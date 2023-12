W 2006 roku uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim stopień naukowy doktora nauk prawnych z zakresu prawa konstytucyjnego, a jego praca doktorska zatytułowana "Obywatelstwo wielopoziomowe w europejskiej przestrzeni konstytucyjnej" uzyskała wyróżnienie w konkursie Przeglądu Sejmowego. W 2019 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego.



W latach 2004-15 był związany z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, najpierw jako współtwórca i koordynator Programu Spraw Precedensowych, a następnie jako szef działu prawnego i wiceprezes zarządu.



Od 2006 był zatrudniony i wykładał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – współpracę zakończył w 2020 r. Od marca 2020 roku jest profesorem Uniwersytetu SWPS, gdzie pełnił funkcję dziekana Wydziału Prawa.

W 2015 roku Adam Bodnar głosami ówczesnej koalicji PO – PSL oraz SLD został wybrany na rzecznika praw obywatelskich. Funkcję tę pełnił do końca kadencji w 2021 roku. Jako rzecznik nie był na rękę rządzącej w Polsce Zjednoczonej Prawicy. Wielokrotnie krytykował partię Jarosława Kaczyńskiego. Szczególnie za zmiany w wymiarze sprawiedliwości, ale nie tylko. Z ust Rzecznika można było usłyszeć, że ustawy w proponowanym kształcie "będą godziły w prawo do niezależnego sądu", że "mamy kryzys nie tylko konstytucyjny, ale też kryzys naszej państwowości" czy to, iż mamy "inny ustrój, niż jeszcze pięć lat temu".

Każdego roku wpływało do niego kilkadziesiąt tysięcy spraw. Pomagał zwykłym ludziom na przykład wtedy, gdy policja brutalnie obchodziła się z kobietami, a prokuratura nie reagowała. - Jechał od komisariatu do komisariatu policji w środku nocy, do ludzi, gdzie byli przetrzymywani daleko od domu i od miejsca demonstracji - wspominał w magazynie"Polska i Świat" TVN24 Draginja Nadażdin z Amnesty International Polska.

W tegorocznych wyborach parlamentarnych Bodnar uzyskał mandat senatora z ramienia Paktu senackiego. Zdobył 628 442 głosy.