– Na pewno będzie to bardzo mocna kampania wyborcza, być może nawet brutalna, co już widać po tych doniesieniach w niektórych mediach, świństwach na temat Karola Nawrockiego – powiedział Przemysław Czarnek, były minister edukacji w rządzie Mateusza Morawieckiego, odnosząc się do anonimowego raportu dotyczącego kandydata w wyborach prezydenckich, popieranego przez PiS.