Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Jarosław Kaczyński mówi o „podleczeniu” Waldemara Żurka. Wspomniał też o „kratkach w instytucjach”

Działa niejaki Żurek. Nie wiem, gdzie on się powinien znaleźć. Czy najpierw za kratkami, takimi? Są oznaki – które odnoszą się do jego wypowiedzi i zachowań – które by wskazywały, że przedtem by potrzebne były trochę łagodniejsze kratki, w innych instytucjach. Może by go trzeba było troszkę podleczyć - stwierdził prezes PiS Jarosław Kaczyński, mówiąc o Waldemarze Żurku, ministrze sprawiedliwości.

Publikacja: 25.08.2025 18:25

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podczas otwartego spotkania z mieszkańcami Bydgosz

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podczas otwartego spotkania z mieszkańcami Bydgoszczy.

Foto: PAP/Tytus Żmijewski

Ada Michalak

Jarosław Kaczyński, który w poniedziałek spotkał się w Bydgoszczy z wyborcami PiS, mówił między innymi o ministrze sprawiedliwości Waldemarze Żurku. Prezes partii skrytykował ostro polityka i stwierdził, że w Polsce łamana jest praworządność.

Czytaj więcej

Adwokat Maciej Krzyżanowski, przedstawiciel prezydenta w KRS
Sądy i trybunały
Przedstawiciel prezydenta o pomyśle resortu Żurka: absurdalna koncepcja

Jarosław Kaczyński: Obecny rząd do niczego się nie nadaje

Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego obecny rząd „do niczego się nie nadaje”.  - A to prowadzi do szerszych wniosków. Jeżeli zapytamy czego Polska potrzebuje, żeby uchylić, a to jest do uchylenia, (...) to pierwszą zmianą, pierwszym krokiem jest powołanie dobrego rządu w Polsce - powiedział prezes PiS podczas spotkania z wyborcami. w Bydgoszczy 

Polityk ostro skrytykował także ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. - Działa niejaki Żurek. Nie wiem, gdzie on się powinien znaleźć. Czy najpierw za kratkami, takimi? Ale są oznaki, które odnoszą się do jego wypowiedzi, zachowań, które by wskazywały, że przedtem by potrzebne były trochę łagodniejsze kratki, w innych instytucjach? Może by go trzeba było troszkę podleczyć - zaznaczył prezes PiS.

Jak ocenił Kaczyński, „potrzebna jest nowa konstytucja”.  - Zabezpieczy nas przed wszystkimi wydarzeniami, o których tutaj nie mówiłem, oczywiście są niebezpieczeństwa dla demokracji – stwierdził, podkreślając, że w Polsce łamana jest praworządność.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Zabezpieczanie terenu w miejscowości Osiny, gdzie spadł dron
Służby
Skąd nadleciał dron, który wybuchł w Osinach? Nowe informacje prokuratury

Prezes PiS o dronie, który spadł w Osinach: W pewnych sprawach się cofamy

W Bydgoszczy Jarosław Kaczyński odniósł się także do tego, że w nocy z wtorku na środę na pole kukurydzy w Osinach (powiat łukowski) spadł, a następnie eksplodował bezzałogowy statek powietrzny. Metalowe i plastikowe szczątki maszyny znaleziono porozrzucane w promieniu kilkudziesięciu metrów. Na jednym z elementów odnaleziono napis, jak informowała prokuratura, „prawdopodobnie w języku koreańskim”. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował póżniej, że był to rosyjski dron. Według ministra to prowokacja Federacji Rosyjskiej, do której doszło, kiedy trwają dyskusje o pokoju w Ukrainie. 

- To, że po Polsce w tej chwili mógł sobie latać spokojnie jakiś czas, jeszcze nie wiemy jaki dron, najprawdopodobniej szpiegowski, ale tego też na sto procent nie wiemy, to jest dowód na to, że w pewnych sprawach się nawet cofamy - stwierdził Kaczyński, odnosząc się do sprawy. - Instalacja antydronowa kupiona za dosyć duże pieniądze została zamontowana, miała być zdjęta na chwilę, żeby ją zmodernizować, ale niestety zdjęto ją i zostawiono. Modernizacji nie ma, nie została przywrócona, dron nawet nie został zauważony - zaznaczył prezes PiS. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Prawo i Sprawiedliwość Osoby Jarosław Kaczyński Waldemar Żurek

Jarosław Kaczyński, który w poniedziałek spotkał się w Bydgoszczy z wyborcami PiS, mówił między innymi o ministrze sprawiedliwości Waldemarze Żurku. Prezes partii skrytykował ostro polityka i stwierdził, że w Polsce łamana jest praworządność.

Jarosław Kaczyński: Obecny rząd do niczego się nie nadaje

Pozostało jeszcze 90% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
Prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk podczas Rady Gabinetowej
Polityka
Pierwsza Rada Gabinetowa w kadencji Karola Nawrockiego. Od razu zwrócił się do Donalda Tuska
Marek Magierowski
Polityka
Marek Magierowski: decyzja Karola Nawrockiego będzie miała długofalowe konsekwencje
Muzeum Getta Warszawskiego
Polityka
Muzeum Getta Warszawskiego zwalnia wybitnego historyka. Obawia się porównań do Gazy?
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
Materiał Promocyjny
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
Prezydent Karol Nawrocki
Polityka
Burza po wypowiedzi ukraińskiego dziennikarza o Karolu Nawrockim. Witalij Mazurenko stracił pracę
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Materiał Promocyjny
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Reklama
Reklama
e-Wydanie