Warszawski biurowiec Intraco, jakkolwiek ikoniczny, nie ma już możliwości ekonomicznego funkcjonowania – tak latem zeszłego roku Polski Holding Nieruchomości tłumaczył zamiar wyburzenia budynku i zastąpienia go nowoczesną konstrukcją. Jak podkreślił prezes Wiesław Malicki, dla postawionego w latach 70. zeszłego wieku obiektu skończyły się już możliwości modernizacji, by sprostać współczesnym standardom – w tym funkcjonalności i zużycia energii. W ostatnim czasie w całej Polsce pod kilof idą znacznie młodsze nieruchomości, które przez właścicieli zostały uznane za nieekonomiczne.

Wartość ekonomiczna i wartość zabytkowa. Co stanie się z kultowym biurowcem Intraco?

Warszawski ratusz wydał zgodę na rozbiórkę Intraco 19 listopada 2025 roku. Tymczasem 7 stycznia 2026 r. do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie wpłynął złożony w imieniu grupy mieszkańców Muranowa wniosek Stowarzyszenia „Obrońcy Zabytków Warszawy” o wpisanie budynku do rejestru zabytków.

Jak tłumaczy prezes stowarzyszenia Janusz Sujecki, sprawa Intraco spełnia przesłanki art. 3 ustawy o ochronie zabytków. Zabytek to nieruchomość, której zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Intraco ma wartość historyczną (jeden z pierwszych w Warszawie drapaczy chmur) i naukową (badania z zakresu historii architektury), a petycja mieszkańców świadczy o interesie społecznym.

Sujeckiego argument o wyczerpaniu ekonomicznych przesłanek funkcjonowania Intraco nie przekonuje. – Za każdym razem słyszę, że właścicielowi coś się nie opłaca, a jednak potem sobie radzi. Idąc tym tropem, XIX-wieczne kamienice też nie spełniają współczesnych standardów mieszkaniowych, a jednak je zachowujemy – mówi Sujecki. Zwraca uwagę, że Intraco już raz przeszło gruntowną modernizację, z wymianą fasady na czele (1998 r.).