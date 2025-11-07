Aglomeracja warszawska i Mazowsze to aktualnie najgorętszy region rynku nieruchomości logistyczno-przemysłowych w Polsce. Twarde liczby gromadzone w raportach firm analitycznych wskazują, że w I połowie 2025 r. region ten cieszył się największym zainteresowaniem najemców, tu też najwięcej projektów było w budowie i tu deweloperzy rozpoczęli najwięcej kolejnych budów. Wskaźnik pustostanów utrzymuje się poniżej średniej krajowej, a stawki czynszów są największe w skali kraju. Mimo globalnych zawirowań, wojny handlowej czy trwającej rosyjskiej agresji na Ukrainę, Polska pozostaje jednym z liderów wzrostu gospodarczego w UE, co pobudza popyt na magazyny.

Nic więc dziwnego, że aglomeracja warszawska to jeden z silników napędowych realizowanej od 2021 r. ekspansji Grupy CTP w Polsce.

CTP stworzyło siedem parków magazynowych w regionie Warszawy w pięć lat

Mazowsze i aglomeracja warszawska to jeden z kluczowych regionów polskiego rynku logistyczno-przemysłowego – tu znajduje się jedna piąta całego zasobu, czyli 7 mln mkw. Z tej puli około 20 proc. powierzchni skupia się w samym mieście – głównie po prawej stronie Wisły, a pozostała część zlokalizowana jest w przylegających, przede wszystkim po zachodniej stronie, powiatach.

W ciągnącym się od Bałtyku po Morze Czarne magazynowym imperium Grupy CTP, Polska określana jest jako rynek wschodzący. Notowana na giełdzie w Amsterdamie firma wywodzi się z Czech. Portfel powiększyła o inne rynki regionu Europy Środkowo-Wschodniej czy Niemcy, ale do Polski – największego magazynowego rynku CEE – weszła dopiero w 2021 r. W ciągu kilku lat CTP stworzyło 19 parków biznesowych, a obecnie realizuje 13 nowych inwestycji, obejmujących zarówno rozbudowy istniejących obiektów, jak i nowe lokalizacje na terenie całego kraju.