Aktualizacja: 12.08.2025 13:58 Publikacja: 12.08.2025 13:20
Nowe budynki AFI Home znajdują się na osiedlu Dzielnica Mieszkaniowa Metro Zachód w Warszawie
Foto: mat.prasowe
Do najnowszego obiektu AFI Home w stolicy pierwsi najemcy wprowadzili się wiosną tego roku. Teraz w modelu wynajmu PRS dostępne są już wszystkie lokale: od kompaktowych kawalerek po trzypokojowe mieszkania dla rodzin.
Czytaj więcej
Operator mieszkań na wynajem zakończył certyfikację środowiskową budynków Warszawa Wilanowska i W...
Najemcy mieszkań mają też dostęp do strefy coworkingowej, terenów rekreacyjnych, podziemnych i naziemnych miejsc parkingowych i rozbudowanej infrastruktury rowerowej. Budynki są całodobowo chronione. Na parterze są lokale usługowe. Będzie w nich działać pizzeria i studio pilates.
AFI Home Metro Zachód ma ekologiczny certyfikat BREEAM z oceną „Very Good” dla ukończonych obiektów mieszkalnych. – Uzyskanie certyfikatu było możliwe m.in. dzięki odpowiedniej efektywności energetycznej, obliczeniu tzw. wbudowanego śladu węglowego, oszacowaniu emisyjności budynków w trakcie eksploatacji. Audytorzy zwrócili także uwagę na dobrą jakość powietrza, naturalną wentylację i dobre doświetlenie pomieszczeń – mówią przedstawiciele inwestora.
Czytaj więcej
W zabytkowych murach koszar w Gdańsku 1 lipca startuje Noli Studios. W ofercie jest niemal 400 mi...
Budynki AFI Home znajdują się na osiedlu Dzielnica Mieszkaniowa Metro Zachód firmy Dom Development, tuż obok stacji metra „Chrzanów” (otwarcie planowane na 2026 rok).
Pod marką AFI Home w Warszawie powstały: AFI Home Złota 83 w odnowionej kamienicy Krongolda na Woli, AFI Metro Park na ul. Krzemienieckiej na granicy Bielan i Żoliborza i AFI Home Metro Szwedzka w kompleksie Bohema na Pradze-Północ.
Obiekty tego inwestora działają też w Krakowie, jeden jest we Wrocławiu. Oferta platformy w Polsce liczy już ponad 2,2 tys. gotowych lokali.
Czytaj więcej
LifeSpot wprowadza na krakowski rynek mieszkania PRS, czyli na wynajem długoterminowy. W ofercie...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Do najnowszego obiektu AFI Home w stolicy pierwsi najemcy wprowadzili się wiosną tego roku. Teraz w modelu wynajmu PRS dostępne są już wszystkie lokale: od kompaktowych kawalerek po trzypokojowe mieszkania dla rodzin.
Pierwsi mieszkańcy osiedla na radomskim Wacynie odbiorą klucze we wrześniu. Nieruchomość ma zielony certyfikat.
Największy wybór mieszkań z wyższej półki klienci mają na Mokotowie. Liczy się dobre sąsiedztwo, zieleń, usługi.
Deweloper rozpoczyna budowę mieszkań na południowym wybrzeżu Hiszpanii. Startuje pierwszy etap inwestycji 360° b...
Aż 80 proc. firm deweloperskich nie przewiduje zmian cenników – wynika z najnowszego indeksu nastrojów deweloper...
Ci, którzy mają zdolność kredytową, przestają się zastanawiać nad zakupem mieszkania. Wybierają mniejsze lokale,...
Wspiera edukację, lokalne społeczności oraz pracowników w ich trudnych życiowych momentach. Od 35 lat duński holding VKR – właściciel marek VELUX oraz spółek siostrzanych konsekwentnie pokazuje, że kapitał społeczny jest tak samo ważny jak kapitał finansowy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas