Czego zabrakło? Zdaniem eksperta zamiast „opowieści o politykach publicznych” otrzymaliśmy „przeciągnięty spektakl”. – Dokonując rekonstrukcji, premier musi wiedzieć, co jest jej celem – podsumowuje.

Wygląda więc na to, że rekonstrukcja bardziej niż strategicznym działaniem jest „ucieczką do przodu”. – Nic nowego – to model działania Donalda Tuska. Stworzona została okazja do wymiany tych członków gabinetu, którzy nie wywołują pozytywnych emocji. Rekonstrukcja ma służyć odnowie mandatu społecznego. Pozwoli też złapać oddech, nowi ministrowie zajmą uwagę, ale efekt potrwa kilka tygodni. Rząd będzie w końcu musiał wrócić do problemów, które w tym czasie nie znikną – gabinet jest nieefektywny, nie spełnił złożonych wyborcom obietnic, a w dniu rekonstrukcji nie padła żadna oferta dla sfrustrowanego elektoratu – mówi dr Maciej Onasz, politolog z Uniwersytetu Łódzkiego.

Premier Donald Tusk skupił się na żelaznym elektoracie, podczas gdy traci w umiarkowanym

Donald Tusk musiał połączyć wodę z ogniem: spełnić oczekiwania wyborców, zachować równowagę w koalicji i jedność we własnej partii.

Czy wyważył racje? Zdaniem dr. Onasza kierunek przyjęty w resorcie sprawiedliwości pokazuje, że niekoniecznie: – Nominacja Waldemara Żurka oznacza koncentrację na najtwardszym elektoracie. To pisożerca, który ma dokonywać pożądanych przez żelaznych wyborców rozliczeń. Podczas gdy stara zasada mówi, że w kampanii – bo stale w niej funkcjonujemy – nie powinno się koncentrować na elektoracie radykalnym. Największe problemy rząd ma wśród wyborców relatywnie umiarkowanych, którzy wycofali swoje poparcie, rozczarowani brakiem realizacji obietnic.