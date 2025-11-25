Stawki najmu mieszkań idą w dół, mimo że oferta lokali maleje. Tak wynika z analiz portalu GetHome.pl.

W najmach coraz chłodniej

– Rynek najmu ma już za sobą najintensywniejszy okres związany z początkiem roku akademickiego. Do lutego popyt będzie stopniowo malał, podobnie jak liczba dostępnych mieszkań – przewiduje Marek Wielgo, ekspert portalu GetHome.pl.

Według analityka część właścicieli mieszkań obniży oczekiwania. – Już w październiku mediana czynszów w Warszawie, Krakowie, Gdańsku i Wrocławiu poszła w dół – zwraca uwagę Marek Wielgo.

Z analiz GetHome.pl wynika, że w sierpniu i we wrześniu na rynek trafiło więcej mieszkań niż znalazło najemców, co ustabilizowało czynsze, a w Gdańsku i Łodzi doprowadziło nawet do ich spadku. Trend ten wyraźnie pogłębił się w październiku.