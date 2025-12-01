Reklama
Dobry listopad u deweloperów. W sprzedaży mieszkań pomógł Black Friday

Sprzedaż nowych mieszkań w listopadzie w porównaniu z październikiem wzrosła o 8,2 proc. Deweloperzy nie stronili od rabatów – wynika z analiz portalu Tabelaofert.pl.

Publikacja: 01.12.2025 09:37

W typowej inwestycji deweloperskiej ceny rosną wraz z postępem prac na budowie

W typowej inwestycji deweloperskiej ceny rosną wraz z postępem prac na budowie

Foto: Adobe Stock

Aneta Gawrońska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Co wpłynęło na wzrost sprzedaży mieszkań w listopadzie
  • Dlaczego jawność cen mieszkań i promocje są istotne na rynku nieruchomości
  • Jakie zmiany cen mieszkań odnotowano w poszczególnych miastach

Deweloperzy nie zwalniają tempa. Mimo dwóch długich weekendów w listopadzie sprzedaż mieszkań wzrosła o 8,2 proc. Pomogły akcje promocyjne związane z Black Friday – mówią autorzy barometru cen mieszkań publikowanego przez portal Tabelaofert.pl.

Leśna Sonata by Cordia - osiedle w Sopocie. Deweloper oferuje rabaty na ostatnie gotowe mieszkania
Nieruchomości mieszkaniowe
Black Friday u deweloperów: rabat, bon do sklepu, a nawet rower

Jawność cen mieszkań a promocje

Z analiz wynika, że średnia cena typowego mieszkania w dziesięciu największych miastach spadła symbolicznie o 0,02 proc. – W cennikach przeważały jednak podwyżki – zaznaczają analitycy. Wzrosły ceny 11,9 proc. lokali, spadły – 6,1 proc. To największa dysproporcja od co najmniej 12 miesięcy.

Jak wyjaśniają autorzy barometru, wyjaśnienie kryje się w nowej podaży: do sprzedaży trafiło więcej tańszych mieszkań (4,7 proc. całkowitej oferty) niż tych droższych (3 proc.).

Foto: mat.prasowe

– Po wejściu w życie ustawy o jawności cen i w okresie Black Friday wielu deweloperów woli pokazywać wyższą cenę katalogową i komunikować atrakcyjny rabat, zamiast od razu oferować niższą stawkę – komentuje Robert Chojnacki, wiceprezes i założyciel portalu Tabelaofert.pl. – Dlatego same zmiany w cennikach nie muszą oznaczać, że mieszkania realnie drożeją. Dla kupujących kluczowa jest ostateczna cena po rabacie – podkreśla.

Foto: mat.prasowe

Jak zmieniały się ceny nowych mieszkań w miastach

Tym razem na czele wzrostów znalazło się Trójmiasto – średnia cena mkw. nowego mieszkania wzrosła w ciągu miesiąca o 1,2 proc. Podwyżki odnotowano także w Lublinie (0,75 proc.), Łodzi (0,6 proc.), Szczecinie (0,5 proc.), Krakowie (0,45 proc.), Warszawie (0,4 proc.) i w Bydgoszczy (0,2 proc.).

Spadki cen nowych mieszkań odnotowano we Wrocławiu (o 2,9 proc.), Poznaniu (1,2 proc.) i w aglomeracji śląskiej (o 0,4 proc.). – Wynikały one wyłącznie z wejścia do sprzedaży tańszych inwestycji, a nie z przecen na oferowanych już osiedlach – zaznaczają autorzy barometru.

Jawność cen mieszkań. Deweloperzy nie unikają rabatów
Nieruchomości
Promocje w erze jawnych cen mieszkań. Jak kuszą deweloperzy?
Ewa Palus, główna analityczka portalu Tabelaofert.pl, podkreśla, że listopadowe dane dobrze pokazują, że rynek trzeba analizować lokalnie. – We Wrocławiu, Poznaniu czy aglomeracji śląskiej spadki średnich cen mieszkań wynikają głównie ze struktury oferty – zwraca uwagę. – Do sprzedaży trafiło więcej tańszych mieszkań, ale cenniki w już prowadzonych inwestycjach były w dużej mierze stabilne – komentuje ekspertka.

Foto: mat.prasowe

Efekty wysokiej bazy w Krakowie

W ujęciu rocznym mieszkania nadal są droższe – średnio o 3,3 proc. Nowe lokale najmocniej podrożały w Trójmieście (o 9,2 proc. rok do roku), Bydgoszczy (o 7,8 proc.) i aglomeracji śląskiej (o 7,1 proc.). Na tym tle wyróżnia się Kraków. To jedyne z analizowanych miast ze spadkiem średniej ceny mkw. nowych mieszkań w skali roku – o 2,3 proc.

– W Krakowie widać efekt wysokiej bazy z poprzednich lat oraz mocnej konkurencji między projektami – mówi Ewa Palus. – Nowa oferta mieszkań częściej pojawia się w mniej prestiżowych lokalizacjach, co obniża średnią cenę mkw. liczoną dla całego miasta - wyjaśnia. 

Foto: mat.prasowe

Tańszy kredyt napędza sprzedaż mieszkań popularnych

– W typowej inwestycji ceny rosną wraz z postępem prac na budowie. Na początku klient bierze na siebie większe ryzyko i dłuższy czas oczekiwania, dlatego stawki są niższe – mówi Robert Chojnacki. – Deweloper musi też jak najszybciej osiągnąć wymagany przez bank poziom sprzedaży – zwykle ok. 20 proc. – żeby uruchomić kredyt, więc na starcie często taniej sprzedaje mieszkania, a dopiero później stopniowo podnosi ceny. Listopad jest podręcznikowym przykładem takiego mechanizmu – dodaje.

Wiceprezes podkreśla, że rynek napędzają dziś promocje, co dobitnie pokazują ostatnie dane. – Mieszkania sprzedają się coraz lepiej tam, gdzie deweloperzy są gotowi na realne rabaty i akcje specjalne – mówi  Chojnacki. – Widać też, że tańszy kredyt napędza sprzedaż w segmencie popularnym, co może hamować wzrost średniej ceny metra mieszkania, choć ceny większości lokali będą zapewne rosły – prognozuje. 

Foto: mat.prasowe

O tańszych inwestycjach mówi także Katarzyna Tworska, dyrektor zarządzająca Rednet24, firmy, która sprzedaje mieszkania deweloperskie. – Na przykład na warszawskiej Białołęce wprowadziliśmy do sprzedaży inwestycję, gdzie w promocji są mieszkania już za niespełna 10 tys. zł za metr. Przy średniej cenie przekraczającej 17 tys. zł takie oferty realnie obniżają średnią cenę w Warszawie, zwłaszcza że nie jest to jedyne nowe osiedle w tej dzielnicy – zauważa Tworska.

Marek Wielgo, ekspert portali RynekPierwotny.pl i GetHome.pl
Nieruchomości
Kuszenie niezdecydowanych. „Promocje są agresywne”
Metodologia

Barometr cen mieszkań portalu Tabelaofert.pl wskazuje średnią cenę metra typowych mieszkań, stanowiących ponad 95 proc. oferty rynku. Z analizy wyłączono mikroapartamenty (czyli lokale, które zgodnie z prawem nie są mieszkaniami). Wyłączono także nietypowe bardzo duże lokale, położone często na ostatnich kondygnacjach, z olbrzymimi tarasami, oraz lokale typu open space. – Z naszej analizy wynika, że pojawienie się większej liczby takich lokali w danej lokalizacji w nienaturalny sposób może wpłynąć na średnią cenę metra, co nie do końca odzwierciedla prawdziwą sytuację na rynku – tłumaczą analitycy.

Źródło: rp.pl

Nieruchomości Deweloperzy Mieszkania Black Friday

