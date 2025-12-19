Rzeczpospolita
Nieruchomości
CTP wie, jak dbać o użytkowników magazynów

W czasach dużej rotacji pracowników kluczowe jest zrozumienie potrzeb użytkowników nieruchomości poza aspektami czysto finansowymi. To gwarancja stabilności operacji magazynowych.

Publikacja: 19.12.2025 04:00

CTP wie, jak dbać o użytkowników magazynów.

Foto: mat. prasowe

Logistyka i ściśle z nią związana branża magazynowa to krwiobieg gospodarki. Jednak żeby obiekty logistyczno-przemysłowe mogły pełnić swoją funkcję i cieszyć się zainteresowaniem najemców, muszą być nie tylko odpowiednio zlokalizowane i zaprojektowane. Równie istotną kwestią jest dobrostan pracowników. Mamy na bieżąco dostęp do danych o liczbie mkw. powierzchni wynajętej, w budowie, o stawkach najmu, poziomach obłożenia i pustostanów, o stopach kapitalizacji. Jak jednak zmierzyć dobrostan? Informacje na ten temat przynosi najnowsze badanie, które objęło pracowników hal magazynowych wybudowanych przez szerokie grono deweloperów na terenie całego kraju. Raport został zrealizowany dla CTP – dewelopera i właściciela magazynów, od pięciu lat dynamicznie rozwijającego się w Polsce.

CTPark Warsaw Janki to jeden z siedmiu parków logistycznych CTP w aglomeracji warszawskiej.
Nieruchomości komercyjne
CTP umacnia się na magazynowym rynku aglomeracji warszawskiej

Niezadowoleni pracownicy magazynów to duża rotacja, a duża rotacja to realny dodatkowy koszt

Dobrostan pracowników nie jest błahą kwestią. Z badania wynika, że rotacja w sektorze magazynowo-produkcyjnym jest duża i rośnie. W ostatnich dwóch latach pracę zmieniło

43 proc. magazynierów i 25 proc. pracowników produkcji, a odpowiednio 56 proc. i 45 proc. deklaruje chęć zmiany pracy. Z punktu widzenia właścicieli nieruchomości to duże wyzwania w zakresie sytuacji kadrowej i kosztów. Retencja bowiem staje się coraz częściej elementem uwzględnianym w TCO (Total Cost of Occupancy) – obok kosztów energii, utrzymania budynku czy logistyki.

Tradycyjne podejście do pracowników, oparte wyłącznie na wynagrodzeniu, nie działa. Kluczowe jest zrozumienie potrzeb użytkowników magazynów poza aspektami czysto finansowymi. To gwarancja stabilności operacji magazynowych.

Nowa generacja „niebieskich kołnierzyków” oczekuje godnych warunków pracy, a także poczucia wpływu, komfortu psychicznego i możliwości rozwoju.

Świadomość employer brandingu w sektorze logistyczno-przemysłowym rośnie. Firmy zaczynają dostrzegać, że kluczowymi czynnikami utrzymującymi pracowników są: warunki środowiskowe, dostęp do zieleni i infrastruktury społecznej, dobra komunikacja i dostępność transportowa oraz relacje zespołowe i atmosfera.

CTP stosuje w magazynach rozwiązania poprawiające efektywność energetyczną i komfort użytkowników.

Foto: mat. prasowe

Pensja to nie wszystko. Jakie są najważniejsze wnioski płynące z raportu?

Pracownicy fizyczni oczekują komfortu środowiskowego – to kluczowy czynnik stabilności. Warunki techniczne budynków realnie wpływają na decyzje pracowników. 49 proc. respondentów wskazało wysokiej klasy ogrzewanie/klimatyzację jako czynnik zwiększający chęć podjęcia pracy. 82 proc. osób z niepełnosprawnościami zadeklarowało, że zwraca uwagę na zbyt duży hałas. 77 proc. wskazało jako niewystarczający dostęp do naturalnego światła.

Na wysoką rotację realny wpływ mają rosnąca presja, monotonia i tempo pracy. Psychologiczny dobrostan staje się jednym z najważniejszych czynników retencji. 56 proc. respondentów oczekuje, żeby praca nie wpływała negatywnie na zdrowie psychiczne. 43 proc. zadeklarowało, że często odczuwa stres. 29 proc. doświadczyło wypalenia zawodowego. Jedynie 47 proc. odpowiedziało, że ma poczucie równowagi między życiem prywatnym a zawodowym.

Badanie przynosi też informacje o potrzebach użytkowników magazynów. 45 proc. respondentów chciałoby mieć przestrzeń relaksu, tymczasem tylko 21 proc. firm operujących w nieruchomościach różnych deweloperów spełnia to oczekiwanie. 33 proc. zadeklarowało, że byłoby bardziej zainteresowanych ofertą pracy w lokalizacji ze strefami zieleni i rekreacji.

Z badania wynika też, że istotną kwestią jest tzw. community building. W sektorze, który zatrudnia dużą liczbę mieszkańców mniejszych miejscowości, to czynnik budujący lojalność i wizerunek pracodawcy. 42 proc. respondentów zadeklarowało, że odczuwa silny związek pracodawcy z regionem. 30 proc. widzi jego realne zaangażowanie w lokalne wydarzenia.

CTPark Warsaw South, jedna z inwestycji magazynowo-logistycznych CTP w Polsce
Nieruchomości
CTP buduje zasób i wysoki standard magazynów w Polsce

CTP nadaje ton rynkowi. Dobrze zaprojektowany magazyn utrzyma pracowników

CTP to firma, która w swojej strategii dobrostan użytkowników nieruchomości stawia bardzo wysoko. Jako pierwsza na rynku podjęła temat w tak kompleksowy sposób i wykorzystuje wnioski z badania w praktyce, budując przewagę konkurencyjną. Nowoczesne parki biznesowe, budowane przez CTP, odpowiadają na kluczowe potrzeby kadry magazynowej i produkcyjnej, stając się realnym narzędziem retencji.

– CTP stwarza optymalne warunki środowiskowe. W magazynach stosujemy wysokiej klasy systemy ogrzewania i chłodzenia oraz rozwiązania minimalizujące hałas i zapewniające optymalny dostęp do naturalnego światła. Wszystkie nieruchomości w portfelu CTP certyfikowane są co najmniej na poziomie BREEAM Very Good, a coraz częściej na poziomie Excellent i Outstanding – mówi Piotr Flugel, Managing Director w CTP Polska.

W parkach logistycznych zapewniona jest infrastruktura sprzyjająca zdrowiu i regeneracji, jak strefy relaksu, wyciszenia, zielone alejki, siłownie zewnętrzne, boiska, miejsca do grillowania i rekreacji, przestrzenie socjalne, kantyny i miejsca spotkań.

CTP stworzył też format Clubhaus. To wielofunkcyjna przestrzeń dostępna nie tylko dla społeczności kompleksu produkcyjno-logistycznego, ale także okolicznych mieszkańców. Ta formuła doskonale sprawdziła się na europejskich rynkach, na których operuje CTP, i będzie rozwijana także w Polsce. Pierwszy Clubhaus w Polsce powstanie w ramach inwestycji CTPark Warsaw West.

Przykładami konkretnego zastosowania strategii są m.in. dwa kompleksy CTP w Polsce. CTPark Warsaw West posiada największą w Europie instalację pomp ciepła. Ogrzewanie podłogowe to łącznie 150 km rur zapewniających grzanie nawet przy -20°C na zewnątrz. To nie tylko bezpośredni wpływ na komfort pracy, ale też stabilność mikroklimatu oraz redukcję emisji CO₂ – o 700–750 Mg rocznie. Z kolei w CTPark Zabrze znajdziemy strefy wypoczynku, zieleń, ale także infrastrukturę dla zwierząt (nic dziwnego – użytkownikiem jest firma produkująca karmę dla psów).

CTP szybko rozwija się na polskim rynku

Założona w 1998 r., notowana na giełdzie w Amsterdamie firma CTP buduje magazyny w Czechach, na Słowacji, Węgrzech, w Rumunii, Serbii, Niemczech i Austrii. W Polsce działa od 2021 r. Stworzony raptem w ciągu kilku lat polski portfel to 900 tys. mkw. gotowych magazynów w 20 parkach biznesowych. W realizacji jest 13 kolejnych inwestycji (zarówno tych zupełnie nowych, jak i w rozbudowie) o powierzchni blisko 400 tys. mkw. To nie koniec ekspansji nad Wisłą. Bank ziemi umożliwia budowę jeszcze 2,5 mln mkw. powierzchni magazynowo-przemysłowej.

Transport Logistyka Magazyny CTP
e-Wydanie
