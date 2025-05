Dwa tygodnie temu minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zapowiadał w serwisie X, że „pirat drogowy, który zbiegł do Dubaju, stanie przed polskim wymiarem sprawiedliwości”. Minister sprawiedliwości Adam Bodnar oświadczył wówczas, że Sąd Najwyższy Zjednoczonych Emiratów Arabskich nie uwzględnił odwołania Sebastiana M. od postanowienia Sądu Apelacyjnego w Dubaju, stwierdzającego prawną dopuszczalność wydania mężczyzny do Polski. Bodnar podkreślił, że orzeczenie emirackiego sądu jest prawomocne - oznaczało to koniec sądowego etapu procedury ekstradycyjnej.

Sebastian M. uciekł do Niemiec, a później do Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Polskie władze od października 2023 r. zabiegały o to, by Zjednoczone Emiraty Arabskie wydały Sebastiana M. polskim organom ścigania. Prokuratura chce przedstawić mężczyźnie zarzut doprowadzenia do tragicznego wypadku przez to, że jechał swoim BMW z prędkością nie mniejszą niż 253 km na godz. i uderzył w tył innego pojazdu, który z kolei uderzył w bariery przy drodze i stanął w płomieniach. Samochodem, w który uderzyło BMW Sebastiana M. podróżowało małżeństwo z pięcioletnim synem - cała trójka zginęła.

Sebastian M., 34-letni łódzki przedsiębiorca, nie został zatrzymany po wypadku. Uciekł do Niemiec (posiada niemieckie obywatelstwo), a następnie przez Turcję do Dubaju. Wtedy jeszcze formalnie nie był podejrzanym w śledztwie.

W oświadczeniu, które opublikował jego ówczesny obrońca, M. kwestionował swą winę. „Zamiarem Sebastiana (...) nie była i nie jest ucieczka lub ukrywanie się przed wymiarem sprawiedliwości. Natomiast z uwagi na treść publicznych wypowiedzi Ministra Sprawiedliwości (Zbigniewa Ziobry – red.) Prokuratura Generalnego oraz często nieprawdziwe informacje podawane w mediach społecznościowych na temat przebiegu zdarzenia drogowego, jego oraz jego rodziny – Sebastian (...) obawia się, że postępowanie w stosunku do niego nie będzie obiektywne, sprawiedliwe i uczciwe” - brzmiał tekst.