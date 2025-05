Sebastian M. uciekł do Niemiec, a później do Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Polskie władze od października 2023 r. zabiegają o to, by ZEA wydały Sebastiana M. polskim organom ścigania. Prokuratura chce mu przedstawić zarzut doprowadzenia do tragicznego wypadku przez to, że jechał swoim BMW z prędkością nie mniejszą niż 253 km na godz. i uderzył w tył innego pojazdu, który z kolei uderzył w bariery przy drodze i stanął w płomieniach. Jadący samochodem, w który uderzyło BMW Sebastiana M. – małżeństwo z pięcioletnim synem – zginęli.

Sebastian M., 34-letni łódzki przedsiębiorca, nie został zatrzymany po wypadku. Zdążył uciec do Niemiec, których obywatelstwo posiada, a następnie do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Tam został zatrzymany 4 października 2023 r. i oczekuje na wolności (wyszedł za kaucją) na finał postępowania ekstradycyjnego.

Jak informował w styczniu prokurator generalny Adam Bodnar, 9 stycznia Sąd Apelacyjny w Dubaju uznał, że ekstradycja do Polski jest prawnie dopuszczalna. Decyzja nie była prawomocna, stronom przysługiwało prawo do złożenia odwołania w ciągu 30 dni. Z takiej możliwości skorzystał Sebastian M.