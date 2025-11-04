Także lex deweloper

Projekty w formule joint venture Develia realizuje już od kilku lat. – Dzięki takim partnerstwom łączymy kompetencje i zasoby stron, dywersyfikując działalność oraz wzmacniając potencjał dalszego rozwoju. Mamy pod tym względem dość elastyczne i zróżnicowane podejście w zależności od potrzeb i możliwości partnera – wyjaśnia Karol Dzięcioł.

W Warszawie Develia współpracuje z Grupo Lar Polska przy czterech inwestycjach. W sumie powstanie ponad 1 tys. mieszkań. Dwie inwestycje – Lizbońska i Ursynów#22 zostały już gotowe, dwie kolejne – na Pradze-Południe i na Białołęce – są w przygotowaniu. W ramach joint venture z TFI Rockbridge Develia buduje osiedle Morska Vita w Gdyni z ok. 1,6 tys. mieszkań i lokalami usługowymi. – W tym projekcie pełnimy rolę zarządczą, koordynując cały proces inwestycyjny – mówi przedstawiciel dewelopera. Na początku października Develia podpisała umowę współpracy joint venture z PFI Global, firmą inwestycyjną działającą m.in. na rynku nieruchomości.

W ramach tego partnerstwa w formule lex deweloper powstanie 560 mieszkań we Wrocławiu. – Nasz zespół odpowiada za zarządzanie operacyjne, natomiast partner wnosi grunt z dokumentacją projektową. Będzie też zarządzał inwestycjami towarzyszącymi związanymi ze specustawą mieszkaniową oraz wspierał komercjalizację powierzchni usługowych i proces sprzedaży mieszkań – mówi Karol Dzięcioł. – Rozwój organiczny, wspierany projektami w formule joint venture, pozwala nam utrzymywać wysokie tempo wzrostu i generować atrakcyjne zwroty z kapitału. To dla nas ważne uzupełnienie podstawowej działalności, dlatego pozostajemy otwarci na kolejne tego typu współprace. W strukturze Grupy Develia działa wyspecjalizowana spółka Develia Land Development, odpowiedzialna za przygotowanie i realizację projektów w formule joint venture, a także za wsparcie i analizy w obszarze transakcji M&A.

Inwestor aktywny, inwestor pasywny

Maciej Wójcik, dyrektor generalny Mercator Estates, podkreśla, że model joint venture może przybierać różne formy współpracy. – Jednym z rozwiązań jest partnerstwo z inwestorem pasywnym – podmiotem, który wnosi kapitał lub grunt pod inwestycję i w zamian oczekuje udziału w zysku po jej zakończeniu – wskazuje. – Drugim wariantem jest współpraca dwóch aktywnych inwestorów, najczęściej deweloperów, którzy dzielą się odpowiedzialnością za poszczególne etapy procesu inwestycyjnego – od przygotowania projektu, przez realizację, aż po sprzedaż – tłumaczy.

Jak dodaje, po rozwiązania w formule joint venture sięgają przede wszystkim spółki, które z różnych względów nie mogą samodzielnie zrealizować inwestycji. – Często wynika to z braku finansowania po jednej stronie lub ograniczonych zasobów gruntowych po drugiej – mówi. – W przypadku takich firm jak nasza, które dysponują mniejszym bankiem ziemi, ale dążą do działalności na szerszym rynku nieruchomości, współpraca w modelu joint venture stanowi naturalny kierunek rozwoju. Poszukujemy wówczas partnerów posiadających atrakcyjne nieruchomości, lecz nie zawsze dysponujących kapitałem, doświadczeniem lub kompetencjami niezbędnymi do samodzielnej realizacji projektów.