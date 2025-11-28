Klienci z kalkulatorem w ręku

– Obniżki stóp procentowych dały wielu osobom sygnał, że może to dobry moment, by wrócić do planów zakupu mieszkania. Trzeba jednak pamiętać, że kredyt nadal jest bardzo dużym obciążeniem. Raty wciąż są wysokie, a wymagania dotyczące zdolności kredytowej nie zniknęły tylko dlatego, że stopy spadły – zaznacza Rafał Bieńkowski. - Dla wielu rodzin zakup mieszkania nadal jest poza zasięgiem – i to mimo poprawy statystyk. Tak naprawdę jesteśmy „w połowie drogi”: zainteresowanie rośnie, ale dostępność kredytów diametralnie się nie zmieniła. Wiele osób nadal ogląda oferty z kalkulatorem w ręku i dochodzi do wniosku, że zwyczajnie nie udźwignie takiego zobowiązania – dodaje ekspert.

W podobnym tonie wypowiadają się agenci, którzy wzięli udział w badaniu portalu. – Spadki stóp procentowych zwiększają gotowość do zakupu, ale efekt jest stopniowy. Wzrost liczby wniosków o kredyt jest już widoczny, jednak nie przekłada się jeszcze na masowy powrót kupujących. Wiele osób kalkuluje, czy dalsze cięcia nie poprawią sytuacji jeszcze bardziej – komentuje cytowana przez portal Katarzyna Dobosz z biura KD Nieruchomości w Krakowie.

– Spadek oprocentowania nadal nie jest na tyle duży, aby drastycznie zmienić sytuację i zachęcić klientów do zakupu. Zdolności finansowe młodego pokolenia są bardzo ograniczone, szczególnie w mniejszych aglomeracjach – dopowiada Łukasz Mikołajczyk z agencji Obrót Nieruchomościami w Olsztynie.

– Spadki stóp jeszcze nie odblokowały całego potencjału popytu, ale stanowią wyraźny impuls do powrotu kupujących na rynek. Liczba pytań i zainteresowanie zakupem nieruchomości rośnie. Niestety, największe bariery to nadal niepewność finansowa części gospodarstw domowych, obawy o przyszłe koszty utrzymania (media, opłaty eksploatacyjne) i ograniczona oferta w segmencie tańszych mieszkań – mówi cytowana przez portal Małgorzata Pilarek z WGN Nieruchomości, która wzięła udział w badaniu nastrojów.

Nastrojometr rynku nieruchomości to cykliczne badanie realizowane przez Nieruchomosci-online.pl we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu. W badaniu po III kwartale 2025 r. wzięło udział 1541 agentów.