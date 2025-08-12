Rzeczpospolita

White Stone Development wybuduje mieszkania w Warszawie i Szczecinie

Deweloper ogłasza start nowej inwestycji w stolicy – Piniova Apartamenty. Firma wybuduje mieszkania także w Szczecinie. Szuka kolejnych działek budowlanych.

Publikacja: 12.08.2025 17:10

Piniova Apartamenty to dwa trzykondygnacyjne budynki w sercu warszawskiego Mokotowa

Piniova Apartamenty to dwa trzykondygnacyjne budynki w sercu warszawskiego Mokotowa. Inwestor – White Stone Development – zaplanował w nich 74 mieszkania. Za projekt odpowiada pracownia ZOA Architekci.

Nowe modele mieszkaniowe

– Chcemy zwiększyć naszą obecność na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, realizując projekty o większej skali, uwzględniając przy tym zmieniające się oczekiwania rynku i potrzeby klientów – mówi Anna Suchodolska ze spółki White Stone Development (WSD).

Równolegle z warszawskim projektem firma rozpoczyna budowę Bukovo w Szczecinie. W trzech budynkach powstanie 113 mieszkań. Przedsprzedaż rusza w sierpniu, a zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2026 roku. Projekt przygotowała pracownia City Architekci.

Spółka planuje też wprowadzać nowe modele mieszkaniowe, m.in. co-living, skierowane do młodszych klientów i osób mobilnych zawodowo.

Deweloper szuka gruntów inwestycyjnych

Firma szuka też kolejnych terenów inwestycyjnych. Jak mówi Anna Suchodolska, WSD dysponuje kapitałem na zakup gruntów, ale nie wyklucza emisji obligacji jeszcze w tym roku.

Od 2015 roku White Stone Development sprzedał ponad 2,1 tys. mieszkań o łącznej wartości niemal 700 mln zł.

– Nowy etap rozwoju spółki opiera się na realizacji większych inwestycji dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych, a także współpracy z zagranicznymi funduszami – mówią przedstawiciele dewelopera.

Źródło: rp.pl

Nieruchomości Deweloperzy Mieszkania Grunty

