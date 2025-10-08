Aleksandra Gawrońska, dyrektor działu badań rynku mieszkaniowego w JLL, przewiduje, że cały 2025 r. może się zamknąć sprzedażą nowych mieszkań na poziomie 40 – 42 tys. Czwarty kwartał roku na rynku mieszkań jest zwykle intensywny. Jeśli ten scenariusz się sprawdzi, sprzedaż rok do roku poprawi się o kilka proc.

O ile sprzedaż nowych mieszkań w trzecim kwartale br. poszła lekko w górę, o tyle deweloperzy wyhamowali z nową podażą. Aleksandra Gawrońska mówi o „naciśnięciu na hamulec podażowy”. Od lipca do września na sześciu monitorowanych przez JLL i RynekPierwotny.pl rynkach deweloperzy wprowadzili do oferty 9,5 tys. mieszkań, podczas gdy sprzedali ich, przypomnijmy, 10,8 tys. Pod koniec września cała oferta liczyła 60,3 tys. lokali.

– Kwartalny wynik sprzedaży był większy niż nowa podaż pierwszy raz od dwóch lat – zaznaczają autorzy raportu. W efekcie oferta na czterech z sześciu rynków zmalała, a jedynie w Krakowie i Warszawie pozostała na podobnym poziomie co kwartał wcześniej.

Zawirowania ze statystykami po wprowadzeniu ustawy o jawności cen

– Analizując statystyki z III kwartału, trzeba jednak zachować zwiększoną ostrożność – podkreśla dyrektor Gawrońska. – Ograniczenie liczby mieszkań wprowadzanych na rynek może być kumulacją kilku czynników – m.in. reakcji na utrzymującą się słabą sprzedaż czy zawirowania spowodowane nowymi regulacjami z 11 września – wyjaśnia ekspertka JLL.

Przypomnijmy. Ceny wszystkich oferowanych mieszkań i domów deweloperzy muszą prezentować na swoich stronach internetowych od 11 września. Muszą też codziennie przesyłać raporty pokazujące ofertę i zmiany cen do rządowego portalu dane.gov.pl.