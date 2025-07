Kim są liderzy ruchu Rodacy Kamraci – Wojciech O. i Marcin O.

Jak pisaliśmy na łamach rp.pl, opinia publiczna szerzej usłyszała o Wojciechu O. i Marcinie O. w 2021 roku. Współorganizowali wówczas wiec w Święto Niepodległości w Kaliszu. Zebrani wznosili antysemickie hasła, a organizatorzy spalili kopię średniowiecznego przywileju tolerancyjnego dla Żydów. Obaj zyskali sławę, ale też zaliczyli pierwszą odsiadkę, trafiając na kilka tygodni do aresztu.

Po raz kolejny Wojciech O. trafił do aresztu po manifestacji w Bydgoszczy w styczniu 2022 roku, podczas której nawoływał do przemocy wobec posłów. – Chcę ich zabić! – krzyczał o politykach pracujących nad ustawą antycovidową. Wyszedł w maju, a za kraty wrócił w listopadzie 2022 roku. Tym razem aby odbyć karę pół roku więzienia za… nawoływanie do zabójstwa Bila Gatesa.

Wojciech O. i Marcin O. stworzyli ruch społeczny Rodacy Kamraci, głoszący hasła anytimigranckie, antyszczepionkowe, antyamerykańskie i wymierzone w społeczność LGBT. Przedstawiciele ruchu często posądzani są o prorosyjskość. W 2023 roku założyli nawet partię Rodacy Kamraci, która została jednak już wykreślona przez sąd z powodu niezłożenia sprawozdania finansowego.