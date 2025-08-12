Piniova Apartamenty to dwa trzykondygnacyjne budynki w sercu warszawskiego Mokotowa. Inwestor – White Stone Development – zaplanował w nich 74 mieszkania. Za projekt odpowiada pracownia ZOA Architekci.

Nowe modele mieszkaniowe

– Chcemy zwiększyć naszą obecność na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, realizując projekty o większej skali, uwzględniając przy tym zmieniające się oczekiwania rynku i potrzeby klientów – mówi Anna Suchodolska ze spółki White Stone Development (WSD).

Równolegle z warszawskim projektem firma rozpoczyna budowę Bukovo w Szczecinie. W trzech budynkach powstanie 113 mieszkań. Przedsprzedaż rusza w sierpniu, a zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2026 roku. Projekt przygotowała pracownia City Architekci.

Spółka planuje też wprowadzać nowe modele mieszkaniowe, m.in. co-living, skierowane do młodszych klientów i osób mobilnych zawodowo.