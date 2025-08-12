Do najnowszego obiektu AFI Home w stolicy pierwsi najemcy wprowadzili się wiosną tego roku. Teraz w modelu wynajmu PRS dostępne są już wszystkie lokale: od kompaktowych kawalerek po trzypokojowe mieszkania dla rodzin.

Reklama Reklama

Czytaj więcej Nieruchomości PRS. Pierwsze certyfikaty dla Resi4Rent Operator mieszkań na wynajem zakończył certyfikację środowiskową budynków Warszawa Wilanowska i W...

Coworki i tereny rekreacyjne dla najemców

Najemcy mieszkań mają też dostęp do strefy coworkingowej, terenów rekreacyjnych, podziemnych i naziemnych miejsc parkingowych i rozbudowanej infrastruktury rowerowej. Budynki są całodobowo chronione. Na parterze są lokale usługowe. Będzie w nich działać pizzeria i studio pilates.

AFI Home Metro Zachód ma ekologiczny certyfikat BREEAM z oceną „Very Good” dla ukończonych obiektów mieszkalnych. – Uzyskanie certyfikatu było możliwe m.in. dzięki odpowiedniej efektywności energetycznej, obliczeniu tzw. wbudowanego śladu węglowego, oszacowaniu emisyjności budynków w trakcie eksploatacji. Audytorzy zwrócili także uwagę na dobrą jakość powietrza, naturalną wentylację i dobre doświetlenie pomieszczeń – mówią przedstawiciele inwestora.