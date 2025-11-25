Aktualizacja: 25.11.2025 11:20 Publikacja: 25.11.2025 09:56
Sezonowy spadek aktywności najemców to naturalny etap cyklu na rynku najmu mieszkań
Stawki najmu mieszkań idą w dół, mimo że oferta lokali maleje. Tak wynika z analiz portalu GetHome.pl.
– Rynek najmu ma już za sobą najintensywniejszy okres związany z początkiem roku akademickiego. Do lutego popyt będzie stopniowo malał, podobnie jak liczba dostępnych mieszkań – przewiduje Marek Wielgo, ekspert portalu GetHome.pl.
Według analityka część właścicieli mieszkań obniży oczekiwania. – Już w październiku mediana czynszów w Warszawie, Krakowie, Gdańsku i Wrocławiu poszła w dół – zwraca uwagę Marek Wielgo.
Z analiz GetHome.pl wynika, że w sierpniu i we wrześniu na rynek trafiło więcej mieszkań niż znalazło najemców, co ustabilizowało czynsze, a w Gdańsku i Łodzi doprowadziło nawet do ich spadku. Trend ten wyraźnie pogłębił się w październiku.
Jak wynika z danych portalu, mediana czynszu, która jest bardziej zbliżona do „typowej” stawki niż średnia, spadła o 6 proc. w Gdańsku (do ok. 3 tys. zł), o 3 proc. w Krakowie (do ok. 3 tys. zł) i Wrocławiu (do ok. 2,8 tys. zł) i o 2 proc. w Warszawie (do ok. 4,4 tys. zł). W Poznaniu (ok. 2,6 tys. zł), Katowicach (ok. 2,1 tys. zł) i Łodzi (ok. 2 tys. zł) stawki pozostały bez zmian.
– Wprawdzie w październiku podaż mieszkań wyraźnie się skurczyła, jednak nie potwierdziły się obawy, że po wrześniowym szczycie wzrośnie udział drogich lokali w ofercie i podbije medianę czynszów. Jak widać, właściciele spuścili z tonu – komentuje Marek Wielgo.
Ekspert zaznacza, że w żadnej z największych metropolii mediana czynszów nie jest dziś wyższa niż rok temu. Taniej niż przed rokiem jest m.in. w Warszawie (-2 proc.), Krakowie (-6 proc.), Wrocławiu (-7 proc.) i w Łodzi (-5 proc.).
Eksperci GetHome.pl wskazują, że październik przyniósł mocny spadek liczby dostępnych mieszkań. – Dane przeszukiwarki nieruchomości Adradar pokazują, że oferta zmniejszyła się w największych miastach nawet dwucyfrowo: o 18 proc. w Łodzi (do ok. 2,8 tys. lokali), 14 proc. w Poznaniu (do ok. 3,1 tys.), 13 proc. w Katowicach (do ok. 2,1 tys.), 9 proc. we Wrocławiu (do ok. 5,3 tys.), 7 proc. w Warszawie (do ok. 14,8 tys.), 6 proc. w Krakowie (do ok. 6,4 tys.) i 5 proc. w Gdańsku (4,2 tys.).
– Mimo tego w Katowicach, Poznaniu i Wrocławiu mieszkań na wynajem wciąż jest więcej niż rok wcześniej – zwraca uwagę Marek Wielgo.
Jak dodaje, w całym kraju w październiku pojawiło się ok. 46,5 tys. nowych, unikatowych ofert, czyli aż o jedną czwartą mniej niż miesiąc wcześniej. Liczba ogłoszeń wycofanych (w domyśle – wynajętych) spadła o 6 proc., do ok. 54 tys. W efekcie całkowita dostępna oferta skurczyła się z 81 tys. do 73,5 tys. mieszkań, czyli o 9 proc.
Marek Wielgo podkreśla, że sezonowy spadek aktywności najemców to naturalny etap cyklu na tym rynku. – Październik oznacza zwykle koniec wysokiego sezonu i okres wyhamowania, który trwa do lutego. W tym roku jednak obserwacje są bardziej niepokojące: liczba zawartych umów była o 11 proc. mniejsza niż przed rokiem – zauważa analityk. – I prawdopodobnie to właśnie kurczący się popyt na rynku najmu skłonił wielu właścicieli mieszkań do obniżenia oczekiwań. W kalkulacjach muszą oni uwzględnić możliwości finansowe najemców. A te maleją m.in. wskutek rosnących kosztów utrzymania mieszkań – dodaje.
Ekspert przywołuje dane GUS, z których wynika, że w październiku opłaty związane z mieszkaniem – w tym media – były o 4,2 proc. wyższe niż rok wcześniej. – To znacznie więcej niż ogólny poziom inflacji, który wyniósł 2,8 proc. Najbardziej podrożały: wywóz śmieci (o 12,1 proc.), energia elektryczna (8,1 proc.) i woda (6 proc.). Dla wielu najemców oznacza to realne ograniczenie budżetów i mniejszą skłonność do akceptowania wyższych stawek – mówi Marek Wielgo.
