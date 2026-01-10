W grudniu 2025 r. w siedmiu największych miastach (Warszawa, Wrocław, Katowice, Kraków, Trójmiasto Łódź i Poznań) w serwisie Otodom dostępnych było 40,5 tys. ogłoszeń mieszkań z drugiej ręki. To o 15 proc. mniej niż rok temu i o niemal 7 proc. mniej niż w listopadzie 2025 roku.

W grudniu ubiegłego roku deweloperzy wprowadzili do sprzedaży ponad 5,3 tys. lokali – podaje Otodom. – Pula nowych mieszkań w analizowanych miastach ponownie przekroczyła 62 tys. Oznacza to, że w grudniu kupujący mogli mieć nawet o połowę większy wybór na rynku deweloperskim niż na wtórnym.

Deweloperzy przyciągali rabatami

Grudzień przyniósł więc wyraźne wyhamowanie na rynku wtórnym: oferta mieszkań w ciągu miesiąca zmalała we wszystkich siedmiu największych miastach. Spadła też aktywność kupujących. Otodom podaje, że liczba odpowiedzi na ogłoszenia sprzedaży mieszkań w Warszawie w grudniu była mniejsza niż w listopadzie aż o 24,6 proc.