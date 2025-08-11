Cordia buduje mieszkania na Costa del Sol

Aktualizacja: 11.08.2025 16:12 Publikacja: 11.08.2025 15:05
Foto: mat.prasowe
– Nazwa osiedla w Mijas na Costa del Sol nawiązuje do panoramicznych widoków, jakie będą się rozciągały z apartamentów: od Morza Śródziemnego przez andaluzyjskie góry Sierra Nevada aż po wybrzeża Afryki – mówią przedstawiciele Cordii.
Wieloetapowa inwestycja 360° by Cordia obejmie ponad 500 mieszkań. Powstanie też strefa spa, baseny, siłownia z salą do jogi, bar z salonem gier, wodny plac zabaw dla dzieci. Przewidziano także strefę coworkingową do pracy. Niedaleko jest pole golfowe, korty tenisowe, ścieżki spacerowe i rowerowe. W przyszłości powstanie tu teren zieleni Grand Green Park of Mijas.
Za projekt architektoniczny osiedla Cordii odpowiada hiszpańskie studio HCP Arquitectos. - Inwestycja będzie realizowana zgodnie ze standardami zrównoważonego budownictwa BREEAM i uzyska certyfikat energetyczny klasy A – zapowiada deweloper. - Apartamenty będą wyposażone w systemy smart home, umożliwiające zdalne sterowanie za pomocą aplikacji mobilnej oświetleniem, temperaturą, roletami, domofonem i innymi funkcjami. Zaplanowano także stacje ładowania pojazdów elektrycznych.
Firma deweloperska Cordia to członek Grupy Futureal. Inwestycja 360° by Cordia w Mijas na wybrzeżu Costa del Sol to kolejny projekt dewelopera w Hiszpanii. Pierwszym był apartamentowiec Jade Tower w pobliskiej miejscowości Fuengirola.
– Osiedle 360° by Cordia zostało zaprojektowane jako przestrzeń do życia, do relaksu, nawiązywania kontaktów i po prostu cieszenia się życiem. A to wszystko w spokojnej lokalizacji, ale z dostępem do wszystkiego, co ważne – mówi cytowany w komunikacie Tibor Földi, prezes spółki Cordia.
Źródło: rp.pl
Wspiera edukację, lokalne społeczności oraz pracowników w ich trudnych życiowych momentach. Od 35 lat duński holding VKR – właściciel marek VELUX oraz spółek siostrzanych konsekwentnie pokazuje, że kapitał społeczny jest tak samo ważny jak kapitał finansowy.
