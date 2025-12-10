To druga lokalizacja CitySpace w tym mieście. Atutem wybudowanego przez Echo Investment biurowca React jest lokalizacja przy jednej z głównych arterii miasta, alei Piłsudskiego, w sąsiedztwie Galerii Łódzkiej i Dworca Tramwajowego Centrum.

Ponad 500 stanowisk pracy i adres

CitySpace React oferuje 3,5 tys. mkw. elastycznej powierzchni. – Wszystkie przestrzenie biurowe i ponad 40 miejsc coworkingowych są już gotowe do natychmiastowego wynajmu – mówią przedstawiciele operatora.

Oferta obejmuje 520 w pełni wyposażonych stanowisk pracy, 16 sal konferencyjnych – od kameralnych tzw. salek rekrutacyjnych dla dwóch-trzech osób, aż po przestronne sale szkoleniowo-eventowe mieszczące nawet 50 osób.

Oprócz tradycyjnych biur serwisowanych i dostępu do stref relaksu (chillout zone, stół bilardowy, strefa gier online) i przestrzeni eventowej na wynajem, klienci mogą skorzystać z usług wirtualnego adresu.