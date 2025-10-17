Z tego artykułu dowiesz się: Jaka jest wartość polskiego rynku nieruchomości luksusowych

Czy deweloperzy dostosowują się do nowych wymagań dotyczących publikacji cen mieszkań

Jakie są zalety transakcji off market na rynku nieruchomości premium

Wartość polskiego rynku luksusowych nieruchomości w 2024 r. to 3,5 mld zł – szacowali pod koniec ub.r. eksperci KPMG na podstawie bazy o cenach transakcyjnych Cenatorium. Jeden z najdroższych apartamentów sprzedano przy ul. Chmielnej w Gdańsku. Za 435 metrów luksusu klient zapłacił 24,8 mln zł. A za 342-metrowe ekskluzywne mieszkanie przy Szarej w Warszawie – 20,4 mln zł. 50 mln zł kosztowała rezydencja na stołecznym Żoliborzu.

Reklama Reklama

Polskie mieszkania za miliony

W Warszawie bardzo drogie mieszkania oferują dziś tacy deweloperzy jak Icon Real Estate, Serenus, X POINT Powiśle, Noho Investment – podaje portal Tabelaofert.pl. – Najdroższe apartamenty kosztują od kilkunastu do niemal 21 mln zł. Ceny metra kwadratowego wahają się od ok. 62,5 tys. do 89 tys. zł. Metraże superdrogich apartamentów przekraczają 230 mkw., sięgając nawet 300 mkw.

W Krakowie luksusowe mieszkania są wyceniane na ok. 15 mln zł. To apartamenty Noho Investment na Starym Mieście. Ceny mkw. to 50-60 tys. zł, a powierzchnie dochodzą do 250 mkw. Ok. 10 mln zł to cena apartamentu we Wrocławiu w inwestycji Angel Poland Group. – W ofercie dewelopera są też apartamenty wycenione na 8-9 mln zł. Ich powierzchnia waha się od 175 do 245 mkw. Cena mkw. to 40-42 tys. zł – wskazuje Tabelaofert.pl. W centrum Gdyni czy Gdańska ceny najdroższych apartamentów przekraczają 6,5 mln zł. Ceny mkw. to ponad 40 tys. zł.