Aktualizacja: 28.11.2025 12:42 Publikacja: 28.11.2025 11:28
Po kilku latach z drogim kredytem i wysoką inflacją, kiedy na rynku rządziła gotówka, teraz to kredyty powoli wracają do gry
Foto: Adobe Stock
Badanie nastrojów rynkowych – tzw. nastrojometr – portal Nieruchomosci-online.pl przeprowadza co kwartał wśród 1,5 tys. pośredników z całej Polski przy współpracy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Z najnowszego badania wynika, że po serii obniżek stóp procentowych zmienia się struktura finansowania zakupu nieruchomości. – Proporcje między gotówką a kredytem stają się powoli bardziej „zrównoważone” – mówi Rafał Bieńkowski, ekspert portalu Nieruchomosci-online.pl.
Mniejszy udział transakcji z udziałem gotówki odnotowano głównie w dwóch segmentach rynku wtórnego. To domy jednorodzinne i większe mieszkania. W przypadku domów o tej tendencji mówi 32 proc. agentów nieruchomości, a w przypadku większych mieszkań – 31 proc.
– W pozostałych analizowanych kategoriach nieruchomości wpływ obniżek stóp procentowych na większe wykorzystanie kredytu hipotecznego w finansowaniu zakupu nie był aż tak widoczny – zaznacza Rafał Bieńkowski.
Ekspert portalu dodaje, że gotówka wciąż trzyma się mocno na rynku działek. – Duża część transakcji na tym rynku odbywa się bez udziału wsparcia bankowego – mówi. – Na rynku gruntów mniejszy udział transakcji z udziałem gotówki odczuło tylko 16 proc. profesjonalistów. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku najtańszych mieszkań, czyli kawalerek – w tej kategorii mniejszy udział gotówki odnotowało 15 proc. pośredników.
– Po kilku latach z drogim kredytem i wysoką inflacją, kiedy na rynku rządziła gotówka, teraz to kredyty powoli wracają do gry. W 2025 r. sposób finansowania zakupów nieruchomości zaczyna się powoli zmieniać. Obniżki stóp procentowych, bardziej przewidywalna sytuacja gospodarcza i realny wzrost zarobków sprawiły, że coraz więcej kupujących kieruje się do banku – komentuje Rafał Bieńkowski. – Rynek znów zaczyna działać bardziej przewidywalnie, a struktura finansowania wraca do bardziej zrównoważonych proporcji między zakupem za gotówkę a finansowaniem kredytem.
Wyniki badania nastrojów rynkowych korespondują z danymi dotyczącymi liczby zaciągniętych kredytów w 2025 r.
– Jak wynika z raportów AMRON-SARFiN, w drugim kwartale banki udzieliły 55,5 tys. kredytów mieszkaniowych, co oznaczało wzrost o 15 proc. kwartał do kwartału i o 22 proc. rok do roku. W III kwartale trend ten został podtrzymany. Polacy zaciągnęli prawie 64,8 tys. kredytów mieszkaniowych, co oznaczało kwartalny wzrost o 16 proc. i roczny o 41 proc. – podaje Bieńkowski.
– Obniżki stóp procentowych faktycznie zachęcają do finansowania zakupu kredytem hipotecznym. Kolejne decyzje Rady Polityki Pieniężnej mogą dodatkowo zwiększyć zaangażowanie kredytowe klientów – mówi cytowany przez portal Franciszek Kaszowski z Freedom Nieruchomości Warszawa.
– Obniżki stóp procentowych dały wielu osobom sygnał, że może to dobry moment, by wrócić do planów zakupu mieszkania. Trzeba jednak pamiętać, że kredyt nadal jest bardzo dużym obciążeniem. Raty wciąż są wysokie, a wymagania dotyczące zdolności kredytowej nie zniknęły tylko dlatego, że stopy spadły – zaznacza Rafał Bieńkowski. - Dla wielu rodzin zakup mieszkania nadal jest poza zasięgiem – i to mimo poprawy statystyk. Tak naprawdę jesteśmy „w połowie drogi”: zainteresowanie rośnie, ale dostępność kredytów diametralnie się nie zmieniła. Wiele osób nadal ogląda oferty z kalkulatorem w ręku i dochodzi do wniosku, że zwyczajnie nie udźwignie takiego zobowiązania – dodaje ekspert.
W podobnym tonie wypowiadają się agenci, którzy wzięli udział w badaniu portalu. – Spadki stóp procentowych zwiększają gotowość do zakupu, ale efekt jest stopniowy. Wzrost liczby wniosków o kredyt jest już widoczny, jednak nie przekłada się jeszcze na masowy powrót kupujących. Wiele osób kalkuluje, czy dalsze cięcia nie poprawią sytuacji jeszcze bardziej – komentuje cytowana przez portal Katarzyna Dobosz z biura KD Nieruchomości w Krakowie.
– Spadek oprocentowania nadal nie jest na tyle duży, aby drastycznie zmienić sytuację i zachęcić klientów do zakupu. Zdolności finansowe młodego pokolenia są bardzo ograniczone, szczególnie w mniejszych aglomeracjach – dopowiada Łukasz Mikołajczyk z agencji Obrót Nieruchomościami w Olsztynie.
– Spadki stóp jeszcze nie odblokowały całego potencjału popytu, ale stanowią wyraźny impuls do powrotu kupujących na rynek. Liczba pytań i zainteresowanie zakupem nieruchomości rośnie. Niestety, największe bariery to nadal niepewność finansowa części gospodarstw domowych, obawy o przyszłe koszty utrzymania (media, opłaty eksploatacyjne) i ograniczona oferta w segmencie tańszych mieszkań – mówi cytowana przez portal Małgorzata Pilarek z WGN Nieruchomości, która wzięła udział w badaniu nastrojów.
Nastrojometr rynku nieruchomości to cykliczne badanie realizowane przez Nieruchomosci-online.pl we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu. W badaniu po III kwartale 2025 r. wzięło udział 1541 agentów.
