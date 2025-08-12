Aktualizacja: 12.08.2025 17:11 Publikacja: 12.08.2025 17:10
Piniova Apartamenty to dwa trzykondygnacyjne budynki w sercu warszawskiego Mokotowa
Piniova Apartamenty to dwa trzykondygnacyjne budynki w sercu warszawskiego Mokotowa. Inwestor – White Stone Development – zaplanował w nich 74 mieszkania. Za projekt odpowiada pracownia ZOA Architekci.
– Chcemy zwiększyć naszą obecność na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, realizując projekty o większej skali, uwzględniając przy tym zmieniające się oczekiwania rynku i potrzeby klientów – mówi Anna Suchodolska ze spółki White Stone Development (WSD).
Równolegle z warszawskim projektem firma rozpoczyna budowę Bukovo w Szczecinie. W trzech budynkach powstanie 113 mieszkań. Przedsprzedaż rusza w sierpniu, a zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2026 roku. Projekt przygotowała pracownia City Architekci.
Spółka planuje też wprowadzać nowe modele mieszkaniowe, m.in. co-living, skierowane do młodszych klientów i osób mobilnych zawodowo.
Firma szuka też kolejnych terenów inwestycyjnych. Jak mówi Anna Suchodolska, WSD dysponuje kapitałem na zakup gruntów, ale nie wyklucza emisji obligacji jeszcze w tym roku.
Od 2015 roku White Stone Development sprzedał ponad 2,1 tys. mieszkań o łącznej wartości niemal 700 mln zł.
– Nowy etap rozwoju spółki opiera się na realizacji większych inwestycji dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych, a także współpracy z zagranicznymi funduszami – mówią przedstawiciele dewelopera.
