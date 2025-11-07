Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Nieruchomości
Reklama

CTP umacnia się na magazynowym rynku aglomeracji warszawskiej

Warszawa i Mazowsze to najgorętszy rynek magazynowy Polski. Popyt sprzyja, ale najemcy mają coraz większe wymagania. Dla CTP to przepis na zbudowanie przewagi.

Publikacja: 07.11.2025 04:00

CTPark Warsaw Janki to jeden z siedmiu parków logistycznych CTP w aglomeracji warszawskiej.

CTPark Warsaw Janki to jeden z siedmiu parków logistycznych CTP w aglomeracji warszawskiej.

Foto: mat. prasowe

Materiał powstał we współpracy z CTP

Aglomeracja warszawska i Mazowsze to aktualnie najgorętszy region rynku nieruchomości logistyczno-przemysłowych w Polsce. Twarde liczby gromadzone w raportach firm analitycznych wskazują, że w I połowie 2025 r. region ten cieszył się największym zainteresowaniem najemców, tu też najwięcej projektów było w budowie i tu deweloperzy rozpoczęli najwięcej kolejnych budów. Wskaźnik pustostanów utrzymuje się poniżej średniej krajowej, a stawki czynszów są największe w skali kraju. Mimo globalnych zawirowań, wojny handlowej czy trwającej rosyjskiej agresji na Ukrainę, Polska pozostaje jednym z liderów wzrostu gospodarczego w UE, co pobudza popyt na magazyny.

Nic więc dziwnego, że aglomeracja warszawska to jeden z silników napędowych realizowanej od 2021 r. ekspansji Grupy CTP w Polsce.

Czytaj więcej

Polski rynek magazynowy to już ok. 36,6 mln mkw.
Nieruchomości
Magazyny kwitną w Polsce

CTP stworzyło siedem parków magazynowych w regionie Warszawy w pięć lat

Mazowsze i aglomeracja warszawska to jeden z kluczowych regionów polskiego rynku logistyczno-przemysłowego – tu znajduje się jedna piąta całego zasobu, czyli 7 mln mkw. Z tej puli około 20 proc. powierzchni skupia się w samym mieście – głównie po prawej stronie Wisły, a pozostała część zlokalizowana jest w przylegających, przede wszystkim po zachodniej stronie, powiatach.

W ciągnącym się od Bałtyku po Morze Czarne magazynowym imperium Grupy CTP, Polska określana jest jako rynek wschodzący. Notowana na giełdzie w Amsterdamie firma wywodzi się z Czech. Portfel powiększyła o inne rynki regionu Europy Środkowo-Wschodniej czy Niemcy, ale do Polski – największego magazynowego rynku CEE – weszła dopiero w 2021 r. W ciągu kilku lat CTP stworzyło 19 parków biznesowych, a obecnie realizuje 13 nowych inwestycji, obejmujących zarówno rozbudowy istniejących obiektów, jak i nowe lokalizacje na terenie całego kraju.

Reklama
Reklama

CTP podjęło się realizacji siedmiu parków usytuowanych wokół aglomeracji warszawskiej:

CTPark Warsaw South

CTPark Warsaw West

CTPark Warsaw North

CTPark Warsaw East

CTPark Warsaw Janki

Reklama
Reklama

CTPark Warsaw Nowy Konik

CTPark Warsaw Emilianów

„Warszawa jest jednym z najszybciej rozwijających się gospodarczo miast w całej Europie, obok Dublina, Amsterdamu i Pragi. Jako wiodący ośrodek w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE), może pochwalić się zróżnicowaną i konkurencyjną siłą roboczą, przyjaznym dla biznesu środowiskiem i silnym naciskiem na innowacyjność, co czyni ją atrakcyjnym miejscem dla międzynarodowych firm” – tak region charakteryzuje samo CTP w komunikacji z inwestorami.

Czytaj więcej

Europa Środkowa z potencjałem
Nieruchomości
Europa Środkowa z potencjałem

Najwyższa jakość i maksymalna elastyczność w ofercie. Przewagi na rynku magazynowym

Raporty analityczne wskazują, że po latach dynamicznego rozwoju i „gonienia” Zachodu, tempo wzrostu rynku magazynowego w Polsce zmniejszyło się. W tej chwili rynek idzie w kierunku jakości, a nie tylko skalowania. Relatywnie późne wejście CTP do Polski ma uzasadnienie – jakość, nie ilość.

Chociaż podaż gruntów w najlepszych lokalizacjach jest ograniczona, CTP zgromadziło bank ziemi pozwalający na dalszą ekspansję w ramach wspomnianych wyżej parków.

Reklama
Reklama

– Rozmieszczenie projektów w regionie stolicy daje najemcom dostęp do dużego rynku, puli wykwalifikowanych pracowników i dobrych połączeń drogowych. Nasze podwarszawskie obiekty gwarantują bliskość sieci dróg S7, S8 i A2, co jest kluczowe dla optymalizacji łańcuchów dostaw – wyjaśnia Piotr Flugel, dyrektor zarządzający w CTP Polska.

Popyt na powierzchnie magazynowe zgłaszają zarówno przedsiębiorstwa o ugruntowanej pozycji na rynku, jak i rozwijające się dopiero startupy. Dlatego CTP oferuje najemcom pełen wachlarz magazynów, pozwalając dostosować powierzchnię do bieżących potrzeb i elastycznie reagować na zmiany. Format CTBox to mniejsze jednostki – 600-1000 mkw., idealne dla logistyki ostatniej mili, lekkiej produkcji czy działalności serwisowej. Dzięki modułowej strukturze powierzchnia najmu może rosnąć wraz z biznesem najemcy. Z kolei CTFlex to elastyczne przestrzenie 900-1500 tys. mkw., stworzone z myślą o firmach z obszaru badań i rozwoju czy zaawansowanej technologicznie produkcji. To połączenie nowoczesnej infrastruktury, funkcjonalności i elastycznych układów przestrzeni.

W dobie konkurencji o najemców i pracowników, kluczowe stają się parametry techniczne budynków oraz kwestie ESG i komfortu pracy. Portfel CTP to nieruchomości nowe, a więc spełniające najwyższe wymagania techniczne i pod względem efektywności energetycznej. Wszystkie obiekty posiadają certyfikaty środowiskowe BREEAM. Pompy ciepła i panele fotowoltaiczne powoli stają się standardowym wyposażeniem budynków w różnych konfiguracjach – w zależności od lokalnych uwarunkowań prawnych i biznesowych.

CTP oferuje najemcom wyspecjalizowane rozwiązania (built-to-suit). To m.in. możliwość budowy hal o podwyższonej wysokości – do 25 m, z potencjałem do nawet 40 m – co jest kluczowe dla automatyki i magazynowania wysokiego składowania. Istnieje możliwość dostarczenia dużej mocy energii elektrycznej i specjalistycznych przyłączy (centra danych) czy dostosowania budynków do potrzeb chłodni/mroźni.

Czytaj więcej

Zespół należących do CTP magazynów Warsaw West, 2024
Rynek
Magazyny pozostaną „zielone”, bo to się opłaca
Reklama
Reklama

CTP nie jest wyłącznie deweloperem. Kluczowe długoterminowe relacje

– Po zbudowaniu i skomercjalizowaniu budynku nie szukamy kupca z nadzieją na szybki zysk. Pozostajemy właścicielem naszych parków. Jesteśmy nastawieni na długoterminowe relacje, zarówno z rynkiem, jak i najemcami. Ten model biznesowy się sprawdza. Nasi klienci otrzymują nie tylko nowoczesną infrastrukturę, ale też stabilnego partnera, który odpowiada za zarządzanie nieruchomością na każdym etapie jej życia. Dzięki temu mogą skupić się na swojej działalności operacyjnej i rozwoju organizacji, nie martwiąc się o funkcjonowanie budynku i jego otoczenia. To wartość, którą CTP dostarcza konsekwentnie – niezależnie od lokalizacji czy formatu inwestycji – podsumowuje Piotr Flugel.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Nieruchomości Nieruchomości Komercyjne CTP

Aglomeracja warszawska i Mazowsze to aktualnie najgorętszy region rynku nieruchomości logistyczno-przemysłowych w Polsce. Twarde liczby gromadzone w raportach firm analitycznych wskazują, że w I połowie 2025 r. region ten cieszył się największym zainteresowaniem najemców, tu też najwięcej projektów było w budowie i tu deweloperzy rozpoczęli najwięcej kolejnych budów. Wskaźnik pustostanów utrzymuje się poniżej średniej krajowej, a stawki czynszów są największe w skali kraju. Mimo globalnych zawirowań, wojny handlowej czy trwającej rosyjskiej agresji na Ukrainę, Polska pozostaje jednym z liderów wzrostu gospodarczego w UE, co pobudza popyt na magazyny.

Pozostało jeszcze 89% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
The Bridge w Warszawie to flagowy projekt w portfelu Ghelamco Poland.
Nieruchomości komercyjne
Kolejny test przed Ghelamco. W poniedziałek zapada duża seria obligacji
Aneta Grzegorzewska, Gedeon Richter: Leki generyczne też mogą być innowacyjne
Materiał Promocyjny
Aneta Grzegorzewska, Gedeon Richter: Leki generyczne też mogą być innowacyjne
Towarowa 22. Widok na biurowiec Office House od strony wieżowców biurowych i mieszkalnych, których b
Nieruchomości komercyjne
Echo Investment po konferencji: 800 mln zł do zagospodarowania
Ghelamco sprzedało warszawski biurowiec Vibe
Nieruchomości komercyjne
Ghelamco sprzedało warszawski biurowiec Vibe
Państwu jeszcze daleko, by dogonić inwestorów
Nieruchomości komercyjne
Państwu jeszcze daleko, by dogonić inwestorów
Osiedle Zdrój – zielona inwestycja w sercu Milanówka i… Polski
Materiał Promocyjny
Osiedle Zdrój – zielona inwestycja w sercu Milanówka i… Polski
Prezes PHN Wiesław Malicki na tle wizualizacji wstępnych koncepcji biurowca, który ma zastąpić Intra
Nieruchomości komercyjne
PHN zbuduje w Warszawie nowy biurowiec w miejsce Intraco
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama