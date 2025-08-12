Radom. Idea Aurora na mecie

Aktualizacja: 12.08.2025 11:28 Publikacja: 12.08.2025 10:09
Idea Aurora to najnowszy, dziesiąty etap osiedla Idea w radomskiej dzielnicy Wacyn. Powstają tu i mieszkania, i domy jednorodzinne
Foto: mat.prasowe
Idea Aurora to najnowszy, dziesiąty etap osiedla Idea w radomskiej dzielnicy Wacyn. Powstają tu i mieszkania, i domy jednorodzinne. Jest to inwestycji spółki Unidevelopment.
Czytaj więcej
Operator mieszkań na wynajem zakończył certyfikację środowiskową budynków Warszawa Wilanowska i W...
Osiedle zaprojektowano w duchu miasta 15-minutowego, w którym wszystko, co potrzebne do codziennego, wygodnego życia, jest na wyciągnięcie ręki.
Jest to też pierwsza inwestycja mieszkaniowa w Radomiu, która uzyskała ekologiczny certyfikat BREEAM. W tym systemie ocenia się m.in. wpływ budynków na środowisko.
Etap Idea Aurora to dwa budynki (cztero- i pięciokondygnacyjny), w których jest w sumie 167 mieszkań. Do użytku oddano już ponad 900 mieszkań.
Osiedle jest zlokalizowane 3 km od centrum Radomia, w sąsiedztwie powstającego parku miejskiego o powierzchni ok. 5 ha. – Park jest inwestycją spółki Wodociągi Miejskie w Radomiu, wspieraną przez naszą firmę – mówią przedstawiciele firmy Unidevelopment. Zaplanowano tam osiem stawów, ścieżki spacerowe, plac zabaw, strefę relaksu, stanowiska dla food trucków, infrastrukturę sportową i rekreacyjną.
Czytaj więcej
Deweloper rozpoczyna budowę mieszkań na południowym wybrzeżu Hiszpanii. Startuje pierwszy etap in...
Częścią osiedla jest też plac centralny, którego budowa zostanie zakończona w czwartym kwartale tego roku. – Ta wielofunkcyjna przestrzeń publiczna została zaplanowana jako społeczno-usługowe centrum całej inwestycji, scalające poszczególne etapy osiedla – mówią przedstawiciele dewelopera.
Unidevelopment działa na rynku od 2008 roku. Buduje osiedla w Warszawie, Poznaniu i Radomiu. W 2022 roku spółka zadebiutowała w Gdańsku. Należy do notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Grupy Unibep.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Idea Aurora to najnowszy, dziesiąty etap osiedla Idea w radomskiej dzielnicy Wacyn. Powstają tu i mieszkania, i domy jednorodzinne. Jest to inwestycji spółki Unidevelopment.
Największy wybór mieszkań z wyższej półki klienci mają na Mokotowie. Liczy się dobre sąsiedztwo, zieleń, usługi.
Deweloper rozpoczyna budowę mieszkań na południowym wybrzeżu Hiszpanii. Startuje pierwszy etap inwestycji 360° b...
Aż 80 proc. firm deweloperskich nie przewiduje zmian cenników – wynika z najnowszego indeksu nastrojów deweloper...
Ci, którzy mają zdolność kredytową, przestają się zastanawiać nad zakupem mieszkania. Wybierają mniejsze lokale,...
Pod koniec roku miliony właścicieli domów i mieszkań dostaną informację z gminy o wysokości podatku od nieruchom...
Wspiera edukację, lokalne społeczności oraz pracowników w ich trudnych życiowych momentach. Od 35 lat duński holding VKR – właściciel marek VELUX oraz spółek siostrzanych konsekwentnie pokazuje, że kapitał społeczny jest tak samo ważny jak kapitał finansowy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas