Pierwsza rekonstrukcja rządu została przeprowadzona w maju 2024 roku. Kto wtedy stracił stanowiska?

Do poprzedniej rekonstrukcji rządu Tuska doszło w maju 2024 roku – wówczas rekonstrukcja była spowodowana wyborami do Parlamentu Europejskiego. Wówczas stanowiska stracili ministrowie startujący w wyborach do Parlamentu Europejskiego – Marcin Kierwiński (szef MSWiA), Bartłomiej Sienkiewicz (szef Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego), Borys Budka (stojący na czele Ministerstwa Aktywów Państwowych) oraz Krzysztof Hetman (Minister Rozwoju i Technologii). Zastąpili ich – odpowiednio – Tomasz Siemoniak, Hanna Wróblewska, Jakub Jaworowski oraz Krzysztof Paszyk.

W grudniu 2024 roku do dymisji podał się minister nauki i szkolnictwa wyższego Dariusz Wieczorek z Nowej Lewicy. Zastąpił go Marcin Kulasek. W tym przypadku dymisja była spowodowana kontrowersjami dotyczącymi działań ministra – chodziło m.in. o ujawnienie danych sygnalistki z Uniwersytetu Szczecińskiego. Gabriela Fostiak, przewodnicząca związku zawodowego na Uniwersytecie Szczecińskim, w piśmie do ministra Wieczorka opisała nieprawidłowości, do których, jej zdaniem, dochodziło na uczelni. Przewodnicząca związku zawodowego w piśmie prosiła o to, by minister nie ujawniał jej danych – ale Wieczorek przekazał pisma od niej rektorowi uczelni prof. Waldemarowi Tarczyńskiemu. Inne kontrowersje dotyczyły okoliczności zatrudnienia ma Uniwersytecie Szczecińskim żony Wieczorka oraz złożenia przez niego oświadczenia majątkowego, w którym pominięto m.in. działkę o powierzchni dwóch hektarów oraz miejsce garażowe warte kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Rząd Donalda Tuska został powołany 13 grudnia 2023 roku, w następstwie wyborów parlamentarnych z 15 października 2023 roku. Wybory zakończyły się zwycięstwem PiS (35,38 proc.) co przełożyło się jednak jedynie na 194 mandaty i nie zapewniło partii Jarosława Kaczyńskiego większości bezwzględnej (231 mandatów), jaką uzyskała ona po wyborach w 2015 i 2019 roku. Większość (248 mandatów) uzyskała koalicja KO-Trzeciej Drogi (koalicja PSL i Polski 2050) oraz Nowej Lewicy – partie te zapowiadały utworzenie rządu jeszcze przed wyborami.