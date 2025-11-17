Aktualizacja: 17.11.2025 10:44 Publikacja: 17.11.2025 09:09
Deweloperzy są w dobrych nastrojach. Liczą na wzrost sprzedaży mieszkań
Foto: Adobe Stock
Deweloperzy nie tracą optymizmu. Z najnowszego odczytu indeksu nastrojów deweloperów. prowadzonego przez portal mieszkaniowy Tabelaofert.pl, wynika, że 44,1 proc. firm spodziewa się w kolejnych miesiącach dalszego wzrostu sprzedaży mieszkań.
Wskaźnik jest lepszy niż miesiąc temu, we wrześniu wynosił 43,1 proc. – To kolejny sygnał, że druga połowa tego roku może się zakończyć solidnym wynikiem sprzedaży – mówią autorzy badania.
Spadków sprzedaży lokali spodziewa się już tylko 5,9 proc. deweloperów, podczas gdy miesiąc temu wieszczyło je 7,5 proc. firm.
– Ten optymizm nie dziwi. Deweloperzy widzą dobre wyniki sprzedaży i liczą, że kolejne obniżki stóp procentowych jeszcze bardziej pobudzą popyt – komentuje Robert Chojnacki, wiceprezes i założyciel portalu Tabelaofert.pl.
W tym roku było już pięć cieć stóp, ostatnie w listopadzie o 0,25 pkt proc. W sumie Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe do 4,25 proc.
Foto: mat.prasowe
Mimo ożywienia na rynku ceny nowych mieszkań pozostają stabilne. Indeks zmiany cen mieszkań wzrósł symbolicznie z 0,07 do 0,08. – Choć zmiana jest niewielka, to już czwarty z rzędu miesiąc z dodatnim odczytem, co potwierdza poprawę koniunktury na rynku – tłumaczą analitycy portalu Tabelaofert.pl.
Deweloperzy ostrożnie podchodzą do oficjalnych korekt cen mieszkań – aż 81 proc. firm deklaruje, że nie planuje zmian w cennikach. 13,5 proc. przewiduje wzrosty cen lokali, a spadki – tylko 5,9 proc.
– Choć oficjalne cenniki pozostają stabilne, deweloperzy wciąż sięgają po elastyczne formy promocji. To strategia, która pozwala zachować ceny katalogowe, a jednocześnie dopasować ofertę do oczekiwań klienta – komentuje Jacek Matuszko, dyrektor sprzedaży Rednet24.
Foto: mat.prasowe
Analitycy podkreślają, że deweloperzy koncentrują się na upłynnieniu obecnej oferty mieszkań. – Nie chcą zniechęcać klientów dodatkowymi podwyżkami. Duża oferta mieszkań – zarówno tych gotowych, jak i wprowadzanych na rynek – trzyma ceny w ryzach – tłumaczą.
Robert Chojnacki mówi jednak o początku zmiany na rynku. – Jeśli trend wzrostu sprzedaży mieszkań się utrzyma, to w kolejnych kwartałach możemy obserwować powolny, ale systematyczny wzrost cen – prognozuje.
