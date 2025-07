Prof. Marciniak przyznała, że rekonstrukcja rządu bardzo rozciągnęła się w czasie i oceniła, iż „lepiej by było dla budowania wizerunku i uzyskiwania lepszego poparcia dla rządu i dla samego Donalda Tuska, żeby było to jak najbliżej daty 1 czerwca, a co najmniej daty, kiedy premier Donald Tusk zdecydował się poprosić o wotum zaufania (11 czerwca - red.)”

Prof. Ewa Marciniak: Rząd powinien integrować wszystkie elektoraty a popiera go tylu wyborców, ilu wyborców ma KO

- Bardzo długo trwał ten namysł nad kształtem nowego rządu i w sensie strukturalnym, i w sensie personalnym – mówiła prof. Marciniak dodając, że czas, jaki upłynął od wyborów prezydenckich do rekonstrukcji był czasem zawieszenia, ponieważ - w związku z niepewnością ministrów co do swojej przyszłości – wstrzymywali się oni przed realizowaniem większych inicjatyw. - To nigdy nie przekłada się na dobre notowania rządu – podkreśliła.

O obecnych notowaniach rządu prof. Marciniak mówiła, że dobrze ocenia go podobny odsetek osób jak ten, który popiera Koalicję Obywatelską. - Rząd, ze względu na swoje działania musi w jakimś stopniu integrować wszystkie elektoraty - zauważyła szefowa CBOS dodając, że w przypadku obecnej koalicji rządzącej tak się nie dzieje.