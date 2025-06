Obecna szefowa Exatela – Magdalena Gaj – pytana, czy połączenie RSS-ów miałoby sens, odpowiada ostrożnie: przekazywanie stanowiska w tej kwestii byłoby obecnie pochopne.

Wśród samorządowców zdania nt. konsolidacji są podzielone. Zależą od różnych czynników: poza personalnymi ambicjami, m.in. od sytuacji formalno-prawnej i tego, jak dany projekt radzi sobie na rynku. Wyniki RSS-ów są lepsze niż dekadę temu, gdy zostały oddane do użytku – słyszymy. Usługi kupują od nich operatorzy podłączający gospodarstwa domowe i firmy budujące internetową ostatnią milę z pieniędzy unijnych (POPC, KPO, FERC). Mimo to nadal jest trudno o samorządowy RSS, który nie wymagałby zasypywania strat.

To – przynajmniej teoretycznie – powinno sprzyjać rozmowom o poszukiwaniu efektywności, w tym o połączeniu sieci. Tyle że aby można było rozmawiać o konsolidacji RSS-ów, uporządkowania wymagają kwestie formalne. Projekty otrzymały pomoc publiczną, na którą potrzebna była zgoda (notyfikacja) Komisji Europejskiej, a ze względu na to, że powstały ze środków UE, musiały trzymać się zasad w tzw. okresie trwałości, gdy m.in. zmiany właścicielskie nie są możliwe.

Województwa podzielone w sprawie łączenia sieci

Jednolitego podejścia brak. Resort cyfryzacji podaje, że okres trwałości projektów skończył się „co do zasady” pięć lat po wybudowaniu RSS-ów (lata 2020 i 2021 – red.). Urząd Komunikacji Elektronicznej twierdzi zaś, że w niektórych wypadkach nadal biegnie. Na Mazowszu mówią o „wygaśnięciu” notyfikacji pomocy publicznej, a w Świętokrzyskiem, że postanowienia KE obowiązują również po zakończeniu trwałości projektu, czego dowodem był komentarz urzędników unijnych po zakończonej w 2024 roku kontroli.

A czy samorządowcy chcieliby połączenia RSS-ów? – Jesteśmy otwarci na każde rozwiązanie związane z przyszłością RSS, również na konsolidację na poziomie krajowym. Należy zauważyć, że nawet geograficznie wschodnia część Polski może być skonsolidowana z Mazowszem, jako duży podmiot szerokopasmowy obejmujący ponad 40 proc. powierzchni kraju. Jeżeli będzie chęć i wola współpracy z rządem, to oczywiście będziemy szukać rozwiązania, które doprowadzi do tego, żeby jakość i ilość szerokiego pasma dla mieszkańców były jak najlepsze – mówi Krzysztof Filiński, prezes Agencji Rozwoju Mazowsza (ARM). Była ona inżynierem kontraktu przy budowie sieci regionalnej Internet dla Mazowsza i na zlecenie województwa operuje tą siecią. Będzie też budować sieci ostatniej mili, na co przyznano jej 170 mln zł z KPO.