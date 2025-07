Poda pan przykład?

Weźmy przedsiębiorcę, który ma do wyboru dwie legalne drogi przeprowadzenia jakiejś transakcji. Wybiera tę, która jest dla niego bardziej korzystna, bo wiąże się z mniejszymi obciążeniami podatkowymi. Niby logiczne. Fiskus może jednak uznać, że jeśli jedynym powodem, dla którego nasz przedsiębiorca dokonał danego wyboru, były kwestie minimalizacji podatku, to jest to niezgodne z prawem. To oznacza, że przedsiębiorca musi podawać dodatkowe, pozapodatkowe powody, dla których wybrał daną drogę. Przecież to absurd. Owszem, przedsiębiorca, podatnik może się bronić na drodze sądowej, ale to trwa latami. Takich absurdów w podatkach jest znacznie więcej.

Da się naprawić polski system punktowo czy trzeba napisać wszystkie ustawy na nowo?

Na początek wystarczyłaby zmiana podejścia urzędników do podatników. Mam doświadczenie działalności biznesowej w Niemczech. Tam nie ma czegoś takiego jak w Polsce, że podatnik ma 7 czy 14 dni na odpowiedź na pytanie urzędu skarbowego w jakiejś bardzo skomplikowanej sprawie. Mój dyrektor finansowy, gdy dostał prośbę o odpowiedź na jakieś pytanie niemieckiego fiskusa w ciągu trzech tygodni, a akurat wybierał się na urlop, poprosił o odroczenie terminu, by mógł odpowiedzieć w ciągu trzech tygodni od zakończenia wypoczynku. Nie było problemu. Fiskus uzyskał odpowiedź 1,5 miesiąca od zadania pytania. To powszechne podejście w wielu krajach Unii Europejskiej. Niestety, rzadko w Polsce. Inny przykład: jako uczciwy podatnik chciałem mieć jasność, jak interpretować bardzo skomplikowane i zawiłe przepisy podatkowe, które dotyczyły jednego z moich przedsięwzięć. Zgodnie z prawem zwróciłem się do administracji skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnej. Chciałem wiedzieć, jak postąpić, żeby nie narazić się na restrykcje ze strony fiskusa. Musiałem wynająć doradcę podatkowego, który napisał wniosek o interpretację i nasze stanowisko w tej sprawie. Fiskus ma do trzech miesięcy na wydanie interpretacji. Może też jednak odmówić jej wydania. I tak było w moim przypadku. Nie pierwszy raz zresztą, bo administracja dość często sięga po tę możliwość. Uważam, że to skandal. Podatnicy są pozostawieni sami sobie. Cała odpowiedzialność spada na ich barki.

Uważa pan, że podatki w Polsce są za wysokie, za niskie czy źle rozłożone między podatników?

Oczywiście każdy podatnik powie, że są za wysokie. Z punktu widzenia przedsiębiorców, pracodawców, wysokość stawek podatkowych nie jest jednak najważniejsza. Wydaje mi się, że w Polsce mamy stawki podatkowe na akceptowanym poziomie. To, czego nie lubimy, to nieustające zmiany przepisów. Politycy często mówią, że dokonują zmian, żeby obniżyć nam podatki. Niestety jakoś zawsze tak mi się trafia, że ta obniżka oznacza dla mnie zwiększenie obciążeń. Bo cóż z tego, że w dół idzie stawka PIT czy CIT, jeśli równocześnie odbiera się prawo do odliczenia od podatku składki zdrowotnej, albo wyłącza z kosztów uzyskania przychodów dane wydatki i w efekcie jestem na minusie? Przepisy podatkowe w Polsce są do tego niejasne, nieprecyzyjne. Często zmiany wprowadzane są z zaskoczenia, a podatnicy dostają bardzo mało czasu na dostosowanie. Do tego w ostatnich latach przedsiębiorcy zostali obciążeni zbyt dużą liczbą różnego rodzaju sprawozdań. W ten sposób wróciliśmy do tematu deregulacji. Ona jest szalenie potrzebna i musimy uważać, żeby nie zgubić entuzjazmu, który wokół tej sprawy udało się zbudować na fali inicjatywy premiera Donalda Tuska i Rafała Brzoski, a potem prac zespołu, który się tym tematem w sposób bardzo poważny zajął.

Jaki jest klimat wokół przedsiębiorczości i przedsiębiorców w Polsce?

To dobre pytanie. Mam przekonanie, że większość rodziców chciałaby, żeby ich syn czy córka byli przedsiębiorcami i byli w związku z tym niezależni, mieli pieniądze i mogli pomagać reszcie rodziny. Z drugiej jednak strony to taka profesja, która często budzi podejrzenia i negatywne oceny. Niestety, pokutuje tu 40 lat komunizmu i myślenie, że jak ktoś dużo ma, to pewnie ukradł. Czasami jest też tak, że ludziom, którym się nie udało, łatwiej jest uzasadnić swoją porażkę czy brak sukcesu niechęcią do podejmowania nieetycznych działań. Nieuczciwość przedsiębiorców stanowi tylko niewielki margines. Przedsiębiorcy to zwykle ludzie racjonalni, odpowiedzialni, którzy potrafią robić wiele dobrego również dla innych.

Co zrobić, żeby młodzi chcieli zakładać własne firmy, prowadzić i rozwijać swój biznes?

Z tym jest problem. Jesteśmy dziś gospodarką dużo silniejszą i stabilniejszą niż na początku przemian ustrojowych, gdy kto żyw zakładał firmę, choćby po to, by móc przeżyć od pierwszego do pierwszego. Dziś ludzie młodzi, którzy kończą studia, bez większych problemów znajdują pracę. Wygodniej jest im pracować w firmie czy instytucji, gdzie co miesiąc dostają wynagrodzenie, niż budować swój biznes. Prowadzenie biznesu obarczone jest ryzykiem, wiele firm upada. Ważny w tym wszystkim jest etos. Mnie do biznesu, do bycia przedsiębiorcą, przyciągnęła związana z tym niezależność. Menedżer, nawet wysokiego szczebla, to zwykle człowiek uzależniony od zewnętrznych uwarunkowań korporacyjnych, nie zawsze racjonalnych. Natomiast biznesem kierują zwykle racjonalne przesłanki, które decydują o tym, czy firma upada, czy też nie upada. I to mnie pociągało. Tak zacząłem w 2001 r. budować swoje biznesy. Wcześniej jednak zdobywałem doświadczenie zawodowe w banku i firmie ubezpieczeniowej w Niemczech i w Szwajcarii, a po powrocie do Polski w administracji rządowej pełniąc m.in. funkcję prezesa Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych. Myślę, że dla wielu młodych ludzi to też może być ciekawa droga: zdobyć doświadczenie, a później szukać szczęścia w budowie własnego biznesu w oparciu o zdobyte kompetencje. Ale musi w tym być gotowość do podjęcia dużego ryzyka i wewnętrzne przekonanie, że przedsiębiorczość to jest coś, co mnie pociąga, co chciałbym w życiu robić.