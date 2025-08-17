Aktualizacja: 18.08.2025 04:23 Publikacja: 17.08.2025 11:00
18 gotowych obiektów z mieszkaniami na wynajem firmy Resi4Rent przejmie Vantage Development
Foto: mat.prasowe
Resi4Rent to spółka joint venture firm Echo Investment (30 proc. udziałów) i globalnego funduszu inwestycyjnego (70 proc. udziałów), któremu doradza Griffin Capital Partners. Platforma zarządza ok. 10 tys. lokali na rożnym etapie budowy w największych polskich miastach – w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Wrocławiu, Łodzi i Poznaniu.
Czytaj więcej
Operator mieszkań na wynajem zakończył certyfikację środowiskową budynków Warszawa Wilanowska i W...
18 gotowych obiektów firmy przejmie Vantage Development, spółka należąca do TAG Immobilien Group, hamburskiej firmy z branży nieruchomości. Transakcja obejmuje 5 322 lokale w sześciu miastach. Wartość transakcji to ponad 2,4 mld zł.
– Cena zakupu odpowiada oczekiwanej stopie zwrotu NOI (dochód operacyjny netto) wynoszącej ok. 6,3 proc. w 2026 roku, gdy nieruchomości ukończone w tym roku osiągną pełną stabilizację – informują firmy w komunikacie.
Po sfinalizowaniu transakcji portfel Resi4Rent obejmie 1 700 lokali ukończonych, 2 200 w budowie oraz ponad 600 planowanych.
– Umowa jest jasnym sygnałem, że rozwijający się w Polsce segment najmu (build-to-rent) ma duży potencjał przyciągania zagranicznych inwestorów. Zarówno Echo Investment, jak i Griffin Capital Partners pozostaną zaangażowane w rozwój pozostałej części portfela Resi4Rent i w dalszą ekspansję na rynku wynajmu mieszkań – podają firmy w komunikacie.
Rafał Mazurczak, dyrektor operacyjny Echo Investment, zapowiada, że 3 800 lokali ma być oddanych do użytku w 2026 roku.
Czytaj więcej
W zabytkowych murach koszar w Gdańsku 1 lipca startuje Noli Studios. W ofercie jest niemal 400 mi...
Środki pozyskane przez spółkę Echo Investment, której głównym akcjonariuszem jest Wing, zostaną przeznaczone na redukcję zadłużenia Grupy, finansowanie nowych projektów oraz wypłaty dla akcjonariuszy.
Griffin Capital Partners jest prywatnym podmiotem zarządzającym inwestycjami i aktywami w zakresie private equity i nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej. W ostatnich latach zwiększył działalność inwestycyjną w Niemczech.
– Postrzegamy polski rynek mieszkań na wynajem jako jedną z najbardziej atrakcyjnych możliwości inwestycyjnych, napędzaną utrzymującym się deficytem lokali oraz silnym popytem na profesjonalne, wygodne i elastyczne formy najmu – mówi Tomasz Kosieradzki, dyrektor w Griffin Capital Partners.
TAG Immobilien działa na polskim rynku nieruchomości mieszkaniowych od 2020 roku i jest obecna zarówno w segmencie najmu, jak i sprzedaży mieszkań poprzez spółki Vantage Development i Robyg, których jest właścicielem.
Czytaj więcej
LifeSpot wprowadza na krakowski rynek mieszkania PRS, czyli na wynajem długoterminowy. W ofercie...
– Nabycie aktywów Resi4Rent pozwoli nam rozszerzyć dotychczasową ofertę mieszkań na wynajem - do 8 700 - w sześciu dużych miastach. Dzięki ok. 1 450 lokalom w budowie, których ukończenie jest planowane na 2026 r., osiągniemy przed terminem strategiczny cel naszych akcjonariuszy, jakim jest 10 tys. mieszkań na wynajem pod marką Vantage Rent. Kierując się długoterminowym potencjałem wzrostu polskiego rynku mieszkań na wynajem, koncentrujemy się na dalszej ekspansji – podkreśla Dariusz Pawlukowicz, wiceprezes spółek Vantage Development i Robyg.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Resi4Rent to spółka joint venture firm Echo Investment (30 proc. udziałów) i globalnego funduszu inwestycyjnego (70 proc. udziałów), któremu doradza Griffin Capital Partners. Platforma zarządza ok. 10 tys. lokali na rożnym etapie budowy w największych polskich miastach – w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Wrocławiu, Łodzi i Poznaniu.
Nieprecyzyjne przepisy określające zasady inwestowania przez deweloperów w infrastrukturę drogową uniemożliwiają...
Polacy ruszyli w drogę na długi weekend sierpniowy. Wolnych miejsc w kurortach zostało niewiele – wynika z anali...
W I półroczu Ronson Development sprzedał 183 mieszkania. Całkowite przychody spółki ze sprzedaży lokali mieszkal...
Newgate Investment kupuje od TDJ Estate park handlowy przy ul. Armii Krajowej w Katowicach. Obiekt oferuje 8,8 t...
Deweloper ogłasza start nowej inwestycji w stolicy – Piniova Apartamenty. Firma wybuduje mieszkania także w Szcz...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas