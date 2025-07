Adam Bodnar odchodzi z rządu. Waldemar Żurek nowym ministrem sprawiedliwości

W podobnym tonie w wywiadzie dla rp.pl wypowiedział się prof. Michał Romanowski. - Uważam, że należy dać szansę innej osobie. Minister Bodnar nie skorzystał z historycznej szansy, tłumacząc się, że nie da się przywrócić działania Konstytucji i prawa UE bez zmiany bezprawnych ustaw. Poddał wartości konstytucyjne bezprawiu ustaw. Zawiódł nadzieję tych wszystkich, którzy doprowadzili do tego, że zdarzył się 15 października 2023 r. - mówił znany adwokat.

Waldemar Żurek za Adama Bodnara

We wtorek popołudniu media obiegła informacja, iż Adam Bodnar straci stanowisko w ramach rekonstrukcji rządu. Jego następcą ma zostać Waldemar Żurek - jedna z twarzy sprzeciwu wobec zmian w sądach forsowanych przez poprzedni rząd Zjednoczonej Prawicy. Jest sędzią Sądu Okręgowego w Krakowie. Do 2018 r. był też rzecznikiem prasowym Krajowej Rady Sądownictwa. W czerwcu ub. roku został powołany do pełnienia funkcji zastępcy dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury ds. organizacyjnych.

W środę podczas konferencji prasowej informacje te potwierdził premier Donald Tusk.

Adam Bodnar o przywracaniu praworządności: znajdujemy się mniej więcej w połowie drogi

Do tej decyzji Adam Bodnar odniósł się w mediach społecznościowych. „Zmiana, która właśnie zachodzi, odbywa się w bardzo trudnym momencie dla polskiego państwa. W ciągu 8 lat rządów PiS nastąpił bezprecedensowy proces destrukcji standardów demokratycznych i rządów prawa. Koalicja 15 Października krok po kroku naprawia wymiar sprawiedliwości, działa na rzecz odpowiedzialności za nadużycia władzy, odzyskuje zaufanie na arenie międzynarodowej” - podkreślił w swoim wpisie.