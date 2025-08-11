Rzeczpospolita

Nieruchomości
Reklama

Cordia buduje mieszkania na Costa del Sol

Deweloper rozpoczyna budowę mieszkań na południowym wybrzeżu Hiszpanii. Startuje pierwszy etap inwestycji 360° by Cordia.

Publikacja: 11.08.2025 15:05

Cordia buduje mieszkania na Costa del Sol

Foto: mat.prasowe

aig

– Nazwa osiedla w Mijas na Costa del Sol nawiązuje do panoramicznych widoków, jakie będą się rozciągały z apartamentów: od Morza Śródziemnego przez andaluzyjskie góry Sierra Nevada aż po wybrzeża Afryki – mówią przedstawiciele Cordii.

Czytaj więcej

W I połowie 2025 r. Polacy kupili notarialnie około 2,05 tys. nieruchomości, o 14 proc. więcej niż w
Nieruchomości
Polacy wciąż chętnie kupują nieruchomości w Hiszpanii – znamy dane za II kwartał

Mieszkania, spa, coworkingi

Wieloetapowa inwestycja 360° by Cordia obejmie ponad 500 mieszkań. Powstanie też strefa spa, baseny, siłownia z salą do jogi, bar z salonem gier, wodny plac zabaw dla dzieci. Przewidziano także strefę coworkingową do pracy. Niedaleko jest pole golfowe, korty tenisowe, ścieżki spacerowe i rowerowe. W przyszłości powstanie tu teren zieleni Grand Green Park of Mijas.

Za projekt architektoniczny osiedla Cordii odpowiada hiszpańskie studio HCP Arquitectos. -  Inwestycja będzie realizowana zgodnie ze standardami zrównoważonego budownictwa BREEAM i uzyska certyfikat energetyczny klasy A – zapowiada deweloper. - Apartamenty będą wyposażone w systemy smart home, umożliwiające zdalne sterowanie za pomocą aplikacji mobilnej oświetleniem, temperaturą, roletami, domofonem i innymi funkcjami. Zaplanowano także stacje ładowania pojazdów elektrycznych.

Czytaj więcej

Drugi etap osiedla Modena by Cordia w Poznaniu
Nieruchomości
Modena by Cordia w Poznaniu. Drugi etap osiedla na starcie
Reklama
Reklama

Ekspansja Cordii w Hiszpanii

Firma deweloperska Cordia to członek Grupy Futureal. Inwestycja 360° by Cordia w Mijas na wybrzeżu Costa del Sol to kolejny projekt dewelopera w Hiszpanii. Pierwszym był apartamentowiec Jade Tower w pobliskiej miejscowości Fuengirola.

– Osiedle 360° by Cordia zostało zaprojektowane jako przestrzeń do życia, do relaksu, nawiązywania kontaktów i po prostu cieszenia się życiem. A to wszystko w spokojnej lokalizacji, ale z dostępem do wszystkiego, co ważne – mówi cytowany w komunikacie Tibor Földi, prezes spółki Cordia.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Nieruchomości Deweloperzy Mieszkania

– Nazwa osiedla w Mijas na Costa del Sol nawiązuje do panoramicznych widoków, jakie będą się rozciągały z apartamentów: od Morza Śródziemnego przez andaluzyjskie góry Sierra Nevada aż po wybrzeża Afryki – mówią przedstawiciele Cordii.

Mieszkania, spa, coworkingi

Pozostało jeszcze 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Duża oferta nowych mieszkań daje klientom swobodę wyboru i czas na spokojne porównanie propozycji
Nieruchomości
Deweloperzy szykują się na jesień. Bogactwo wyboru mieszkań
Citi Handlowy: Nawet 1200 zł płynie do Ciebie! Oferta ważna do 08.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Nawet 1200 zł płynie do Ciebie! Oferta ważna do 08.09.2025
Advertisement
Przy słabnącym rynku najmu nie opłaca się zwlekać z korektą czynszu. Każdy miesiąc czekania na lokat
Nieruchomości
Skończył się czas castingów na najemców mieszkań
Z analiz portalu GetHome.pl wynika, że w tym roku maksymalne stawki płacą właściciele mieszkań i dom
Nieruchomości
Jaki podatek od nieruchomości w 2026 roku?
Handel idzie do małych miast. Ile kosztuje powierzchnia handlowa?
Nieruchomości
Handel idzie do małych miast. Ile kosztuje powierzchnia handlowa?
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
Preferencyjny system płatności ma firma Okam. Deweloper buduje mieszkania m.in. w Katowicach
Nieruchomości
Rynek mieszkań ożywi się jesienią
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Materiał Promocyjny
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Reklama
Reklama
e-Wydanie