Noli Studios to koncept stworzony przez skandynawski fundusz Nrep. Goście mogą zamieszkać w pełni wyposażonych studiach lub urządzić je po swojemu. – Nasz koncept łączy komfort życia w obiektach typu PRS (najem instytucjonalny – red.) z usługami hotelowymi – mówią przedstawiciele funduszu. - Główną zaletą jest elastyczność umów i wysoka jakość wykończenia wnętrz.

Z Finlandii do Polski. Wynajem lokalu na dzień lub dłużej

Noli Studios oferuje zakwaterowanie w siedmiu lokalizacjach w Finlandii. W Polsce marka zadebiutowała w Warszawie, oferując 280 lokali. W tym roku fundusz otworzył w Gdańsku dwa obiekty: Noli Gdansk Riverside (233 lokale) i Noli Gdansk Wrzeszcz (190).

Najnowsza budynek Noli Studios w Gdańsku powstał przy ul. Łąkowej 59, pięć minut spacerem od Wyspy Spichrzów, restauracji, kawiarni i muzeów. W nowym obiekcie jest 398 lokali.

- We wszystkich lokalizacjach pobyt można dopasować do swoich potrzeb – zarówno czasowo, jak i funkcjonalnie – podkreślają przedstawiciele Nrep. Jak dodają, model colivingu zakłada, że mieszkańcy zawsze mają do dyspozycji własny w pełni wyposażony lokal z aneksem kuchennym, a jednocześnie mogą korzystać z siłowni, sauny, lobby z miejscami do pracy, strefy do relaksu i spotkań.