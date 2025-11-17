Aktualizacja: 17.11.2025 17:41 Publikacja: 17.11.2025 16:55
Klienci planujący zakup mieszkania są bardzo ostrożni.
Foto: Adobe Stock
W ciągu miesiąca (wrzesień – październik) średnie ceny ofertowe mieszkań na rynku wtórnym zmieniły się tylko symbolicznie. – Z wyjątkiem Szczecina, gdzie ceny stanęły w miejscu, w pozostałych 11 analizowanych miastach październikowe wahania w górę lub w dół wynosiły zaledwie ułamek procenta – mówi Marcin Drogomirecki, ekspert rynku nieruchomości Grupy Morizon-Gratka.
W ujęciu rocznym (październik 2024 – październik 2025 r.) średnie ofertowe ceny mieszkań z drugiej ręki wzrosły w dziewięciu miastach, a w trzech spadły. Najbardziej, o niemal 5 proc., wzrosła średnia cena w Bydgoszczy. O 4,1 proc. – w Katowicach, o 3,7 proc. w Gdańsku, o 3,6 proc. w Lublinie. – W tym samym czasie minimalnie, zaledwie o 0,3 proc., spadła średnia cena ofertowa mieszkań w Łodzi, o 0,5 proc. w Warszawie i o 1 proc. w Krakowie.
Foto: mat.prasowe
– Analizując najnowsze dane i porównując je z tymi sprzed roku, uwagę zwracają przekraczające 3 proc. wzrosty cen w kilku miastach – zaznacza Marcin Drogomirecki. – Trudno jednak przypisać je zwiększonemu popytowi. O ile bowiem klientów poszukujących mieszkań jest więcej niż przed rokiem, o tyle wybór ofert na rynku – zarówno wtórnym jak i pierwotnym – jest na tyle duży, że nie ma uzasadnienia dla podwyżek cen. Przeciwnie, w przypadku znacznej części oferowanych lokali, zabiegiem warunkującym nie tylko doprowadzenie do transakcji, ale już samo wzbudzenie zainteresowania u poszukujących, jest obniżka ceny.
– Dokładniejsza analiza ofert sprzedaży mieszkań w „drożejących” miastach wskazuje, że przyczyną wzrostu średnich cen jest rosnący odsetek relatywnie nowych, a co za tym idzie droższych mieszkań (i apartamentów) wystawionych do sprzedaży na tych rynkach – zwraca uwagę Marcin Drogomirecki.
Ekspert dodaje, że utrzymująca się przewaga oferty nad popytem oraz dominacja klientów poszukujących mieszkań dla zaspokojenia własnych potrzeb sprzyjają różnicowaniu cen. – Mieszkania o wyższym standardzie, w lepszych lokalizacjach lepiej trzymają cenę – mówi Marcin Drogomirecki. – Niekiedy sprzedają się za cenę wyższą od ofertowej. Mieszkania, które na tle szerokiej oferty prezentują się wyraźnie gorzej (są niefunkcjonalne, wymagają znacznych nakładów na remont, znajdują się w budynkach bez windy) przy znikomym lub całkowitym braku zainteresowania klientów powoli, ale konsekwentnie tanieją – dodaje.
– Seria aż pięciu obniżek stóp procentowych ogłoszonych w tym roku przez Radę Polityki Pieniężnej (w sumie do 4,25 proc.) i zwiększenie dostępności kredytów hipotecznych nie wywołały jak dotąd zwiększonej fali popytowej na rynku mieszkaniowym – ocenia Marcin Drogomirecki. – Klienci planujący zakup mieszkania są bardzo ostrożni. Dokonują zakupów z rozwagą, po dokładnym porównaniu i przeanalizowaniu różnych ofert. Uspokajająco na sytuację na rynku wpływa nie tylko ustabilizowanie cen i ograniczenie popytu inwestycyjnego, ale też umacniające się u poszukujących przekonanie o możliwości znalezienia (niekoniecznie szybko) oferty idealnej, najlepiej dopasowanej do indywidualnych potrzeb i możliwości. To zachęta do systematycznego przeglądania ofert, monitorowania cen i polowania na okazje.
