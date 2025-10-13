Aktualizacja: 13.10.2025 05:02 Publikacja: 13.10.2025 04:13
Było ich już kilka, a teraz muszę na bazie dokumentów, ale również rozmów z pracownikami przeanalizować zastaną sytuację, aby móc podejmować kolejne. Na pewno skoncentruję się na stanie finansów, tak aby zapewnić wystarczające środki na funkcjonowanie urzędu w 2026 r. Skupię się też na analizie procedur i inwentaryzacji projektów. Bardzo zależy mi na poznaniu oczekiwań pracowników oraz określeniu obszarów wymagających usprawnienia.
Podczas naboru na prezesa UKE odpowiadałem na pytania o pomysł na rozwój Urzędu. Teraz porównuję te pomysły z tym, co zastałem w Urzędzie, tak aby możliwie sprawnie przygotować go do nowych wyzwań, jakie przed nim stoją. Mam na myśli głównie budowę kompetencji w obszarze DSA (Digital Services Act). Analizuję również sposób funkcjonowania Urzędu w obszarze telekomunikacji i poczty, czyli rynków natywnych dla UKE. Chciałbym ułatwić podmiotom działającym na tych rynkach współpracę z UKE. To ważne szczególnie dla mniejszych graczy.
Docelowo UKE będzie eksperckim ośrodkiem wiedzy i informacji o rynkach, na których operujemy – dla wszystkich, którzy takich informacji potrzebują. Mam tu na myśli obywateli, podmioty gospodarcze, ale także agencje rządowe czy ministerstwa.
Chciałbym dokonać przeglądu kadr pod kątem kompetencji niezbędnych do sprawnego operowania na nowym rynku, przygotować strukturę i procesy, ocenić ich praco- i czasochłonność, przypisać zadania do realizacji i odpowiedzialność za nie, a następnie zapewnić środki niezbędne do ich realizacji. To duże wyzwanie, ale im szybciej je podejmiemy, tym lepiej przygotujemy się do realizacji powierzonych zadań. Tutaj nie wolno zapominać także o komunikacji z rynkiem. Zarówno na etapie budowy rozwiązań, jak i później, już podczas wykonywania zadań. Bardzo liczę na konstruktywny dialog z graczami rynkowymi i organizacjami społecznymi.
W NASK PIB zajmowałem się głównie projektami edukacyjno-infrastrukturalnymi, takimi jak Ogólnopolska Sieć Edukacyjna. Poszczególne jednostki organizacyjne NASK współpracują jednak przy różnego typu zagadnieniach, uczestniczyłem też regularnie w spotkaniach dyrektorów, na których tematy dezinformacji były poruszane. Dzięki temu, ale przede wszystkim twardym liczbom i faktom obrazującym skalę dezinformacji i innych bardzo niepożądanych treści, jak np. nakłanianie do czynów zabronionych, wiem, że dedykowane akty prawne są tutaj niezbędne.
Już istnieją zalążki takich regulacji w różnych ustawach, ale ich ujednolicenie i wskazanie zamkniętego katalogu czynów i treści zabronionych jest niezbędne z punktu widzenia szeroko rozumianego bezpieczeństwa obywateli. Tu również mam na myśli np. aspekty psychologiczne, jak depresja czy myśli samobójcze wywołane tzw. mową nienawiści czy brakiem akceptacji. Taki katalog już powstał i jest opisany w propozycji rządowej. Co dla mnie także ważne, zapewnia on transparentność działań i środek odwoławczy w postaci sądów powszechnych.
Słyszałem opinię, że przyjdę tutaj z tabunem ludzi z NASK, ale tak nie będzie. NASK doskonale funkcjonuje i ja nie będę uszczuplał jego kadr. Bardziej chodzi o takie ułożenie naszej współpracy, aby wzajemnie korzystać ze swoich kompetencji. Ich powielanie nie ma sensu.
W tym momencie widzę rolę UKE jako podmiotu rozwijającego współpracę międzynarodową w zakresie zwalczania dezinformacji. Regulacje i współpraca z Komisją Europejską to kompetencje UKE. Wyszukiwanie nieodpowiednich treści, prezentowanie ich – to moim zdaniem zadanie NASK. Oni są w tym naprawdę dobrzy.
Bardzo mi też zależy na transparentności działania UKE oraz współpracy ze stroną społeczną i odpowiednimi resortami.
Trudno mi to komentować – ja będę stał na straży wolności słowa i wartości demokratycznych, o które przecież jeszcze nie tak dawno walczyliśmy. Zależy mi na transparentności urzędu i takich regulacjach, które będą służyły naszemu państwu i obywatelom.
Opozycja zachowywałaby się zapewne inaczej, gdyby ona sama w tej chwili musiała wybierać prezesa UKE. Natomiast nie moją rolą jest uczestniczenie w grze politycznej, niezależnie od tego, po której stronie miałbym się opowiadać. Bardzo wysoko cenię sobie apolityczność urzędu.
Nie utożsamiam się z żadną partią polityczną. Zgłosiłem swoją kandydaturę do konkursu, wygrałem go, czego następstwem była rekomendacja premiera skierowana do Sejmu, który w sposób demokratyczny wybrał mnie na prezesa UKE. Zarówno podczas obrad Komisji Sejmowej jak również obrad plenarnych wielokrotnie wskazywano moje doświadczenie i kompetencje.
Jestem i będę.
Odpowiedź jest dalej ta sama. Chcę robić to, co należy do regulatora. Muszę jednak współpracować też z Ministerstwem Cyfryzacji i agendami rządowymi, bo mamy ten sam cel: dobro państwa. Dlatego to nie jeden polityk powołuje prezesa UKE, ale robi to Sejm.
Ale Sejm mógł ją odrzucić i na tym by się skończyło.
Chcę powołać nowego zastępcę prezesa UKE. Uważam, że ta decyzja bardzo pomoże w docelowym funkcjonowaniu urzędu. Nie musi to nastąpić w najbliższym czasie, ale już pracuję nad kompetencjami, jakie powinni posiadać kandydaci na to stanowisko.
Na początek wystarczy. Natomiast docelowo chciałbym mieć w zarządzie „trzy filary”. Sfera szeroko rozumianego internetu będzie wymagać „swojego przedstawiciela” w zarządzie UKE.
Nie. Tak jak wspomniałem, określam niezbędne kompetencje i dopiero po tym będę szukał kandydatów.
Tak. Dla mnie siłą internetu było zawsze to, że ludzie mogli się w nim wypowiadać w swobodny sposób. Inna sprawa, że doszliśmy do takiego etapu, gdy niektóre treści bywają również niebezpieczne, szczególnie dla dzieci i młodzieży, a jednocześnie to one spędzają najwięcej czasu w sieci.
Już to tłumaczyłem. To nie miało nic wspólnego z wyborami, tylko z twardymi danymi wskazującymi na zwiększanie się liczby dzieci i młodzieży, która styka się z treściami zabronionymi, ostracyzmem i innymi działaniami w sieci, które powodują, że coraz więcej młodych osób wymaga pomocy psychologicznej. Takie dane zbiera i analizuje NASK i tam je poznałem, a w NASK-u pracowałem właśnie niecałe dwa lata.
Dezinformacja powstaje wtedy, gdy ktoś działa świadomie i celowo, aby komuś zaszkodzić: osobie, sektorowi, państwu. Silne państwo powinno mieć narzędzia, aby takie działania mitygować, a jednocześnie obnażać i pokazywać, jaka jest prawda. To teraz najskuteczniejsza broń w wojnie hybrydowej.
Zadaniem prezesa UKE nie będzie dokonywanie interpretacji takich stwierdzeń. Będziemy działać wyłącznie na podstawie prawa, twardych danych i jasnych wytycznych. To oznacza, że potrzebne są narzędzia. I ich tworzeniem się zajmiemy. A swoją drogą może przydałaby się też instytucja, która zajmowałaby się udostępnianiem sprawdzonych informacji?
Bez przesady, ale prostowanie fałszywych informacji w przestrzeni publicznej jest potrzebne.
Jeżeli by się okazało, że wypowiedź tej osoby jest sprzeczna z prawem. Proponowana przez rząd ustawa posiada jasne zapisy dotyczące tego, co może podlegać sankcjom. W tym rozumieniu, każda treść niezgodna z prawem będzie zgodnie z tym prawem eliminowana, bez względu na to, kto takie treści będzie propagował.
Na pewno będziemy zasięgać opinii ekspertów na etapie tworzenia ram prawnych i narzędzi niezbędnych do działania. Tak jak już wcześniej wspomniałem, chciałbym, aby działania UKE były transparentne. Cieszę się również, że ustawodawca przewidział mechanizm komunikacji ze stroną społeczną w postaci Rady przy prezesie UKE.
Gdy w 2013-2014 r. zastanawiałem się nad pracą doktorską na ten temat, rynek pocztowy wyglądał zupełnie inaczej. Poczta Polska z jednej strony traci udziały w rynku, a z drugiej otrzymuje bardzo duże dofinansowanie w związku z tym, że jest tzw. operatorem wyznaczonym. W najbliższym czasie spotkam się z prezesem Poczty Polskiej i będę starał się wypracować optymalny model zapewniający jakość świadczonych przez nią usług.
Nie jestem zwolennikiem takiego rozwiązania.
Zdecydowanie dobro państwa jest tym, co zawsze było mi najbliższe.
To interes nas wszystkich, w ten sposób zdefiniowany, że nasze dzieci będą miały lepiej od nas.
Przede wszystkim muszą dobrze wykonywać powierzone im działania. Są też np. centra informatyczne resortów, zajmujące się z natury rzeczy sprawami, którymi nie powinien zajmować się rynek. Ich dochodowość nie dotyczy. Mam na myśli chociażby OSE, która zgodnie z zasadami ustalonymi przez Komisję Europejską nie może zarabiać.
Około 1,1 tys. z grupy ponad 20 tys. nie korzysta z tej sieci, chociaż są do niej podłączone. Na ogół dzieje się tak dlatego, że mają alternatywnego dostawcę internetu (raczej w dużych miastach, gdzie urząd miejski zapewniał już szkołom dostęp do internetu jeszcze przed podłączeniem OSE). Natomiast, moim zdaniem, największym osiągnięciem OSE jest fakt podłączenia szkół w terenach trudno dostępnych z punktu widzenia infrastruktury i tych, które bez OSE nie miałyby zapewnionego dostępu do sieci ze względu na koszty. Bardzo istotnym elementem jest też bezpieczeństwo użytkowników sieci OSE.
Wydaje mi się, że pan premier mógł mieć na myśli ustawę o ochronie ludności, przewidującą powstanie operatora bezpiecznej łączności państwowej pod egidą Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Co do zasady uważam, że państwo powinno mieć operatora: specjalnego, dedykowanego, z pewnymi założeniami, zapewniającego dbałość o ciągłość świadczenia usług krytycznych dla funkcjonowania państwa.
Moim zdaniem, biorąc pod uwagę sytuację zagrożenia bezpieczeństwa kraju, zdecydowanie powinniśmy zmapować aktywa telekomunikacyjne, które mają w ręku samorządy i jednostki centralne. Państwo powinno mieć nad taką infrastrukturą kontrolę. Mam przy tym na myśli jedynie zmapowanie tego, co jest, a nie nacjonalizację.
Na przykład Exatel jako ośrodek konsolidacji tych aktywów wydaje się dobrym pomysłem. Natomiast pytanie o regionalne sieci szerokopasmowe i temu podobne kwestie nie powinno być kierowane do prezesa UKE.
To na pewno obszar wymagający analiz i rozwoju. Wiem, że mój poprzednik podpisał porozumienie z Polską Agencją Kosmiczną i rozwój kosmicznej łączności prędzej czy później, będzie dla mnie jednym z obszarów priorytetowych. Jest to ważny element bezpieczeństwa, obok światłowodów i sieci mobilnych.
To decyzja, która będzie zapadać wyżej, na pewno nie w UKE. Najważniejsze, aby zapewnić bezpieczeństwo działania państwa i jego organów, bez względu na dostawcę czy kraj pochodzenia urządzeń. Wiem, że obecnie jest wdrażana dyrektywa NIS 2 do KSC – ale to już są kompetencje Ministerstwa Cyfryzacji i Rady Ministrów.
Projektowane przepisy KSC bardzo precyzyjnie definiują te kwestie i po wejściu w życie jej zapisów, jako prezes UKE, będę je respektował i realizował.
Na pewno będę chciał przyjrzeć się projektom decyzji. Co do jednego jestem pewien: usługa BSA na łączach miedzianych zniknie. To relikt przeszłości.
Chciałbym automatyzować procesy biurokratyczne i przeanalizować, czy wszystkie dane, które zbieramy od operatorów jako UKE, są nam potrzebne.
Trzy lata temu Urząd zbierał dane na temat łączy o przepływności do 1 Mb/s, stanowiących ułamek infrastruktury. Do niczego nie było to potrzebne i zrezygnowano z tego. Być może trzeba pójść dalej. Chciałbym, aby zbierane dane miały znaczenie i dla analityków, i dla konsumentów. Żeby można było na przykład sprawdzić, jaki mamy w pobliżu BTS (stacja komórkowa – red.).
To nie jest proste. UKE wydaje wprawdzie pozwolenia radiowe dla nadajników, ale to nie oznacza z automatu, że urządzenie jest od razu włączone. Chciałbym po prostu, żeby ludzie i państwo wiedzieli, gdzie infrastruktura telekomunikacyjna realnie jest, oczywiście z wyłączeniem informacji ważnych z punktu widzenia np. bezpieczeństwa.
Pracujemy nad tym.
Żeby zwrócił się z pytaniem o wyjaśnienie tam, gdzie wysyłał informacje. Być może to indywidualny przypadek. Zdarza się, że nie można podłączyć internetu do budynku, ponieważ nie jest on prawidłowo zewidencjonowany. Znam taką sytuację: system operatora adresu „nie widział”.
Kwestię tę trzeba wyważyć, bo absolutnie nie chciałbym podnosić cen konsumentom. Między innymi na ten temat będę rozmawiać z operatorami. Jestem umówiony na spotkania z przedstawicielami branży. Będę chciał się spotykać także ze stroną społeczną.
To istotna sprawa, dlatego będę rozmawiał z operatorami, aby znaleźć rozwiązanie tego problemu. Wymaga to nie tylko działań prezesa UKE, ale i współpracy między operatorami a zarządcami infrastruktury kolejowej, bo bez tego nie da się stawiać nowej infrastruktury telekomunikacyjnej wzdłuż szlaków komunikacyjnych.
Będę szedł w taką stronę, aby uwiarygodniać dane przesłane przez operatorów. Powiem im „sprawdzam”. Aby podejmować strategiczne decyzje musimy – jako państwo – mieć dobre dane wyjściowe. Tego oczekują konsumenci.
Projekty ustaw, które będą rozszerzać kompetencje UKE, czyli nakładać na nas dodatkowe zadania, mają w projektach zapisy, które wskazują zarówno etatyzację, jak i niezbędne środki. Pozostaje mi tylko wyrazić nadzieję, że zostaną uchwalone w tej formie.
Mam na myśli projekty dotyczące zwiększenia budżetu na przykład w ramach DSA. Jeżeli w UKE pracuje ponad 600 osób, to 20-30 dodatkowych etatów wiele nie zmieni z punktu widzenia budżetu. Może urośnie on o pojedyncze procenty. Cieszę się natomiast, że już w tej chwili ustawodawca myśli o tym, że nie można przekazać trudnych i nowych zadań bez budżetu i bez dodatkowych etatów.
W tej chwili trwają rozmowy o budżecie na przyszły rok z ministrem finansów. Będę w nich uczestniczyć, aby prawidłowe funkcjonowanie UKE było zapewnione.
Na pewno będę patrzył na listę pracowników pod kątem procesów, zadań im przydzielonych i ich kompetencji, a następnie podejmował adekwatne decyzje. Ale nie odpowiem na pytanie, ilu będzie skrzypków, dopóki nie zobaczę całej orkiestry i tego, co mamy grać.
Wydaje mi się, że tak. Bardzo ciężko byłoby w tej chwili wpuszczać piątego gracza.
Na pewno wymagałoby to analizy prawnej i rynkowej oraz dialogu z UOKiK, a także oceny, co rynek zyskałby, a co stracił, w przypadku takiej konsolidacji.
Bezpieczeństwo ma wiele wymiarów i jest procesem. Operatorzy mają plany działań w razie zagrożeń, a my tego pilnujemy. System reagowania wciąż jest rozwijany. I trzeba rozróżnić, czym jest to, że usługi działają bez przerw, a czym to, że są w pełni zabezpieczone przed atakami.
Sieci światłowodowe, centrale czy maszty telefonii komórkowej wchodzą w skład tzw. infrastruktury krytycznej, istotnej dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli w przypadku zagrożeń.
Mamy w prawie telekomunikacyjnym zapis o umocowaniu prezesa UKE na wypadek zagrożeń wojennych. Jako państwowiec chciałbym mieć poczucie, że będąc tu, gdzie jestem, mam wkład w budowę zabezpieczenia państwa przed zagrożeniami i zapewnienia ciągłości usług.
Jesteśmy umówieni na rozmowy.
Przemysław Kuna
Przemysław Kuna 26 września 2025 r. został powołany przez Sejm na prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Przed podjęciem tej funkcji był zastępcą dyrektora państwowego instytutu NASK, gdzie odpowiadał od 2024 r. za projekty infrastrukturalne i edukacyjne. Ma doświadczenie w pracy dla sektora prywatnego i administracji państwowej. Pełnił funkcje menedżerskie w takich firmach jak Exatel, Telekomunikacja Polska, MNI Telekom, Pro Futuro, TK Telekom.
W lipcu 2015 roku powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych ds. projektów informatycznych oraz rozwoju rejestrów państwowych. Po odejściu z resortu, w listopadzie 2016 roku, został wiceszefem Rady Krajowej Izby Gospodarki Cyfrowej.
Jest absolwentem Politechniki Lubelskiej i Politechniki Warszawskiej. Ukończył studia doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkole Głównej Handlowej.
