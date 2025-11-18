Jakie strategie sprzedaży obierają deweloperzy w erze jawności cen mieszkań? Przypomnijmy, że od 11 września ceny wszystkich oferowanych mieszkań i domów muszą być pokazane na stronach internetowych firm. Deweloperzy muszą też codziennie przesyłać raporty o ofercie i cenach do rządowego portalu.

Wprowadzenie obowiązku publikowania cen mieszkań nie wywróciło rynku do góry nogami, ale wymusiło na deweloperach dostosowanie strategii sprzedażowych. Rabaty nadal są, ale zmienił się sposób ich komunikowania i pozycjonowania ofert – wynika z analiz.

W ocenie ekspertów Polskiego Związku Firm Deweloperskich (PZFD) jawność cen zwiększyła świadomość klientów i znaczenie profesjonalnej obsługi w biurach sprzedaży.

Rynek deweloperski jest bardziej transparentny

Zdaniem Roberta Chojnackiego, wiceprezesa portalu Tabelaofert.pl, deweloperzy w różny sposób dostosowali się do nowej sytuacji, ale rabaty są nadal istotnym elementem rynku.