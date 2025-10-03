Tak deweloperzy wyceniali mieszkania we wrześniu

O ile średnia cena typowych mieszkań liczona dla dziesięciu największych rynków jest stabilna, o tyle w poszczególnych miastach widać już mniejsze lub większe zmiany. Tabelaofert.pl podaje, że średnia cena ofertowa nowych mieszkań w Warszawie we wrześniu to niespełna 17,2 tys. zł za metr, o 0,1 proc. więcej niż w sierpniu tego roku i o 2,5 proc. więcej niż we wrześniu ubiegłego roku.

W Krakowie przeciętna cena mkw. lokali deweloperskich we wrześniu to ponad 16,2 tys. zł za mkw., co oznacza miesięczny wzrost o 0,3 proc., ale roczny spadek o 1,2 proc.

We Wrocławiu deweloperzy wyceniali lokale średnio na ponad 14,6 tys. zł za mkw., o 0,3 proc. mniej niż w sierpniu, ale o 3,7 proc. więcej niż rok temu. W Trójmieście to ponad 15,8 tys. zł za mkw. (średnia cena ofertowa mieszkań w sierpniu), 0,1 proc. (wzrost w porównaniu z sierpniem) i 14,6 proc. (wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem).

Trójmiasto jest wyjątkiem. Jak tłumaczyli eksperci portalu Otodom na łamach „Rzeczpospolitej”, ceny mieszkań wprowadzanych do sprzedaży w tej aglomeracji są wysokie, podczas gdy klienci kupują znacznie tańsze lokale, co podbija przeciętną cenę ofertową.

W Poznaniu deweloperzy oferowali mieszkania we wrześniu po średniej cenie prawie 13 tys. zł za mkw. (0,3 proc. w górę w ciągu miesiąca i o 4,4 proc. w ciągu roku). Średnia cena mkw. mieszkań deweloperskich w Lublinie we wrześniu to niemal 11,9 tys. zł za mkw. Miesięczna zmiana wynosi minus 0,1 proc., roczna: plus 5,4 proc. W Szczecinie to 13,2 tys. zł za mkw. (1,1 proc. i 5 proc. w górę), a w Łodzi: 11,3 tys. zł za mkw. (0 proc., roczny spadek o 2,3 proc.). A w Bydgoszczy to niespełna 11,5 tys. zł za mkw. We wrześniu było drożej niż w sierpniu o 1 proc. i o 13,4 proc. drożej niż rok temu.

Bardzo ciekawe wnioski płyną z analizy sytuacji na rynku deweloperskim sporządzonej przez portal RynekPierwotny.pl na podstawie ofert zamieszczanych w tym serwisie. – Wrześniowe otwarcie cen w ofertach firm deweloperskich – zgodnie z naszymi przewidywaniami – zmieniło obraz rynku – mówi Marek Wielgo, ekspert serwisu RynekPierwotny.pl.