Z tego artykułu się dowiesz: Co wpłynęło na wzrost sprzedaży mieszkań w listopadzie

Dlaczego jawność cen mieszkań i promocje są istotne na rynku nieruchomości

Jakie zmiany cen mieszkań odnotowano w poszczególnych miastach

Deweloperzy nie zwalniają tempa. Mimo dwóch długich weekendów w listopadzie sprzedaż mieszkań wzrosła o 8,2 proc. Pomogły akcje promocyjne związane z Black Friday – mówią autorzy barometru cen mieszkań publikowanego przez portal Tabelaofert.pl.

Jawność cen mieszkań a promocje

Z analiz wynika, że średnia cena typowego mieszkania w dziesięciu największych miastach spadła symbolicznie o 0,02 proc. – W cennikach przeważały jednak podwyżki – zaznaczają analitycy. Wzrosły ceny 11,9 proc. lokali, spadły – 6,1 proc. To największa dysproporcja od co najmniej 12 miesięcy.

Jak wyjaśniają autorzy barometru, wyjaśnienie kryje się w nowej podaży: do sprzedaży trafiło więcej tańszych mieszkań (4,7 proc. całkowitej oferty) niż tych droższych (3 proc.).