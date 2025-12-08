Z tego artykułu się dowiesz: Na czym polega nowa strategia Poczty Polskiej dotycząca zabytkowych nieruchomości?

Jakie funkcje mogą pełnić nieruchomości Poczty Polskiej w centrach miast?

Kto jest zapraszany do współpracy w ramach projektu „Galerie Poczty Polskiej”?

Gdzie można znaleźć informacje na temat dostępnych nieruchomości do komercjalizacji przez Pocztę Polską?

Poczta Polska posiada jedną z największych sieci nieruchomości w kraju. Co więcej, wiele z tych obiektów znajduje się w prestiżowych lokalizacjach, w sercach polskich miejscowości, często w pobliżu stacji kolejowych i węzłów komunikacyjnych. Przez lata pełniły one funkcje operacyjne, dziś stają się fundamentem nowej strategii. Poczta Polska otwiera się bowiem na komercjalizację niewykorzystywanych powierzchni, która ma im nadać nowe życie i nowe znaczenie.

„Galerie Poczty Polskiej”

– Wśród naszych zasobów znajdują się nie tylko budynki biurowo-usługowe i obiekty logistyczne, ale także unikatowe nieruchomości specjalne – zabytkowe gmachy z historią, które mogą stać się przestrzeniami spotkań, kultury, nauki i sztuki – uznała Poczta Polska. To właśnie te budynki stanowią fundament projektu „Galerie Poczty Polskiej”, czyli koncepcji przekształcenia historycznych obiektów w otwarte, tętniące życiem centra miejskie, łączące funkcje społeczne z komercyjnymi.

– Stylowe budynki w centrach miast, dzięki swojej architekturze i charakterowi, mogą stać się miejscem dla działalności edukacyjnej, kulturalnej, artystycznej, wystawienniczej, gastronomicznej czy usługowej. Chcemy, aby te przestrzenie służyły lokalnym społecznościom i odwiedzającym, tworząc nową jakość w polskich miastach – mówił w poniedziałek w czasie spotkania poświęconego strategicznej komercjalizacji nieruchomości Poczty Polskiej jej prezes Sebastian Mikosz. Spotkanie odbyło się na Poczcie Głównej w Warszawie.