Gospodarka w centrum Rady Gabinetowej

W Pałacu Prezydenckim odbyło się posiedzenie Rady Gabinetowej. Prezydent Karol Nawrocki wezwał rząd do opracowania wspólnej mapy legislacyjnej i wyeliminowania chaosu we współpracy. Podkreślił, że nie zgodzi się na podwyżki podatków, choć obawia się wzrostu deficytu. Z kolei premier Donald Tusk akcentował siłę polskiej gospodarki, niską inflację i rekordowe wydatki na bezpieczeństwo. Obaj politycy różnili się m.in. w ocenie projektu CPK i inwestycji w energetykę wiatrową, ale zadeklarowali chęć realizacji ambitnych planów rozwojowych.

Kryzys w fabrykach dużego AGD

Produkcja dużego sprzętu AGD w Polsce po siedmiu miesiącach roku spadła o 4 proc. r/r – wynika z danych Applia Polska. Największy spadek, aż 17 proc., odnotowano w lodówkach i zamrażarkach. Na plusie są jedynie zmywarki. Wojciech Konecki, prezes Applia Polska, przyznaje, że sytuacja na głównych rynkach europejskich jest trudna. Jacek Rutkowski z Amiki wskazuje dodatkowo na rosnący import z Chin i konkurencję z Turcji.

Producenci aut ostrzegają Komisję Europejską

Europejskie stowarzyszenia branży motoryzacyjnej zaapelowały do Ursuli von der Leyen o korektę polityki klimatycznej. Ich zdaniem zbyt ambitne cele redukcji emisji CO2 grożą pogłębieniem kryzysu w sektorze. Producenci ostrzegają też przed uzależnieniem od azjatyckich dostawców baterii. Kluczowe spotkanie z Komisją zaplanowano na 12 września.

Złoto daje zarobić inwestorom

Złoto utrzymuje się w trendzie bocznym, ale spółki wydobywcze notują dynamiczne wzrosty. W sierpniu ich wyceny poszły w górę o ok. 20 proc., podczas gdy cena kruszcu wzrosła o 3 proc.. Fundusze związane z rynkiem złota zyskują w tym roku nawet 80–120 proc.. Eksperci wskazują, że wyceny pozostają poniżej historycznych średnich, co daje przestrzeń do dalszych wzrostów.

