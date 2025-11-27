Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita

Nieruchomości
Reklama

Głębsze korekty cen mieszkań? W czasie negocjacji

Znalezienie klienta na mieszkanie w Warszawie wymaga co najmniej kilkuprocentowego rabatu – wynika z analiz Grupy Morizon-Gratka.

Publikacja: 27.11.2025 15:47

Najdroższą warszawską dzielnicą jest niezmiennie Śródmieście

Najdroższą warszawską dzielnicą jest niezmiennie Śródmieście

Foto: Adobe Stock

aig

– Ochłodzenie popytu – zwłaszcza inwestycyjnego – i odbudowa oferty na stołecznym rynku mieszkaniowym, zarówno wtórnym, jak i pierwotnym, sprawiają, że już od półtora roku średnie ceny wywoławcze pozostają stabilne – mówi Marcin Drogomirecki, ekspert Grupy Morizon-Gratka. – Głębsze korekty – niewidoczne w ogłoszeniach – następują w czasie negocjacji między stronami transakcji – zaznacza. 

Średnia cena ofertowa mieszkań na rynku wtórnym w Warszawie w październiku tego roku to ponad 17,4 tys. zł/mkw. – to o 2,3 proc. mniej od rekordowego poziomu – ponad 17,8 tys. zł/mkw. – zanotowanego w kwietniu 2024 r.

Czytaj więcej

Marek Wielgo, ekspert portali RynekPierwotny.pl i GetHome.pl
Nieruchomości
Kuszenie niezdecydowanych. „Promocje są agresywne”

– Mimo wydłużającego się czasu poszukiwań nabywców na oferowane lokale, a w konsekwencji dokonywanych przez właścicieli korekt cen, na stabilność średniej stawki wpływa rosnący udział w ofercie ogłoszeń sprzedaży mieszkań w nowym budownictwie, wykończonych i wyposażonych w standardzie wyższym niż w dominujących na rynku blokach z lat PRL-u – wyjaśnia Marcin Drogomirecki. – Jednak poza nielicznymi ofertami, których parametry czynią je szczególnie poszukiwanymi na rynku i gwarantują uzyskanie oczekiwanej przez właścicieli ceny, pozyskanie klienta na mieszkanie w Warszawie i doprowadzenie do transakcji wymaga dziś udzielenia co najmniej kilkuprocentowego rabatu – podkreśla. 

Foto: mat.prasowe

Ile kosztują mieszkania w stołecznych dzielnicach

Z analizy cen mieszkań oferowanych do sprzedaży w serwisach nieruchomości Grupy Morizon-Gratka w październiku wynika, że najdroższą warszawską dzielnicą jest niezmiennie Śródmieście. Średnia cena metra kwadratowego używanego lokalu w centrum stolicy wynosiła w październiku 22,8 tys. zł.  To prawie o jedną trzecią więcej niż średnia dla całego miasta (ponad 17,4 tys. zł/mkw.) i o ponad 82 proc. więcej niż średnia cena używanego mieszkania w najtańszej pod tym względem dzielnicy Warszawy, czyli Wesołej (niemal 12,5 tys. zł/mkw.).

Reklama
Reklama

W gronie drogich warszawskich dzielnic są też Mokotów, Wilanów, Wola i Żoliborz. Średnie ceny mieszkań w tych dzielnicach wahają się od 18,5 tys. do 19,6 tys. zł/mkw.

Najtańsze mieszkania w Warszawie są w Wesołej. Tańszych mieszkań można też szukać w Rembertowie, na Białołęce i na Targówku. – Średnie ceny ofertowe w tych dzielnicach mieściły się w przedziale 13 tys. – 14 tys. zł/mkw. Były więc o ok. 20-25 proc. niższe od średniej dla całego miasta. – Ceny te, niskie jak na realia warszawskie, są o ponad połowę wyższe od średnich cen mieszkań w Łodzi czy Bydgoszczy i dwukrotnie wyższe od średnich np. w Koninie czy Jeleniej Górze – podkreśla Marcin Drogomirecki.

Foto: mat.prasowe

Ekspert dodaje, że analiza lokalizacji mieszkań oferowanych do sprzedaży w serwisach Morizon.pl i Gratka.pl w październiku wykazała, że największa część warszawskich ofert pochodziła z Mokotowa (15,5 proc.). Duży wybór ofert mieli także klienci poszukujący mieszkań na Woli – 11,2 proc. całej oferty, a także w Śródmieściu (9,8 proc.) i na Pradze-Południe (9,7 proc.).

Tradycyjnie najmniej ofert pochodziło z dzielnic peryferyjnych, w których dominuje budownictwo jednorodzinne, czyli z Wesołej i Rembertowa. Łącznie stanowiły one tylko 1 proc. wszystkich ofert sprzedaży mieszkań w Warszawie.

– Uwagę zwraca też niewielki odsetek ofert sprzedaży mieszkań na cenionym i poszukiwanym przez klientów Żoliborzu (2,4 proc.). Wynika to z faktu, że jest to najmniejsza pod względem powierzchni dzielnica Warszawy (8,47 km kw.) – jest cztery razy mniejsza niż Mokotów i przeszło dziewięć razy mniejsza od Wawra – mówi Marcin Drogomirecki. 

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Klienci planujący zakup mieszkania są bardzo ostrożni.
Nieruchomości
Mieszkań jest więcej niż kupujących. Trudno uzasadnić podwyżki cen

Najtańsze i najdroższe mieszkania

– W Warszawie, podobnie jak w innych dużych miastach (tylko w większym stopniu), zwiększają się różnice w cenach w przeliczeniu na metr kwadratowy między mieszkaniami najtańszymi i tymi najdroższymi z segmentu premium. Pierwsze, najczęściej w gorszych lokalizacjach, o niższym standardzie i/lub o dużych powierzchniach, oferowane są w cenach zaczynających się od ok. 10 tys. – 11 tys. zł/mkw. – wskazuje ekspert Morizona. – Duże mieszkania dwupoziomowe, wymagające znacznych nakładów na remonty czy wykończenie, położone na peryferiach, można znaleźć w cenach już od 8 tys. zł/mkw.

Czytaj więcej

Off market to sposób sprzedaży, gdzie kluczową rolę odgrywa indywidualne podejście do klienta, a nie
Nieruchomości
Off market a jawność cen. Jak pokazać mieszkaniowy luksus

Na przeciwległym biegunie, jak mówi Drogomirecki, są komfortowe mieszkania i apartamenty w najbardziej prestiżowych lokalizacjach. Ich ceny przekraczają 40 tys. zł/mkw. Np. oferowany w serwisach Morizon.pl i Gratka.pl luksusowy 45,5-metrowy apartament w rezydencji przy ul. Foksal został wyceniony przez właściciela na niespełna 3,2 mln zł, co w przeliczeniu na metr kwadratowy daje aż 70 tys. zł.

– Jeszcze wyżej – na ponad 97 tys. zł za mkw. – wyceniony jest skądinąd wysoko położony, bo na 45. piętrze, mierzący ponad 170 metrów apartament w wieżowcu przy ul. Złotej 44 z wyjątkowym widokiem na stolicę – mówi Drogomirecki. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Nieruchomości Mieszkania

– Ochłodzenie popytu – zwłaszcza inwestycyjnego – i odbudowa oferty na stołecznym rynku mieszkaniowym, zarówno wtórnym, jak i pierwotnym, sprawiają, że już od półtora roku średnie ceny wywoławcze pozostają stabilne – mówi Marcin Drogomirecki, ekspert Grupy Morizon-Gratka. – Głębsze korekty – niewidoczne w ogłoszeniach – następują w czasie negocjacji między stronami transakcji – zaznacza. 

Średnia cena ofertowa mieszkań na rynku wtórnym w Warszawie w październiku tego roku to ponad 17,4 tys. zł/mkw. – to o 2,3 proc. mniej od rekordowego poziomu – ponad 17,8 tys. zł/mkw. – zanotowanego w kwietniu 2024 r.

Pozostało jeszcze 89% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Murapol wprowadza do oferty 235 mieszkań w Lublinie, w projekcie Murapol LakeSide.
Nieruchomości
Murapol zwiększa ofertę mieszkaniową w Lublinie
Kiedy obawy rosną, liczy się realne wsparcie
Materiał Promocyjny
Kiedy obawy rosną, liczy się realne wsparcie
Origin Investments rusza z trzecią inwestycją mieszkań serwisowanych dla seniorów. Tym razem w Katow
Nieruchomości
Origin Investments z trzecią inwestycją mieszkań serwisowanych dla seniorów
Przy budowie osiedla Zenit Archicom korzystał z prefabrykatów. Deweloper chce rozwijać ten sposób bu
Nieruchomości
Archicom po konferencji: rekordowa sprzedaż mieszkań w październiku
Sezonowy spadek aktywności najemców to naturalny etap cyklu na rynku najmu mieszkań
Nieruchomości
Czynsze za mieszkania idą w dół. Popyt się kurczy
Cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony
Materiał Promocyjny
Cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony
Marek Wielgo, ekspert portali RynekPierwotny.pl i GetHome.pl
Nieruchomości
Kuszenie niezdecydowanych. „Promocje są agresywne”
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama