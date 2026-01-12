Aktualizacja: 12.01.2026 13:33 Publikacja: 12.01.2026 12:01
Deklaracje na podatek od nieruchomości za 2026 rok. Co nowego po roku od ostatniej nowelizacji albo rewolucji?
Styczeń to miesiąc, w którym podatnicy są zobligowani do złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości, w której muszą wykazać posiadane nieruchomości i obiekty budowlane, uwzględniając przy tym zmiany w majątku, jakie zaszły od czasu złożenia poprzedniej deklaracji. Może okazać się również, że trzeba zmienić kwalifikacje do podatku w związku ze zmianą regulacji (ostatnia duża nowelizacja miała miejsce w 2025 r.) lub zmianą linii interpretacyjnych (nowe przepisy z zasady oznaczają ryzyko w tym zakresie). Nowy rok to na ogół również wyższy podatek – stawki za budynki i grunty są powiązane z poziomem inflacji z poprzedniego roku. A gminy chętnie aktualizują stawki poszukując wzrostu dochodów własnych.
Rafał Kran, doradca podatkowy i partner w zespole nieruchomości MDDP
Łukasz Szatkowski, menedżer w zespole nieruchomości w kancelarii MDDP
W 2026 r. nie ma już możliwości odroczenia terminu (31 stycznia) na złożenie deklaracji DN-1, jak miało to miejsce rok temu. W 2025 r. weszły w życie zmienione definicje budynku i budowli oraz nowe definicje m.in. obiektu budowlanego czy robót budowlanych. Często wymagało to kompleksowego przeglądu majątku i oceny, czy i w jaki sposób opodatkować poszczególne obiekty. Dlatego w zeszłym roku w ramach wyjątku ustawodawca pozwolił podatnikom na złożenie deklaracji DN-1 do końca marca.
Wpływ ostatniej nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych na wysokość obciążeń jest widoczny do dziś i z pewnością nowe przepisy będą rezonować także w kolejnych latach. Z uwagi na różne praktyczne wątpliwości podatników w 2025 r. wydana została znacząca liczba interpretacji indywidualnych z zakresu podatku od nieruchomości, w których organy podatkowe rozstrzygały kwestie takie jak m.in.:
Pomimo że wydane interpretacje dotyczą indywidualnych spraw, mogą one pośrednio wpływać na rozliczenia innych przedsiębiorców w danej gminie, gdyż pokazują, jakie jest podejście organu podatkowego do wątpliwej kwestii. Wciąż nie ma scentralizowanej bazy wszystkich wydanych w skali kraju interpretacji dotyczących podatku od nieruchomości. Dlatego każdorazowo trzeba sprawdzać na stronach danej gminy zakres takich interpretacji, co bywa kłopotliwe szczególnie dla tych podatników, których nieruchomości są zlokalizowane na terenie wielu samorządów.
Nowością w obszarze podatku od nieruchomości, jaką można było zaobserwować w minionym roku, jest większa aktywność ze strony organów podatkowych w próbach identyfikacji potencjalnych zaległości. Działania takie w mniejszym stopniu obejmują wszczynanie kontroli podatkowych, lecz częściej dotyczą one czynności sprawdzających. Przybierają one różne formy, od standardowej weryfikacji ewidencji środków trwałych po użycie dronów.
Co może zaskakiwać, to fakt, że bardzo często czynnościom sprawdzającym poddawani są ci przedsiębiorcy, którzy po zmianie przepisów wykazali w deklaracji dodatkowe budynki lub budowle, uznając, że podlegają one opodatkowaniu od 2025 r. Organy podatkowe w takich przypadkach z reguły wzywają do wyjaśnień:
a) czy dany budynek lub budowla powstała przed 2024 r.;
b) jeśli tak, to dlaczego podatnik nie wykazywał ich do opodatkowania w poprzednich latach.
Standardem jest podejście urzędników, że w konkretnym przypadku zmiana przepisów obowiązująca od początku 2025 r. nie kreuje nowego obowiązku podatkowego i tym samym dany obiekt należało zgłosić do opodatkowania także w minionych latach. Przykładami obiektów, które budzą szczególne zainteresowanie fiskusa w tym zakresie są:
Status podatkowy wymienionych obiektów i urządzeń do końca 2024 r. nie jest jednoznaczny. Mimo to organy nakazują przedsiębiorcom składanie korekt deklaracji i ujmowanie takich obiektów do opodatkowania oraz zapłatę zaległego podatku wraz z odsetkami.
Jednak ze zwiększoną aktywnością fiskusa mogą spotkać się nie tylko ci podatnicy, którzy świadomie podeszli do zmiany przepisów i zmienili w 2025 r. zakres opodatkowania. Również podatnicy, którzy w ostatniej deklaracji wykazywali ten sam zakres obiektów, jak przed zmianą przepisów, otrzymywali od organów pisma z informacją o konieczności analizy majątku z uwagi na nowelizację ustawy podatkowej. Taką korespondencję podatnicy mogli odebrać jako sugestię fiskusa, aby jednak uwzględnić w deklaracji za rok 2025 dodatkowe obiekty do opodatkowania.
Dla podatników podatku od nieruchomości rok 2026 nie będzie oznaczał takiej rewolucji, jaka miała miejsce rok temu. Można jednak spodziewać się zwiększenia liczby wyroków sądów administracyjnych odnoszących się do aktualnego brzmienia przepisów, w tym dotyczących skarg na interpretacje indywidualne. Tym samym będzie kształtowała się linia orzecznicza, która może wpływać na zmianę rozliczeń, w tym tych za lata ubiegłe. A po stronie organów może pojawić się chęć przeprowadzenia większej liczby czynności sprawdzających i kontroli podatkowych.
Rafał Kran jest partnerem i doradcą podatkowym, a Łukasz Szatkowski menedżerem w zespole nieruchomości kancelarii MDDP.
