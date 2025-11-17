Deweloperzy nie tracą optymizmu. Z najnowszego odczytu indeksu nastrojów deweloperów. prowadzonego przez portal mieszkaniowy Tabelaofert.pl, wynika, że 44,1 proc. firm spodziewa się w kolejnych miesiącach dalszego wzrostu sprzedaży mieszkań.

Spadki stóp procentowych pobudzą popyt

Wskaźnik jest lepszy niż miesiąc temu, we wrześniu wynosił 43,1 proc. – To kolejny sygnał, że druga połowa tego roku może się zakończyć solidnym wynikiem sprzedaży – mówią autorzy badania.

Spadków sprzedaży lokali spodziewa się już tylko 5,9 proc. deweloperów, podczas gdy miesiąc temu wieszczyło je 7,5 proc. firm.

– Ten optymizm nie dziwi. Deweloperzy widzą dobre wyniki sprzedaży i liczą, że kolejne obniżki stóp procentowych jeszcze bardziej pobudzą popyt – komentuje Robert Chojnacki, wiceprezes i założyciel portalu Tabelaofert.pl.