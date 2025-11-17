Reklama
Zapowiada się mocny koniec roku u deweloperów

Dalszego wzrostu sprzedaży mieszkań spodziewa się 44,1 proc. deweloperów. Aż 81 proc. firm nie planuje na razie zmian w cennikach – wynika z indeksu nastrojów deweloperów. Podwyżki mogą przynieść kolejne kwartały.

Publikacja: 17.11.2025 09:09

Deweloperzy są w dobrych nastrojach. Liczą na wzrost sprzedaży mieszkań

Foto: Adobe Stock

Aneta Gawrońska

Deweloperzy nie tracą optymizmu. Z najnowszego odczytu indeksu nastrojów deweloperów. prowadzonego przez portal mieszkaniowy Tabelaofert.pl, wynika, że 44,1 proc. firm spodziewa się w kolejnych miesiącach dalszego wzrostu sprzedaży mieszkań.

Część klientów szuka mieszkań na obu rynkach - pierwotnym i wtórnym, porównując ofertę, ceny, adresy
Nieruchomości
Kuszenie klienta. Kto wygra walkę?

Spadki stóp procentowych pobudzą popyt

Wskaźnik jest lepszy niż miesiąc temu, we wrześniu wynosił 43,1 proc. – To kolejny sygnał, że druga połowa tego roku może się zakończyć solidnym wynikiem sprzedaży – mówią autorzy badania.

Spadków sprzedaży lokali spodziewa się już tylko 5,9 proc. deweloperów, podczas gdy miesiąc temu wieszczyło je 7,5 proc. firm.

– Ten optymizm nie dziwi. Deweloperzy widzą dobre wyniki sprzedaży i liczą, że kolejne obniżki stóp procentowych jeszcze bardziej pobudzą popyt – komentuje Robert Chojnacki, wiceprezes i założyciel portalu Tabelaofert.pl.

W tym roku było już pięć cieć stóp, ostatnie w listopadzie o 0,25 pkt proc. W sumie Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe do 4,25 proc.

Foto: mat.prasowe

Deweloperzy kuszą klienta promocjami

Mimo ożywienia na rynku ceny nowych mieszkań pozostają stabilne. Indeks zmiany cen mieszkań wzrósł symbolicznie z 0,07 do 0,08. – Choć zmiana jest niewielka, to już czwarty z rzędu miesiąc z dodatnim odczytem, co potwierdza poprawę koniunktury na rynku – tłumaczą analitycy portalu Tabelaofert.pl.

Bardzo duża oferta nowych mieszkań. Będą promocje
Raporty ekonomiczne
Bardzo duża oferta nowych mieszkań. Będą promocje

Pro

Deweloperzy ostrożnie podchodzą do oficjalnych korekt cen mieszkań – aż 81 proc. firm deklaruje, że nie planuje zmian w cennikach. 13,5 proc. przewiduje wzrosty cen lokali, a spadki – tylko 5,9 proc.

– Choć oficjalne cenniki pozostają stabilne, deweloperzy wciąż sięgają po elastyczne formy promocji. To strategia, która pozwala zachować ceny katalogowe, a jednocześnie dopasować ofertę do oczekiwań klienta – komentuje Jacek Matuszko, dyrektor sprzedaży Rednet24.

Foto: mat.prasowe

Analitycy podkreślają, że deweloperzy koncentrują się na upłynnieniu obecnej oferty mieszkań. – Nie chcą zniechęcać klientów dodatkowymi podwyżkami. Duża oferta mieszkań – zarówno tych gotowych, jak i wprowadzanych na rynek  – trzyma ceny w ryzach – tłumaczą.

Robert Chojnacki mówi jednak o początku zmiany na rynku. – Jeśli trend wzrostu sprzedaży mieszkań się utrzyma, to w kolejnych kwartałach możemy obserwować powolny, ale systematyczny wzrost cen – prognozuje.

Osiedle Tarasy nad Stawem - inwestycja w formule JV
Nieruchomości
Deweloperskie partnerstwo. Czym i po co wymieniają się firmy

Nieruchomości Deweloperzy Mieszkania

Spadki stóp procentowych pobudzą popyt

