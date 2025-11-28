Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita

Nieruchomości
Reklama

Nieruchomość za własne czy pożyczone? Gotówka kontra kredyt

Seria obniżek stóp procentowych wpłynęła na zmianę struktury finansowania zakupu nieruchomości. Powoli wracają klienci kredytowi.

Publikacja: 28.11.2025 11:28

Po kilku latach z drogim kredytem i wysoką inflacją, kiedy na rynku rządziła gotówka, teraz to kredy

Po kilku latach z drogim kredytem i wysoką inflacją, kiedy na rynku rządziła gotówka, teraz to kredyty powoli wracają do gry

Foto: Adobe Stock

aig

Badanie nastrojów rynkowych – tzw. nastrojometr – portal Nieruchomosci-online.pl przeprowadza co kwartał wśród 1,5 tys. pośredników z całej Polski przy współpracy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Z najnowszego badania wynika, że po serii obniżek stóp procentowych zmienia się struktura finansowania zakupu nieruchomości. – Proporcje między gotówką a kredytem stają się powoli bardziej „zrównoważone” – mówi Rafał Bieńkowski, ekspert portalu Nieruchomosci-online.pl.

Czytaj więcej

Najdroższą warszawską dzielnicą jest niezmiennie Śródmieście
Nieruchomości
Głębsze korekty cen mieszkań? W czasie negocjacji

Działki i mniejsze mieszkania często za gotówkę

Mniejszy udział transakcji z udziałem gotówki odnotowano głównie w dwóch segmentach rynku wtórnego. To domy jednorodzinne i większe mieszkania. W przypadku domów o tej tendencji mówi 32 proc. agentów nieruchomości, a w przypadku większych mieszkań – 31 proc.

– W pozostałych analizowanych kategoriach nieruchomości wpływ obniżek stóp procentowych na większe wykorzystanie kredytu hipotecznego w finansowaniu zakupu nie był aż tak widoczny – zaznacza Rafał Bieńkowski.

Reklama
Reklama

Ekspert portalu dodaje, że gotówka wciąż trzyma się mocno na rynku działek. – Duża część transakcji na tym rynku odbywa się bez udziału wsparcia bankowego – mówi. – Na rynku gruntów mniejszy udział transakcji z udziałem gotówki odczuło tylko 16 proc. profesjonalistów. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku najtańszych mieszkań, czyli kawalerek – w tej kategorii mniejszy udział gotówki odnotowało 15 proc. pośredników.

Rynek bardziej zrównoważony

– Po kilku latach z drogim kredytem i wysoką inflacją, kiedy na rynku rządziła gotówka, teraz to kredyty powoli wracają do gry. W 2025 r. sposób finansowania zakupów nieruchomości zaczyna się powoli zmieniać. Obniżki stóp procentowych, bardziej przewidywalna sytuacja gospodarcza i realny wzrost zarobków sprawiły, że coraz więcej kupujących kieruje się do banku – komentuje Rafał Bieńkowski. – Rynek znów zaczyna działać bardziej przewidywalnie, a struktura finansowania wraca do bardziej zrównoważonych proporcji między zakupem za gotówkę a finansowaniem kredytem.

Wyniki badania nastrojów rynkowych korespondują z danymi dotyczącymi liczby zaciągniętych kredytów w 2025 r.

– Jak wynika z raportów AMRON-SARFiN, w drugim kwartale banki udzieliły 55,5 tys. kredytów mieszkaniowych, co oznaczało wzrost o 15 proc. kwartał do kwartału i o 22 proc. rok do roku. W III kwartale trend ten został podtrzymany. Polacy zaciągnęli prawie 64,8 tys. kredytów mieszkaniowych, co oznaczało kwartalny wzrost o 16 proc. i roczny o 41 proc. – podaje Bieńkowski. 

Czytaj więcej

Marek Wielgo, ekspert portali RynekPierwotny.pl i GetHome.pl
Nieruchomości
Kuszenie niezdecydowanych. „Promocje są agresywne”

– Obniżki stóp procentowych faktycznie zachęcają do finansowania zakupu kredytem hipotecznym. Kolejne decyzje Rady Polityki Pieniężnej mogą dodatkowo zwiększyć zaangażowanie kredytowe klientów – mówi cytowany przez portal Franciszek Kaszowski z Freedom Nieruchomości Warszawa.

Reklama
Reklama

Klienci z kalkulatorem w ręku 

– Obniżki stóp procentowych dały wielu osobom sygnał, że może to dobry moment, by wrócić do planów zakupu mieszkania. Trzeba jednak pamiętać, że kredyt nadal jest bardzo dużym obciążeniem. Raty wciąż są wysokie, a wymagania dotyczące zdolności kredytowej nie zniknęły tylko dlatego, że stopy spadły – zaznacza Rafał Bieńkowski. - Dla wielu rodzin zakup mieszkania nadal jest poza zasięgiem – i to mimo poprawy statystyk. Tak naprawdę jesteśmy „w połowie drogi”: zainteresowanie rośnie, ale dostępność kredytów diametralnie się nie zmieniła. Wiele osób nadal ogląda oferty z kalkulatorem w ręku i dochodzi do wniosku, że zwyczajnie nie udźwignie takiego zobowiązania – dodaje ekspert. 

W podobnym tonie wypowiadają się agenci, którzy wzięli udział w badaniu portalu.  – Spadki stóp procentowych zwiększają gotowość do zakupu, ale efekt jest stopniowy. Wzrost liczby wniosków o kredyt jest już widoczny, jednak nie przekłada się jeszcze na masowy powrót kupujących. Wiele osób kalkuluje, czy dalsze cięcia nie poprawią sytuacji jeszcze bardziej – komentuje cytowana przez portal Katarzyna Dobosz z biura KD Nieruchomości w Krakowie.

– Spadek oprocentowania nadal nie jest na tyle duży, aby drastycznie zmienić sytuację i zachęcić klientów do zakupu. Zdolności finansowe młodego pokolenia są bardzo ograniczone, szczególnie w mniejszych aglomeracjach – dopowiada Łukasz Mikołajczyk z agencji Obrót Nieruchomościami w Olsztynie.

– Spadki stóp jeszcze nie odblokowały całego potencjału popytu, ale stanowią wyraźny impuls do powrotu kupujących na rynek. Liczba pytań i zainteresowanie zakupem nieruchomości rośnie. Niestety, największe bariery to nadal niepewność finansowa części gospodarstw domowych, obawy o przyszłe koszty utrzymania (media, opłaty eksploatacyjne) i ograniczona oferta w segmencie tańszych mieszkań – mówi cytowana przez portal Małgorzata Pilarek z WGN Nieruchomości, która wzięła udział w badaniu nastrojów.

Nastrojometr rynku nieruchomości to cykliczne badanie realizowane przez Nieruchomosci-online.pl we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu. W badaniu po III kwartale 2025 r. wzięło udział 1541 agentów.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Bankowość Kredyty Nieruchomości Kredyty hipoteczne Mieszkania

Badanie nastrojów rynkowych – tzw. nastrojometr – portal Nieruchomosci-online.pl przeprowadza co kwartał wśród 1,5 tys. pośredników z całej Polski przy współpracy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Z najnowszego badania wynika, że po serii obniżek stóp procentowych zmienia się struktura finansowania zakupu nieruchomości. – Proporcje między gotówką a kredytem stają się powoli bardziej „zrównoważone” – mówi Rafał Bieńkowski, ekspert portalu Nieruchomosci-online.pl.

Pozostało jeszcze 92% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
CTPark Warsaw South, jedna z inwestycji magazynowo-logistycznych CTP w Polsce
Nieruchomości
CTP buduje zasób i wysoki standard magazynów w Polsce
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Materiał Promocyjny
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Rynek magazynów samoobsługowych w Polsce cały czas jest na początku swojego rozwoju, ale zyskuje na
Nieruchomości
Polacy lubią samoobsługowe magazyny
Najdroższą warszawską dzielnicą jest niezmiennie Śródmieście
Nieruchomości
Głębsze korekty cen mieszkań? W czasie negocjacji
Murapol wprowadza do oferty 235 mieszkań w Lublinie, w projekcie Murapol LakeSide.
Nieruchomości
Murapol zwiększa ofertę mieszkaniową w Lublinie
AI w M&A – jak wykorzystać technologie w procesach transakcyjnych
Materiał Promocyjny
AI w M&A – jak wykorzystać technologie w procesach transakcyjnych
Origin Investments rusza z trzecią inwestycją mieszkań serwisowanych dla seniorów. Tym razem w Katow
Nieruchomości
Origin Investments z trzecią inwestycją mieszkań serwisowanych dla seniorów
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama