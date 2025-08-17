Resi4Rent to spółka joint venture firm Echo Investment (30 proc. udziałów) i globalnego funduszu inwestycyjnego (70 proc. udziałów), któremu doradza Griffin Capital Partners. Platforma zarządza ok. 10 tys. lokali na rożnym etapie budowy w największych polskich miastach – w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Wrocławiu, Łodzi i Poznaniu.

Mieszkania na wynajem do portfela Vantage

18 gotowych obiektów firmy przejmie Vantage Development, spółka należąca do TAG Immobilien Group, hamburskiej firmy z branży nieruchomości. Transakcja obejmuje 5 322 lokale w sześciu miastach. Wartość transakcji to ponad 2,4 mld zł.

– Cena zakupu odpowiada oczekiwanej stopie zwrotu NOI (dochód operacyjny netto) wynoszącej ok. 6,3 proc. w 2026 roku, gdy nieruchomości ukończone w tym roku osiągną pełną stabilizację – informują firmy w komunikacie.

Po sfinalizowaniu transakcji portfel Resi4Rent obejmie 1 700 lokali ukończonych, 2 200 w budowie oraz ponad 600 planowanych.