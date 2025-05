Audytor – KPMG – zwrócił uwagę, że niezależnie od zapewnień zarządu istnieje ryzyko – jak mówią standardy rachunkowości - istotnej niepewności związanej z zasadą kontynuacji działalności. Podobne zastrzeżenia KPMG zamieściło w raportach z badań sprawozdań Ghelamco Group za I połowę 2024 r. i 2023 r.

Istotnym czynnikiem ryzyka są zapadające w lipcu w Belgii obligacje Ghelamco Group

Z 420 mln euro krótkoterminowego długu odsetkowego 200 mln euro to kredyty bankowe, 72 mln euro pożyczki, a 146 mln euro obligacje. Biegli zwrócili uwagę, że 79,5 mln euro to obligacje wyemitowane w Belgii, które są do wykupu już 14 lipca. Biegli nie wzmiankowali o pozostałej części obligacji, czyli o papierach wyemitowanych w Polsce przez Ghelamco Invest sp. z o.o. To jeden z największych w Polsce graczy na rynku długi korporacyjnego – czyżby biegli uznali, że z refinansowaniem długu w Polsce grupa nie będzie mieć problemu?

W sprawozdaniu z badania raportu samego Ghelamco Invest biegli z KMPG również pojawiła się wzmianka o znaczącej niepewność dotyczącej kontynuacji działalności. Biegli wskazali, że na koniec 2024 r. zobowiązania krótkoterminowe wynosiły 364 mln zł i przewyższały aktywa obrotowe o 26 mln zł. Choć i zarząd Ghelamco Invest założył, że firma poradzi sobie z refinansowaniem długu czy sprzedażą aktywów, to istnieje ryzyko istotnej niepewności, która może budzić poważne wątpliwości co do zdolności jednostki do kontynuacji działalności.

A co z polską częścią grupy Ghelamco?

W lipcu zapada seria Ghelamco Invest o wartości 30 mln zł, a we wrześniu 170 mln zł (w sumie około 50 mln euro). Choć w ostatnich tygodniach doszło do bezprecedensowej przeceny obligacji dewelopera na Catalyst, to obroty były relatywnie małe, co świadczy o tym, że papiery sprzedawali nerwowi inwestorzy indywidualni, a nie fundusze. W tej chwili różne serie notowane są różnie – od 89 proc. do 98,8 proc. wartości nominalnej. Łącznie obligacyjny dług w Polsce to 1,2 mld zł (ponad 290 mln euro).