686 mln euro wyniosła wartość inwestycji w nieruchomości komercyjne w Polsce w I kwartale 2025 r. – wynika z szacunków Avison Young, które publikujemy jako pierwsi. To o 64 proc. więcej niż rok wcześniej. To kontynuacja poprawy obserwowanej w 2024 r., która nastąpiła na fali obniżek stóp procentowych w eurozonie. Zdaniem analityków, trend powinien zostać utrzymany w tym roku, dzięki kolejnym obniżkom stóp i poprawie płynności wraz z pojawiającymi się kolejnymi okazjami we wszystkich segmentach rynku.

Moment przed powrotem zagranicznych inwestorów do pełnej aktywności wykorzystuje rodzimy kapitał, którego udział w I kwartale wyniósł aż 17 proc. (około 117 mln euro, czyli 0,5 mld zł). Nasz kapitał odpowiadał za 12 na 35 transakcji – na celowniku były raczej mniejsze, wymagające mniejszych nakładów aktywa: starsze biurowce, niewielkie centra handlowe w miastach regionalnych i parki handlowe.

Magazyny górą, miłość do parków handlowych nie rdzewieje

Trzy główne filary rynku osiągnęły zbliżone wyniki. 202 mln euro (29 proc.) ulokowano w pięciu transakcjach w segmencie logistyczno-przemysłowym. Mimo napiętej sytuacji geopolitycznej Polska jest strategiczną lokalizacją, jeśli chodzi o nearshoring – czyli przenoszenie działalności z odleglejszych rynków, Azji, do Europy. To długoterminowy potencjał wzrostu rynku magazynowego. Eksperci Avison Young podkreślają, że można się spodziewać kolejnych transakcji, o czym świadczy dużo prowadzonych badań due diligence, przede wszystkim obiektów przemysłowych. Spodziewany jest wzrost liczby transakcji portfelowych, a także fuzji i przejęć o zasięgu międzynarodowym. W I kwartale doszło już do takiego przetasowania, fundusz Ares kupił część GLP, który to gracz ma w portfelu m.in. magazyny w Polsce.

Już wiadomo, że wynik za II kwartał będzie bardzo mocny z powodu wartej 250 mln euro transakcji zakupu przez amerykański REIT dwóch zakładów produkcyjnych. To największa w naszym regionie transakcja typu sale & leaseback – firma Eko-Okna sprzedała inwestorowi fabryki, podpisując jednocześnie długoterminową umowę najmu.