Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podczas otwartego spotkania z mieszkańcami Bydgoszczy.
Foto: PAP/Tytus Żmijewski
Jarosław Kaczyński, który w poniedziałek spotkał się w Bydgoszczy z wyborcami PiS, mówił między innymi o ministrze sprawiedliwości Waldemarze Żurku. Prezes partii skrytykował ostro polityka i stwierdził, że w Polsce łamana jest praworządność.
Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego obecny rząd „do niczego się nie nadaje”. - A to prowadzi do szerszych wniosków. Jeżeli zapytamy czego Polska potrzebuje, żeby uchylić, a to jest do uchylenia, (...) to pierwszą zmianą, pierwszym krokiem jest powołanie dobrego rządu w Polsce - powiedział prezes PiS podczas spotkania z wyborcami. w Bydgoszczy
Polityk ostro skrytykował także ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. - Działa niejaki Żurek. Nie wiem, gdzie on się powinien znaleźć. Czy najpierw za kratkami, takimi? Ale są oznaki, które odnoszą się do jego wypowiedzi, zachowań, które by wskazywały, że przedtem by potrzebne były trochę łagodniejsze kratki, w innych instytucjach? Może by go trzeba było troszkę podleczyć - zaznaczył prezes PiS.
Jak ocenił Kaczyński, „potrzebna jest nowa konstytucja”. - Zabezpieczy nas przed wszystkimi wydarzeniami, o których tutaj nie mówiłem, oczywiście są niebezpieczeństwa dla demokracji – stwierdził, podkreślając, że w Polsce łamana jest praworządność.
W Bydgoszczy Jarosław Kaczyński odniósł się także do tego, że w nocy z wtorku na środę na pole kukurydzy w Osinach (powiat łukowski) spadł, a następnie eksplodował bezzałogowy statek powietrzny. Metalowe i plastikowe szczątki maszyny znaleziono porozrzucane w promieniu kilkudziesięciu metrów. Na jednym z elementów odnaleziono napis, jak informowała prokuratura, „prawdopodobnie w języku koreańskim”. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował póżniej, że był to rosyjski dron. Według ministra to prowokacja Federacji Rosyjskiej, do której doszło, kiedy trwają dyskusje o pokoju w Ukrainie.
- To, że po Polsce w tej chwili mógł sobie latać spokojnie jakiś czas, jeszcze nie wiemy jaki dron, najprawdopodobniej szpiegowski, ale tego też na sto procent nie wiemy, to jest dowód na to, że w pewnych sprawach się nawet cofamy - stwierdził Kaczyński, odnosząc się do sprawy. - Instalacja antydronowa kupiona za dosyć duże pieniądze została zamontowana, miała być zdjęta na chwilę, żeby ją zmodernizować, ale niestety zdjęto ją i zostawiono. Modernizacji nie ma, nie została przywrócona, dron nawet nie został zauważony - zaznaczył prezes PiS.
