Jeśli jesteśmy przy Ukrainie, to czy poparłaby wysłanie polskich żołnierzy w charakterze sił pokojowych do tego kraju, po zawarciu porozumienia pokojowego?

Polacy mówią, i słusznie, żeby nie wysyłać naszych żołnierzy, bo dlaczego nasi synowie i nasze córki mają ginąć. Ale jeżeli to byłyby siły pokojowe, wysłane tam po zawarciu pokoju, to przecież my takie siły już wysyłaliśmy, np. do byłej Jugosławii. Dlaczego mielibyśmy tutaj się wyłamać ze społeczności międzynarodowej? Ale to wszystko trzeba realizować drogą porozumienia ze społeczeństwem. Musiałby być zawarty pokój i musiałyby to być siły pokojowe, na przykład ONZ-owskie. Absolutnie nie natowskie, dlatego, że NATO jest sojuszem obronnym, ale o charakterze militarnym. Oczywiście misja pokojowa powinna być dał ochotników.

Na jaki wynik liczy pani w wyborach prezydenckich?

Na bardzo dobry.

Ale stawia pani sobie jakiś cel? Minimalne poparcie jakie chce uzyskać, by uznać start za sukces?

Moim celem jest druga turę. Bardzo poważnie podchodzę do wyborów, do wszystkich debat. Biorę w nich udział, ponieważ wszyscy obywatele, bez względu na to, jakie media preferują, mają prawo usłyszeć, co do powiedzenia mają kandydaci.