Nieruchomości
Fabryka Park w Katowicach w nowych rękach

Newgate Investment kupuje od TDJ Estate park handlowy przy ul. Armii Krajowej w Katowicach. Obiekt oferuje 8,8 tys. mkw. powierzchni najmu.

Publikacja: 13.08.2025 11:26

Fabryka Park w Katowicach

Foto: mat.prasowe

Fabryka Park w Katowicach znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie sklepu sieci Kaufland. W obiekcie (8,8 tys. mkw. powierzchni najmu) działają m.in. Action, TEDi, Jysk, Dealz, Maxi Zoo, Rossmann, Pepco, Media Expert, Woolworth. W planach jest rozbudowa obiektu o 2,8 tys. mkw. powierzchni najmu – niemal połowę zajmie Centrum Medyczne Medicover.

Portfel parków handlowych Newgate Investment

– Fabryka Park Katowice to kolejny krok w rozwijaniu portfolio naszej firmy – mówią przedstawiciele Newgate Investment. W ostatnim czasie do portfela weszły m.in. Comfy Park Bielik w Bielsku-Białej (ponad 17 tys. mkw. powierzchni najmu), park handlowy w Pile (ponad 15 tys. mkw.), powstający park handlowy w Bydgoszczy (16 tys. mkw. GLA), którego otwarcie zaplanowano na I kwartał 2026 roku.

Łączna powierzchnia parków handlowych, które trafiły w ostatnich miesiącach do portfela Newgate Investment, to niemal 50 tys. mkw. W sumie cały polski portfel firmy przekracza 200 tys. mkw.

Kolejne przejęcia parków handlowych 

– Konsekwentnie rozbudowujemy nasze portfolio. Skupiamy się na obiektach handlowych o dominującej pozycji na lokalnych rynkach lub będących częścią głównych destynacji handlowych w miastach – mówi cytowany w komunikacie Krystian Modrzejewski z firmy Newgate Investment. – Dzięki szerokiej ofercie zaspokajają one w maksymalnym stopniu potrzeby lokalnych społeczności, dostarczając niezbędnych towarów i usług. W ostatnim czasie podpisaliśmy umowę przedwstępną na kolejny wielkoformatowy park handlowy na Śląsku. Równolegle prowadzimy negocjacje w sprawie kilku nieruchomości, które planujemy kupić w 2026 roku.

Do końca tego roku firma może zawrzeć jeszcze kilka transakcji. – Najbliższe miesiące zapowiadają się wyjątkowo intensywnie – mówi Krystian Modrzejewski. W ciągu trzech – czterech lat chcemy zwiększyć wartość portfela nawet do miliarda euro. Widzimy ogromny potencjał, by rozwijać skalę działalności i generować zyski dla inwestorów w Polsce.

Źródło: rp.pl

Handel Nieruchomości Nieruchomości Komercyjne

Portfel parków handlowych Newgate Investment

