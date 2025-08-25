Jarosław Kaczyński, który w poniedziałek spotkał się w Bydgoszczy z wyborcami PiS, mówił między innymi o ministrze sprawiedliwości Waldemarze Żurku. Prezes partii skrytykował ostro polityka i stwierdził, że w Polsce łamana jest praworządność.

Jarosław Kaczyński: Obecny rząd do niczego się nie nadaje

Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego obecny rząd „do niczego się nie nadaje”. - A to prowadzi do szerszych wniosków. Jeżeli zapytamy czego Polska potrzebuje, żeby uchylić, a to jest do uchylenia, (...) to pierwszą zmianą, pierwszym krokiem jest powołanie dobrego rządu w Polsce - powiedział prezes PiS podczas spotkania z wyborcami. w Bydgoszczy

Polityk ostro skrytykował także ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. - Działa niejaki Żurek. Nie wiem, gdzie on się powinien znaleźć. Czy najpierw za kratkami, takimi? Ale są oznaki, które odnoszą się do jego wypowiedzi, zachowań, które by wskazywały, że przedtem by potrzebne były trochę łagodniejsze kratki, w innych instytucjach? Może by go trzeba było troszkę podleczyć - zaznaczył prezes PiS.

Jak ocenił Kaczyński, „potrzebna jest nowa konstytucja”. - Zabezpieczy nas przed wszystkimi wydarzeniami, o których tutaj nie mówiłem, oczywiście są niebezpieczeństwa dla demokracji – stwierdził, podkreślając, że w Polsce łamana jest praworządność.