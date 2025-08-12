Radom. Idea Aurora na mecie

Idea Aurora to najnowszy, dziesiąty etap osiedla Idea w radomskiej dzielnicy Wacyn. Powstają tu i mieszkania, i domy jednorodzinne. Jest to inwestycji spółki Unidevelopment.

Jak 15-minutowe miasto

Osiedle zaprojektowano w duchu miasta 15-minutowego, w którym wszystko, co potrzebne do codziennego, wygodnego życia, jest na wyciągnięcie ręki.

Jest to też pierwsza inwestycja mieszkaniowa w Radomiu, która uzyskała ekologiczny certyfikat BREEAM. W tym systemie ocenia się m.in. wpływ budynków na środowisko.

Etap Idea Aurora to dwa budynki (cztero- i pięciokondygnacyjny), w których jest w sumie 167 mieszkań. Do użytku oddano już ponad 900 mieszkań.