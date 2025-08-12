Rzeczpospolita

Radom. Idea Aurora na mecie

Pierwsi mieszkańcy osiedla na radomskim Wacynie odbiorą klucze we wrześniu. Nieruchomość ma zielony certyfikat.

Publikacja: 12.08.2025 10:09

Idea Aurora to najnowszy, dziesiąty etap osiedla Idea w radomskiej dzielnicy Wacyn. Powstają tu i mi

Idea Aurora to najnowszy, dziesiąty etap osiedla Idea w radomskiej dzielnicy Wacyn. Powstają tu i mieszkania, i domy jednorodzinne

Foto: mat.prasowe

aig

Idea Aurora to najnowszy, dziesiąty etap osiedla Idea w radomskiej dzielnicy Wacyn. Powstają tu i mieszkania, i domy jednorodzinne. Jest to inwestycji spółki Unidevelopment. 

Jak 15-minutowe miasto

Osiedle zaprojektowano w duchu miasta 15-minutowego, w którym wszystko, co potrzebne do codziennego, wygodnego życia, jest na wyciągnięcie ręki.

Jest to też pierwsza inwestycja mieszkaniowa w Radomiu, która uzyskała ekologiczny certyfikat BREEAM. W tym systemie ocenia się m.in. wpływ budynków na środowisko.

Etap Idea Aurora to dwa budynki (cztero- i pięciokondygnacyjny), w których jest w sumie 167 mieszkań. Do użytku oddano już ponad 900 mieszkań.

Mieszkania nad stawami 

Osiedle jest zlokalizowane 3 km od centrum Radomia, w sąsiedztwie powstającego parku miejskiego o powierzchni ok. 5 ha. – Park jest inwestycją spółki Wodociągi Miejskie w Radomiu, wspieraną przez naszą firmę – mówią przedstawiciele firmy Unidevelopment. Zaplanowano tam osiem stawów, ścieżki spacerowe, plac zabaw, strefę relaksu, stanowiska dla food trucków, infrastrukturę sportową i rekreacyjną.

Częścią osiedla jest też plac centralny, którego budowa zostanie zakończona w czwartym kwartale tego roku. – Ta wielofunkcyjna przestrzeń publiczna została zaplanowana jako społeczno-usługowe centrum całej inwestycji, scalające poszczególne etapy osiedla – mówią przedstawiciele dewelopera.

Unidevelopment działa na rynku od 2008 roku. Buduje osiedla w Warszawie, Poznaniu i Radomiu. W 2022 roku spółka zadebiutowała w Gdańsku. Należy do notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Grupy Unibep.

Źródło: rp.pl

Jak 15-minutowe miasto 

Jak 15-minutowe miasto

