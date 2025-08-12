Rzeczpospolita

PRS. Ponad pół tysiąca lokali na wynajem w AFI Home Metro Zachód

W czterech budynkach przy powstającej stacji metra Chrzanów w Warszawie powstało 517 mieszkań PRS.

Publikacja: 12.08.2025 13:20

Nowe budynki AFI Home znajdują się na osiedlu Dzielnica Mieszkaniowa Metro Zachód w Warszawie

Foto: mat.prasowe

Do najnowszego obiektu AFI Home w stolicy pierwsi najemcy wprowadzili się wiosną tego roku. Teraz w modelu wynajmu PRS dostępne są już wszystkie lokale: od kompaktowych kawalerek po trzypokojowe mieszkania dla rodzin.

Coworki i tereny rekreacyjne dla najemców

Najemcy mieszkań mają też dostęp do strefy coworkingowej, terenów rekreacyjnych, podziemnych i naziemnych miejsc parkingowych i rozbudowanej infrastruktury rowerowej. Budynki są całodobowo chronione. Na parterze są lokale usługowe. Będzie w nich działać pizzeria i studio pilates.

AFI Home Metro Zachód ma ekologiczny certyfikat BREEAM z oceną „Very Good” dla ukończonych obiektów mieszkalnych. – Uzyskanie certyfikatu było możliwe m.in. dzięki odpowiedniej efektywności energetycznej, obliczeniu tzw. wbudowanego śladu węglowego, oszacowaniu emisyjności budynków w trakcie eksploatacji. Audytorzy zwrócili także uwagę na dobrą jakość powietrza, naturalną wentylację i dobre doświetlenie pomieszczeń – mówią przedstawiciele inwestora.

Budynki AFI Home znajdują się na osiedlu Dzielnica Mieszkaniowa Metro Zachód firmy Dom Development, tuż obok stacji metra „Chrzanów” (otwarcie planowane na 2026 rok).

PRS w kamienicy

Pod marką AFI Home w Warszawie powstały: AFI Home Złota 83 w odnowionej kamienicy Krongolda na Woli, AFI Metro Park na ul. Krzemienieckiej na granicy Bielan i Żoliborza i AFI Home Metro Szwedzka w kompleksie Bohema na Pradze-Północ.

Obiekty tego inwestora działają też w Krakowie, jeden jest we Wrocławiu. Oferta platformy w Polsce liczy już ponad 2,2 tys. gotowych lokali.

