferując ponad 4,7 tys. stanowisk do pracy. CitySpace stawia na biurowce klasy A z certyfikacją BREEAM.

