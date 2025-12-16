Zdaniem Joanny Senyszyn, jej partia będzie się pozytywnie odróżniać od lewicowej konkurencji

– Przed wyborami będziemy układać listy na zasadach absolutnie demokratycznych. Dziesięciu tysiącom osób, które się do mnie zgłosiły z chęcią współdziałania, przekazałam, że spośród 920 miejsc do Sejmu (chodzi o pierwsze i drugie miejsce na listach wyborczych – red.) i 100 do Senatu zostawiam sobie do dyspozycji 20, a pozostałym tysiącem będą dysponować członkowie partii w swoich okręgach – mówi nam Joanna Senyszyn.

I dodaje, że partia nie będzie wyróżniać się wyłącznie demokracją wewnętrzną. – Ze zdziwieniem stwierdzam, że obecna lewica w najmniejszym stopniu zajmuje się tym, czym powinna. Czyli np. tym, że 17 milionów obywateli i obywatelek żyje w biedzie. I to są oficjalne dane z 2023 r. , dotyczące tzw. minimum socjalnego. Mamy też systemowo niewydolną ochronę zdrowia, w której w przyszłym roku planowane są cięcia o kolejne 10 mld zł – dodaje Joanna Senyszyn.

Wyjaśnia, że chce położyć nacisk na sprawy gospodarcze społeczne, choć wciąż będzie też przedstawiać postulaty światopoglądowe, z którymi była kojarzona do tej pory. – Świeckie państwo jest kluczowe. Jeżeli będziemy żyć dalej w klerykalnym, to nie będziemy mieli w pełni ani praw kobiet, ani praw LGBT, ani nawet praw zwierząt – podkreśla.

Z kim chce to osiągnąć? Na liście „członków zgromadzenia ogólnego” oprócz niej są też dwie inne znane osoby: byli posłowie SLD Marek Balt i Robert Kwiatkowski, z których ten drugi jest też byłym prezesem TVP, kojarzonym z aferą Rywina. Jednak zdaniem Joanny Senyszyn, głównym potencjałem są ludzie, którzy zgłosili się do niej po wyborach prezydenckich.

Specjaliści powątpiewają w sukces Nowej Fali

I nie jest to jedyne ugrupowanie, powstałe po wygranej Karola Nawrockiego. W listopadzie pisaliśmy też, że sąd zarejestrował też Nową Polskę senatora i byłego prezydenta Nowej Soli Wadima Tyszkiewicza, którą współtworzą też inni senatorowie i samorządowcy. Doświadczenie w polityce lokalnej założycieli ma być głównym atutem tej formacji, jednak – jak pisaliśmy – w jej szanse na przebicie się przez partyjny duopol w Polsce powątpiewają specjaliści.