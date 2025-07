23 maja Sebastian M. został zatrzymany na terenie ZEA we współpracy z polską policją. Komenda Główna Policji informowała, że próbował się tam ukrywać, zmieniał miejsca zamieszkania, samochody, a nawet maskował się ubiorem. Trzy dni później, 26 maja Sebastian M. został sprowadzony do kraju i przetransportowany do jednego z aresztów śledczych na terenie Śląska. Nazajutrz mężczyzna usłyszał zarzut spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Jak informowała prokuratura, podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył ogólnikowe wyjaśnienia. Tego samego dnia sąd uwzględnił wniosek prokuratora i utrzymał stosowanie tymczasowego aresztowania wobec Sebastiana M.

Za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.