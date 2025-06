Jednak to nie Kaskada przy rondzie ONZ, ale Intraco jest biurowcem, który Polski Holding Nieruchomości (PHN) zburzy, by wybudować nowoczesny wieżowiec. Jak podkreślił prezes Wiesław Malicki, dla postawionego w latach 70. zeszłego wieku obiektu skończyły się już możliwości modernizacji, by sprostać współczesnym standardom – w tym funkcjonalności i zużycia energii.

Reklama

Czytaj więcej Nieruchomości Wielki recykling biurowców Zasoby w Polsce są relatywnie młode, ale i nasz rynek mierzy się z ryzykami związanymi ze starzen...

PHN planuje nowy budynek, ale nawiązujący do Intraco

Nowy budynek ma nawiązywać do obecnego Intraco, czyli ma mieć wysokość 107 m, przy czym będą to 23 kondygnacje, a nie 37, co pokazuje jak zmieniły się standardy wysokości pięter. Powierzchnia najmu będzie zbliżona – to 25 tys. mkw. Nowy budynek zaoferuje możliwość wynajmu większej powierzchni na piętrze, a tego oczekują najemcy.

Nowy budynek ma też nawiązywać do Intraco Prime, małego biurowca dostawionego vis a vis Intraco w 2022 r.

Wiceprezes PHN Jacek Krawczykowski powiedział, że trwają prace projektowe pod kierunkiem pracowni Arcus i lada chwila ruszy przetarg na wykonawcę rozbiórki. Do końca września firma spodziewa się uzyskać pozwolenie na rozbiórkę, która zabierze 12-16 miesięcy. Do końca roku z budynku wyprowadzą się najemcy. Na przełomie I i II kwartału 2026 r. PHN wystąpi o pozwolenie na budowę. Oddanie do użytkowania zakładane jest w 2030 r. W międzyczasie będą trwać prace związane z pozyskaniem najemców.