Poniedziałek 29 września to termin zapadalności obligacji Ghelamco Poland (formalnie: spółki celowej Ghelamco Invest) o wartości 170 mln zł. W ostatnim czasie firma spieniężyła aktywa z myślą o wywiązaniu się ze zobowiązania. W tym roku o Ghelamco Poland i jego belgijskiej spółce matce było głośno w kontekście ciężaru krótkoterminowego zadłużenia i załamania wycen obligacji na Catalyst.

Ghelamco Poland właśnie sprzedało za 64,5 mln zł netto działkę we Wrocławiu przy ul. Eugeniusza Horbaczewskiego, z prawami do projektu deweloperskiego. Plany mówiły o postawieniu tu wielofunkcyjnego kompleksu z dominującą funkcją hotelową. Wcześniej deweloper spieniężył warszawski biurowiec Vibe A za 68 mln euro netto (około 290 mln zł). W obu przypadkach Ghelamco Poland nie ujawniło wpływów na czysto z tych transakcji.

Perłą w portfelu Ghelamco Poland jest wieżowiec The Bridge, wynajęty w połowie przez Santander Bank. Do kompleksu przylega kamienica, w której deweloper przygotowuje apartamenty premium – The Suite.

Wahania wycen obligacji Ghelamco na Catalyst

Grupa Ghelamco, z centralą w Belgii, już od dawna zmagała się z presją wynikającą z ciężaru krótkoterminowego zadłużenia, jednak dopiero w tym roku niepokój udzielił się posiadaczom obligacji polskiego Ghelamco Invest – łączna ekspozycja to 1,2 mld zł. Wiosną, w czasie apogeum kryzysu, inwestorzy pozbywali się obligacji akceptując wycenę na poziomie 60-70 proc. wartości nominalnej. Skala obrotów wskazywała przy tym, że sprzedawali inwestorzy indywidualni – a gros papierów jest w posiadaniu funduszy.