– W tym kontekście belgijskie banki odgrywają kluczową rolę społeczno-ekonomiczną. Nie chodzi tylko o jedną firmę – nieruchomości komercyjne to cały sektor o dużym wpływie ekonomicznym i społecznym w Belgii. Szczególnie cenimy banki, które nadal angażują się konstruktywnie i współpracują lojalnie, biorąc jednocześnie pod uwagę podatności ekonomiczne, z którymi może się mierzyć firma – powiedział Paul Gheysens.

Michael Gheysens, szef Ghelamco w Belgii, dodał, że jest jeszcze wiele do zrobienia, ale grupa będzie kontynuować strategię skupioną na redukcji zadłużenia i inwestować wyłącznie w wysokiej jakości projekty dla najemców najwyższej klasy.

- Jednocześnie zwiększamy naszą elastyczność, aktywnie dywersyfikując nasz program projektów. Poprzez ukierunkowane inwestycje w centra danych, budynki laboratoryjne i przystępne cenowo mieszkania, tworzymy wartość odporną na przyszłość i ograniczamy ryzyko — zarówno strategicznie, jak i komercyjnie – powiedział Michael Gheysens.

Na koniec 2024 r. zadłużenie krótkoterminowe (zapadające w perspektywie roku) Ghelamco Group wyniosło 420 mln euro wobec aż 902,5 mln rok wcześniej. Z tego 200 mln euro to kredyty bankowe, 72 mln euro inne oprocentowane pożyczki, a 146 mln euro obligacje wyemitowane w Belgii i w Polsce.

Ghelamco ma do wykupu obligacje na polskim rynku

W Polsce Ghelamco Invest jest aktywnym graczem na rynku biurowym i dużym emitentem obligacji – to łącznie 1,2 mld zł. Wyzwania związane ze zbliżającym się terminem zapadalności długu, uwagi audytora (choć występowały i do wcześniejszych sprawozdań), oraz masowa rezygnacja członków zarządu (choć zachowali on swoje stanowiska dyrektorów poszczególnych działów) doprowadziły do bezprecedensowej przeceny obligacji na Catalyst. Po skali obrotów można wnioskować, że to głównie inwestorzy detaliczni, gros papierów znajduje się w portfelach funduszy. W tej chwili serie zapadające 16 lipca (30 mln zł) i 29 września (170 mln zł) są wyceniane na odpowiednio 98,2 i 94,2 proc. wartości nominalnej, a w okolicach 69-72 proc. są wyceniane papiery zapadające w latach 2027–2028. Ghelamco zapewniło, że na wykup lipcowej serii ma zabezpieczone pieniądze, a do września powinno się udać spieniężyć nieruchomości.