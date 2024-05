Zaprzysiężenie nowych ministrów odbędzie się w Pałacu Prezydenckim 13 maja o godzinie 10:30 - taki termin zapowiedział 8 maja prezydencki minister Wojciech Kolarski. W piątek premier potwierdził tę datę.



Budka, Kierwiński, Sienkiewicz i Hetman odchodzą. Tusk: Wykonali swoje zadania

- Dochodzi do pierwszych zmian w rządzie. Kiedy zaczynaliśmy pracę jako przedstawiciele "koalicji 15 października", kiedy tworzyliśmy rząd zapowiadałem (...), że nikt, włącznie ze mną, nie powinien się przywiązywać za bardzo do myśli, że jest wieczny - powiedział Donald Tusk. - Ta zasada wynika z głębokiego przekonania, że jesteśmy tutaj po to, żeby maksymalnie optymalnie wykorzystywać możliwości, okoliczności i liczy się wyłącznie interes publiczny, interes państwowy - dodał.



- Dlatego nie ma co się doszukiwać jakichś tajemniczych okoliczności - stwierdził. Tusk ocenił, że odchodzący z rządu ministrowie wykonali swoje zadania. - Te pierwsze miesiące (...) to były miesiące rozbijania muru. Dzisiaj nadchodzi czas porządkowania - oświadczył. Premier podziękował ustępującym ministrom za pracę w rządzie. - Dziękuję, Krzysztofie, za kawał dobrej roboty - zwrócił się do Hetmana. Poinformował, że umawiał się z Hetmanem i szefem PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem na to, że Hetman będzie "intensywnie pracował przez pierwsze miesiące (...) rządu".

Borysowi Budce Tusk dziękował za "trudną i bardzo niewdzięczną misję", Bartłomiejowi Sienkiewiczowi życzył powodzenia w nowej roli. Ocenił też, że Marcin Kierwiński "wykonał bardzo trudne zadania i przetrwał burze, ataki".

Nowi członkowie rządu. Donald Tusk przedstawia ministrów

Przedstawiając nowych ministrów Donald Tusk oświadczył, że ma bezgraniczne zaufanie do Tomasza Siemoniaka, który od teraz będzie pełnił w rządzie dwie funkcje - szefa MSWiA i ministra koordynatora służb specjalnych. Premier powiedział, że zaproponowana na ministra kultury Hanna Wróblewska nie wahała się. - Będzie nie tylko kontynuowała to trudne dzieło, które zaczął Bartłomiej Sienkiewicz - dodał.