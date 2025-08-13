Fabryka Park w Katowicach znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie sklepu sieci Kaufland. W obiekcie (8,8 tys. mkw. powierzchni najmu) działają m.in. Action, TEDi, Jysk, Dealz, Maxi Zoo, Rossmann, Pepco, Media Expert, Woolworth. W planach jest rozbudowa obiektu o 2,8 tys. mkw. powierzchni najmu – niemal połowę zajmie Centrum Medyczne Medicover.

Portfel parków handlowych Newgate Investment

– Fabryka Park Katowice to kolejny krok w rozwijaniu portfolio naszej firmy – mówią przedstawiciele Newgate Investment. W ostatnim czasie do portfela weszły m.in. Comfy Park Bielik w Bielsku-Białej (ponad 17 tys. mkw. powierzchni najmu), park handlowy w Pile (ponad 15 tys. mkw.), powstający park handlowy w Bydgoszczy (16 tys. mkw. GLA), którego otwarcie zaplanowano na I kwartał 2026 roku.

Łączna powierzchnia parków handlowych, które trafiły w ostatnich miesiącach do portfela Newgate Investment, to niemal 50 tys. mkw. W sumie cały polski portfel firmy przekracza 200 tys. mkw.