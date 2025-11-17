Reklama
Rzeczpospolita

Nieruchomości
Mieszkań jest więcej niż kupujących. Trudno uzasadnić podwyżki cen

Na rynku wtórnym utrzymuje się przewaga podaży mieszkań nad popytem. Ceny ofertowe lokali w największych miastach są stabilne – wynika z analiz Grupy Morizon-Gratka.

Publikacja: 17.11.2025 16:55

Klienci planujący zakup mieszkania są bardzo ostrożni.

Foto: Adobe Stock

aig

W ciągu miesiąca (wrzesień – październik) średnie ceny ofertowe mieszkań na rynku wtórnym zmieniły się tylko symbolicznie. – Z wyjątkiem Szczecina, gdzie ceny stanęły w miejscu, w pozostałych 11 analizowanych miastach październikowe wahania w górę lub w dół wynosiły zaledwie ułamek procenta – mówi Marcin Drogomirecki, ekspert rynku nieruchomości Grupy Morizon-Gratka.

Czytaj więcej

Część klientów szuka mieszkań na obu rynkach - pierwotnym i wtórnym, porównując ofertę, ceny, adresy
Nieruchomości
Kuszenie klienta. Kto wygra walkę?

Jak się zmieniają ceny mieszkań z drugiej ręki

W ujęciu rocznym (październik 2024 – październik 2025 r.) średnie ofertowe ceny mieszkań z drugiej ręki wzrosły w dziewięciu miastach, a w trzech spadły. Najbardziej, o niemal 5 proc., wzrosła średnia cena w Bydgoszczy. O 4,1 proc. – w Katowicach, o 3,7 proc. w Gdańsku, o 3,6 proc. w Lublinie. – W tym samym czasie minimalnie, zaledwie o 0,3 proc., spadła średnia cena ofertowa mieszkań w Łodzi, o 0,5 proc. w Warszawie i o 1 proc. w Krakowie.

Foto: mat.prasowe

– Analizując najnowsze dane i porównując je z tymi sprzed roku, uwagę zwracają przekraczające 3 proc. wzrosty cen w kilku miastach – zaznacza Marcin Drogomirecki. – Trudno jednak przypisać je zwiększonemu popytowi. O ile bowiem klientów poszukujących mieszkań jest więcej niż przed rokiem, o tyle wybór ofert na rynku – zarówno wtórnym jak i pierwotnym – jest na tyle duży, że nie ma uzasadnienia dla podwyżek cen. Przeciwnie, w przypadku znacznej części oferowanych lokali, zabiegiem warunkującym nie tylko doprowadzenie do transakcji, ale już samo wzbudzenie zainteresowania u poszukujących, jest obniżka ceny.

Skąd się biorą wzrosty średnich cen mieszkań

– Dokładniejsza analiza ofert sprzedaży mieszkań w „drożejących” miastach wskazuje, że przyczyną wzrostu średnich cen jest rosnący odsetek relatywnie nowych, a co za tym idzie droższych mieszkań (i apartamentów) wystawionych do sprzedaży na tych rynkach – zwraca uwagę Marcin Drogomirecki.

Czytaj więcej

Deweloperzy są w dobrych nastrojach. Liczą na wzrost sprzedaży mieszkań
Nieruchomości
Zapowiada się mocny koniec roku u deweloperów

Ekspert dodaje, że utrzymująca się przewaga oferty nad popytem oraz dominacja klientów poszukujących mieszkań dla zaspokojenia własnych potrzeb sprzyjają różnicowaniu cen. – Mieszkania o wyższym standardzie, w lepszych lokalizacjach lepiej trzymają cenę – mówi Marcin Drogomirecki. – Niekiedy sprzedają się za cenę wyższą od ofertowej. Mieszkania, które na tle szerokiej oferty prezentują się wyraźnie gorzej (są niefunkcjonalne, wymagają znacznych nakładów na remont, znajdują się w budynkach bez windy) przy znikomym lub całkowitym braku zainteresowania klientów powoli, ale konsekwentnie tanieją – dodaje.

Czytaj więcej

Obniżki stóp procentowych poprawiły nastroje na rynku mieszkań, ale nie wywołały boomu
Nieruchomości
Klienci liczą, porównują, negocjują. „Nie można bawić się cenami”

Nie ma wielkiej fali na rynku wtórnym

– Seria aż pięciu obniżek stóp procentowych ogłoszonych w tym roku przez Radę Polityki Pieniężnej (w sumie do 4,25 proc.) i zwiększenie dostępności kredytów hipotecznych nie wywołały jak dotąd zwiększonej fali popytowej na rynku mieszkaniowym – ocenia Marcin Drogomirecki. – Klienci planujący zakup mieszkania są bardzo ostrożni. Dokonują zakupów z rozwagą, po dokładnym porównaniu i przeanalizowaniu różnych ofert. Uspokajająco na sytuację na rynku wpływa nie tylko ustabilizowanie cen i ograniczenie popytu inwestycyjnego, ale też umacniające się u poszukujących przekonanie o możliwości znalezienia (niekoniecznie szybko) oferty idealnej, najlepiej dopasowanej do indywidualnych potrzeb i możliwości. To zachęta do systematycznego przeglądania ofert, monitorowania cen i polowania na okazje.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Dane Gospodarcze Stopy Procentowe Bankowość Kredyty Nieruchomości Kredyty hipoteczne Mieszkania

Jak się zmieniają ceny mieszkań z drugiej ręki

